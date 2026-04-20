ETV Bharat / sports

സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് അമിതമായി വിലയിരുത്തുന്നു; ബാറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി രഹാനെ

ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന വിജയം, കൊല്‍ക്കത്തയുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ താരങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി അജിങ്ക്യ രഹാനെ.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സീസണിലെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയതിന്‍റെ ആശ്വാസത്തിലും സംതൃപ്‌തിയിലുമാണ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെ. സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. റിങ്കു സിംഗ്, അനുകുൽ റോയ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി എന്നിവരുടെ പ്രകടനത്തെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു.

താരങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവ്

'വിജയം സന്തോഷം നൽകുന്നു. മത്സരത്തിനിടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയത്. റിങ്കു സിംഗ്, അനുകുൽ റോയ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി എന്നിവരുടെ പ്രകടനത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. വരുൺ ഒരു മോശം ഘട്ടത്തിലൂടെയായിരുന്നു കടന്നുപോയിരുന്നത്, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളായി അവൻ ഗംഭീരമായാണ് പന്തെറിയുന്നതെന്ന് രഹാനെ പറഞ്ഞു. മാനസികമായി പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ റിങ്കു സിംഗ് കളി ഫിനിഷ് ചെയ്‌തതിലും ഡൊമസ്റ്റിക് സീസണിലെ മികവ് ഐപിഎല്ലിലും ആവർത്തിച്ച അനുകുൽ റോയിയുടെ ബാറ്റിംഗിലും നായകൻ സംതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി.

ലളിതമായ ശൈലി, വ്യക്തമായ ആശയവിനിമയം

തന്‍റെ നായകത്വ ശൈലിയെക്കുറിച്ചും രഹാനെ മനസ് തുറന്നു. 'ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകളേക്കാൾ കളിക്കാരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. സാഹചര്യങ്ങളെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ലളിതമായ ഗെയിമാണ്, അതിനെ സങ്കീർണ്ണമാക്കാതെ ലളിതമായി സമീപിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളായി കെകെആർ ബൗളർമാർ ഒരു യൂണിറ്റായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെക്കുന്നത് ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് രഹാനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ യുവ താരം കാർത്തിക് ത്യാഗിയുടെ പ്രകടനത്തെ അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും മിഡിൽ ഓവറുകളിലും ത്യാഗി കാണിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ബാറ്റിംഗിൽ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് രഹാനെ സമ്മതിച്ചു. 'പവർപ്ലേ ഓവറുകളിലെ ബാറ്റിംഗ് മോശമായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ബോധത്തോടെ കളിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇത്തരം പിച്ചുകളിൽ സിക്‌സറുകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാതെ സിംഗിളുകളും ഡബിളുകളും എടുത്ത് ഇന്നിംഗ്‌സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. പലപ്പോഴും സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് എന്നതിന് അമിത പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്," രഹാനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മുന്നോട്ടുള്ള പാത

അടുത്ത മത്സരത്തിന് മുൻപുള്ള അഞ്ചാറ് ദിവസത്തെ ഇടവേള ടീമിന് ഗുണകരമാകുമെന്ന് രഹാനെ കരുതുന്നു. ഈ സമയത്ത് ടീമംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സത്യസന്ധമായ ആശയവിനിമയം നടത്തണമെന്നും തെറ്റുകൾ തിരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ അന്തരീക്ഷം മികച്ചതാണെന്നും പരിശീലനത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ആവേശം മൈതാനത്ത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും 37 കാരനായ നായകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

TAGGED:

IPL 2026
IPL 2026 KKR NEWS
KKR VS RR 2026 HIGHLIGHTS
അജിങ്ക്യ രഹാനെ
AJINKYA RAHANE KKR CAPTAIN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.