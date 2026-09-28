ETV Bharat / sports

ഗോൾകീപ്പറെ വിറപ്പിച്ച ഫ്രീ-കിക്ക്; ആരാധകരെ വീണ്ടും അമ്പരപ്പിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി

എംഎൽഎസിൽ ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി; മെസ്സിയുടെ തകർപ്പൻ ഗോളും പാഴായി.

INTER MIAMI VS COLUMBUS CREW ലയണൽ മെസ്സി ഫ്രീ കിക്ക് ഗോൾ ഇന്‍റര്‍ മയാമി VS കൊളംബസ് ക്രൂ ഇന്‍റര്‍ മയാമി തോൽവി
Inter Miami Lose 2-1 To Columbus Crew Despite Lionel Messi Free-Kick (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹെെദരാബാദ്: മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൽ ഇന്‍റര്‍ മയാമിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തോല്‍വി. കൊളംബസ് ക്രൂവിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി നേടിയ അവിശ്വസനീയമായ ഫ്രീ-കിക്ക് ഗോളിനും മയാമിയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് കൊളംബസ് ക്രൂ മയാമിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ 28-ാം മിനിറ്റിൽ ജോസഫ് മാർട്ടിനെസിലൂടെ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ കൊളംബസ് ആണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്കകം വലതുമൂലയിലെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ആംഗിളിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ഫ്രീ-കിക്ക് വലയിലെത്തിച്ച് മെസ്സി മയാമിക്ക് സമനില സമ്മാനിച്ചു. രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച മെസ്സി ഇപ്പോൾ ഇന്‍റര്‍ മയാമിയിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് തന്നെ താരം ഉടൻ വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിലും, ഈ സീസണിലെ തന്‍റെ 21-ാം ഗോൾ തികച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സി മൈതാനത്ത് വിസ്‌മയം തീർത്തു. വലതുവശത്തുനിന്നും ഗോൾകീപ്പറെയും സ്വന്തം സഹതാരങ്ങളെപ്പോലും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സി തൊടുത്ത ഈ കിക്ക് 'അസാധ്യമായ ഒന്നായിരുന്നു' എന്നാണ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

നിർഭാഗ്യവും ഓഫ്‌സൈഡ് കെണിയും

രണ്ടാം പകുതിയിൽ 62-ാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സിക്ക് മറ്റൊരു മികച്ച അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും കൊളംബസ് കീപ്പർ പാട്രിക് ഷൂൾട്ടെ അത് തട്ടിയകറ്റി. തൊട്ടുപിന്നാലെ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഡേവിഡ് അയാല മയാമിക്ക് വേണ്ടി വലകുലുക്കിയെങ്കിലും ഓഫ്‌സൈഡ് വിധിയിൽ ആ ഗോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. മറുഭാഗത്ത് കൊളംബസിന്‍റെ മൊറോക്കൻ താരം അനസ് സരൂരിയുടെ രണ്ട് ലോങ് റേഞ്ചർ ശ്രമങ്ങൾ പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചു.

ഇഞ്ചുറി ടൈമിലെ നാടകീയ വിജയം

മത്സരം സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ കൊളംബസ് വിജയഗോൾ നേടി. ബ്രൈസ് മെൻഡസ് തൊടുത്ത ഷോട്ട് മയാമി കീപ്പർ റൊക്കോ റിയോസ് നോവോയ്ക്ക് കൃത്യമായി തടുക്കാനായില്ല. റീബൗണ്ട് ചെയ്‌ത് വന്ന പന്ത് സെനഗൽ താരം ജമാൽ തിയാരെ വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

മയാമിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി

ഈ തോൽവിയോടെ ഈസ്റ്റേൺ കോൺഫറൻസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള നാഷ്‌വില്ലിനെ മറികടക്കാമെന്ന മയാമിയുടെ നേരിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റു. സീസണിൽ ഇനി ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ മയാമി ഇപ്പോൾ നാഷ്‌വില്ലിനേക്കാൾ 14 പോയിന്‍റ് പിന്നിലാണ്. അതേസമയം 29 പോയിന്‍റുമായി 12-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊളംബസ് പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി.

Also Read: റഷ്യൻ കരുത്തിനെ തളയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പെൺപട; ചരിത്ര ഫുട്ബോൾ പോരാട്ടത്തിന് കൊൽക്കത്ത ഒരുങ്ങി

TAGGED:

ലയണൽ മെസ്സി ഫ്രീ കിക്ക് ഗോൾ
ഇന്‍റര്‍ മയാമി VS കൊളംബസ് ക്രൂ
ഇന്‍റര്‍ മയാമി തോൽവി
ലയണൽ മെസ്സി ഇന്‍റര്‍ മയാമി
INTER MIAMI VS COLUMBUS CREW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.