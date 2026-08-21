ഇന്ത്യ- ബ്രസീൽ പോരാട്ടം 'പണം പാഴാക്കൽ'; മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ബൂട്ടിയ
'ആ മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കൂ'; ഇന്ത്യ-ബ്രസീൽ പോരാട്ടത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ.
Published : August 21, 2026 at 4:03 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഒക്ടോബറിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ബ്രസീൽ സൗഹൃദ മത്സരം ആരാധകർ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ. കോടികൾ ചിലവഴിച്ച് 90 മിനിറ്റ് നീളുന്ന ഒരു പ്രദർശന മത്സരം നടത്തുന്നത് വെറും പണക്കൊഴുപ്പ് മാത്രമാണെന്നും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും ബൂട്ടിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒക്ടോബർ 3-ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ബ്രസീലും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മത്സരത്തിനായി മാത്രം ഏകദേശം 60 മുതൽ 70 കോടി രൂപ വരെ ചിലവ് വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബ്രസീൽ മത്സരത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനായി ഫിഫ ആസിയാൻ കപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പിൻവലിക്കാൻ അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ തീരുമാനിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബൂട്ടിയയുടെ ഈ കടുത്ത പ്രതികരണം.
Bhaichung Bhutia urges fans to boycott India-Brazil friendly— Diganta Guha (@diganta_guha) August 20, 2026
Football legend Bhaichung Bhutia has urged fans to consider boycotting the India-Brazil friendly, arguing that the money involved could instead be used to strengthen football in Bengal.
Bhutia said an estimated Rs… pic.twitter.com/R8bX76UaHn
മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആരാധകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബൂട്ടിയ, "ആ ബ്രസീൽ മത്സരം നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കൂ, അത് സംഘാടകർക്കും ഫെഡറേഷനും നൽകുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശമായിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതൊരു സംഘാടകരും ഫെഡറേഷനും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇരുത്തി ചിന്തിക്കുമെന്ന് മുന് താരം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പണം കായിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കണം
മത്സരത്തിനായി കോടികൾ ഇറക്കുന്ന ബംഗാൾ സർക്കാരിനോടും ബൂട്ടിയ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഈ വൻ തുക ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിനായി കളയാതെ സംസ്ഥാനത്തെ കായികതാരങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപിച്ചാൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും ഒളിംപിക്സിലും ബംഗാളിന് മെഡലുകൾ കൊയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"30 കോടി രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത നാല് വർഷത്തേക്ക് കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ചാൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ നമുക്ക് 10 മെഡലുകൾ വരെ നേടാം. നമ്മൾ ഒളിംപിക്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ നേടുന്ന കായികതാരങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് വളർത്തിയെടുക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 30 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് 100 ഫുട്സാല് ഗ്രൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കൂ. പണം പാഴാക്കാതെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്," ബൂട്ടിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഫുട്ബോൾ 20 വർഷം പിന്നോട്ട് പോകും
ബ്രസീൽ പോലൊരു വമ്പൻ ടീം വരുമ്പോൾ ആരാധകർക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും സർക്കാരിനും വലിയ ആവേശമായിരിക്കുമെന്ന് മുൻ നായകൻ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ കളി കഴിഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ഉയർത്തി. "മത്സരം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പണം മുഴുവൻ തീരും. അതോടെ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ 20 വർഷം പുറകോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും," ബൂട്ടിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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