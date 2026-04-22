അഭിഷേക് അടിച്ചുതകർത്തു, ഈഷൻ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി; ഡൽഹിയെ ‘തറപറ്റിച്ച്’ ഹൈദരാബാദ്!

ഐപിഎൽ 2026: അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറി, ഡൽഹിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഹൈദരാബാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 8:25 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ 47 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഹൈദരാബാദ് പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇന്നലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ ഉജ്ജ്വല സെഞ്ചുറിയാണ് ഹൈദരാബാദിന് കൂറ്റൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. 68 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 135 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഹൈദരാബാദ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 242 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കാനായില്ല.

അഭിഷേകിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് വിരുന്ന്

നിയന്ത്രിതമായ ആക്രമണമാണ് അഭിഷേക് ശർമ്മ കാഴ്ചവെച്ചത്. വെറും 25 പന്തിൽ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി തികച്ച താരം, 47-ാം പന്തിൽ തന്‍റെ ഒമ്പതാം ടി20 സെഞ്ചുറി നേടി. 15 ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും ഈ സീസണിലെ റൺവേട്ടക്കാർക്കുള്ള ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസനെ മറികടന്ന് അഭിഷേക് ഒന്നാമതെത്തി.

പവർപ്ലേയിൽ ട്രാവിസ് ഹെഡും അഭിഷേകും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. നിതീഷ് റാണയുടെ ഒരോവറിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകൾ അടക്കം 20 റൺസ് നേടി ഇരുവരും ചേർന്ന് സ്കോർ ഉയർത്തി. ഹെഡ് 26 പന്തിൽ 37 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. തുടർന്നെത്തിയ ഇഷാൻ കിഷൻ 13 പന്തിൽ 25 റൺസ് നേടി റണ്ണൗട്ടായി. അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ വെറും 13 പന്തിൽ 37 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി സ്കോർ 242-ൽ എത്തിച്ചു. ഈ ഇന്നിംഗ്‌സിനിടെ ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ (70 എണ്ണം) എന്ന ആര്‍സിബിയുടെ റെക്കോർഡ് ഹൈദരാബാദ് മറികടന്നു.

പതറിപ്പോയ ഡൽഹി

കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് തുടക്കം മുതലേ പിഴവുകൾ പറ്റി. ഫീൽഡിംഗിലെ മോശം പ്രകടനവും ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടതും അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ബാറ്റിംഗിൽ നിതീഷ് റാണ (57), സമീർ റിസ്‌വി (41) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും വിജയത്തിലെത്താൻ അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. കുൽദീപ് യാദവ്, അക്സർ പട്ടേൽ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്പിന്നർമാരെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഡൽഹിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ബൗളിംഗിൽ റാണ 4 ഓവറിൽ 55 റൺസാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്.

ഈ വിജയത്തോടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഹൈദരാബാദ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ പിന്നിലാക്കി പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി.

Also Read: തിലകിൻ്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിൽ നായകന് കലിപ്പ്; ടൈംഔട്ടിലെ ആ 'ക്ലാസ്' കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിറന്നത് കന്നി സെഞ്ചുറി

