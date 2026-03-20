ETV Bharat / sports

പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിൽ ഐപിഎൽ താരങ്ങൾ; സാം കറനും നഥാൻ എല്ലിസിനും സീസൺ നഷ്‌ടമായേക്കും

ഐപിഎൽ 2026: രാജസ്ഥാനും ചെന്നൈയ്ക്കും കനത്ത തിരിച്ചടി, സാം കറനും നഥാൻ എല്ലിസും പുറത്തേക്ക്, ഫെർഗൂസൺ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾക്കില്ല.

Sam Curran
File Photo: Sam Curran (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ സീസൺ ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ പ്രമുഖ ടീമുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ പരിക്ക്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറൻ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് പേസർ നഥാൻ എല്ലിസ് എന്നിവർക്ക് പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഈ സീസൺ നഷ്ടമായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സാം കറന്‍റെ പരിക്ക് രാജസ്ഥാന് വിനയാകുന്നു

ഉദ്ഘാടന സീസണിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനാണ് പരിക്കിന്‍റെ രൂപത്തിൽ ആദ്യ പ്രഹരമേറ്റത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾറൗണ്ടർ സാം കറന് അരക്കെട്ടിനേറ്റ പരിക്കാണ് വില്ലനായത്. 27 വയസ്സുകാരനായ താരം അവസാനമായി കളിച്ചത് മാർച്ച് 5ന് നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിലാണ്. മുംബൈ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സില്‍ നിന്നുള്ള വമ്പൻ ട്രേഡിലൂടെയാണ് സാം കറൻ രാജസ്ഥാനിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്‌ക്കൊപ്പം സാം കറനെ രാജസ്ഥാൻ ടീമിലെത്തിച്ചത് നായകൻ സഞ്ജു സാംസണെ ചെന്നൈയ്ക്ക് വിട്ടുനൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. സഞ്ജുവിന് പകരം ടീമിലെത്തിയ കറൻ കളിക്കില്ലെന്ന വാർത്ത രാജസ്ഥാൻ ആരാധകരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകകപ്പിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ ടൂർണമെന്‍റിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഞ്ജു ഇത്തവണ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിനായാണ് പാഡണിയുക.

Nathan Ellis
File Photo: Nathan Ellis (IANS)

നഥാൻ എല്ലിസ് പുറത്ത്

അഞ്ചുതവണ കിരീടം ചൂടിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിനും പരിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ നഥാൻ എല്ലിസിന് ഹാംസ്ട്രിംഗ് പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ നഷ്ടമാകും. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ സിഎസ്കെ സിഇഒ കെ.എസ് വിശ്വനാഥനാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മാർച്ച് 28-ന് ടൂർണമെന്‍റ് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ പ്രധാന ബൗളറുടെ അഭാവം ചെന്നൈയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

ഫെർഗൂസൺ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കളിക്കില്ല

അതേസമയം, പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സ് താരം ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കളിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. ടി20 ലോകകപ്പിനിടെ പിതാവായ ഫെർഗൂസൺ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനായാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.

Lockie Ferguson
File Photo: Lockie Ferguson (AP)

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓക്ലൻഡിൽ സംസാരിക്കവെ താരം തന്‍റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി: 'കുഞ്ഞുണ്ടായ ഈ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഭാര്യയെ സഹായിക്കുകയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഐപിഎല്ലിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ടീമിനൊപ്പം ചേരും. ലോകകപ്പ് സമയത്ത് ഭാര്യ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിരുന്നത്, അതിനാൽ ഇപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ന്യായമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുവെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

NATHAN ELLIS AND SAM CURRAN
NATHAN ELLIS HAMSTRING INJURY
SAM CURRAN GROIN INJURY
ഐപിഎൽ 2026
INJURY CRISIS IPL 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.