കോലിക്ക് പരിക്ക്; അഫ്ഗാനെതിരായ പരമ്പര നഷ്ടമായേക്കും, രോഹിതിന്റെ കാര്യത്തിലും അനിശ്ചിതത്വം
പരിക്കിന്റെ പിടിയിൽ വിരാട് കോലി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര നഷ്ടമായേക്കും.
Published : June 4, 2026 at 6:21 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽനിന്നു സൂപ്പർ താരം വിരാട് കോലി പുറത്ത്. ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കിനെ തുടർന്നാണ് കോലിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പര നഷ്ടമാകാൻ സാധ്യത. റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനൊപ്പം ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിയ ശേഷം കോലി നിലവിൽ യൂറോപ്പിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പരിക്കിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ വീണ്ടെടുക്കൽ സമയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലെങ്കിലും, പരമ്പരയിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൂചന.
ഐപിഎൽ 2026ൽ തകർപ്പൻ ഫോമിലായിരുന്ന കോലി, 56.25 ശരാശരിയിൽ 675 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെതിരായ ഫൈനലിൽ പുറത്താകാതെ 75 റൺസ് നേടി ആർസിബിയെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. എന്നാൽ മേയ് 31-ന് നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിടെയാണ് കോലിയുടെ വലത് ഹാംസ്ട്രിങ്ങിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് കട്ടിയുള്ള ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ബാറ്റിങ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. കിരീട വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആർസിബിയുടെ ആഘോഷ നൃത്തങ്ങൾക്കിടയിലും കോലിക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉള്ളതായി വീഡിയോകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.
രോഹിത് ശർമ്മയുടെ കാര്യത്തിലും അനിശ്ചിതത്വം
വിരാട് കോലിക്ക് പുറമെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലും അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. ഫിറ്റ്നസ് വിലയിരുത്തലിനായി രോഹിത് ഇതുവരെ ബെംഗളൂരുവിലെ ബിസിസിഐ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലൻസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. രോഹിത് ശർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരെ ഫിറ്റ്നസ് ക്ലിയറൻസിന് വിധേയമായിട്ടാണ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇതിനോടകം ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയെങ്കിലും രോഹിത് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. രോഹിതും ഹാംസ്ട്രിങ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്.
Virat Kohli has been advised a minimum of 2 week rest. He could be fit in time for the last ODI on 20th June, but the selectors are unlikely to rush him. (Express Sports). pic.twitter.com/6kyo514Lb0— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 4, 2026
അജിത് അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഇരു മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്കും വിശ്രമം അനുവദിക്കാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഓപ്പണിങ്ങിൽ ശുഭ്മന് ഗില്ലിനൊപ്പം യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രോഹിത് തന്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു.
പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കും
കോലിയും രോഹിതും കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടീമിൽ രണ്ട് ഒഴിവുകൾ വരും. അങ്ങനെ വന്നാൽ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെ ടീമിലേക്ക് വൈകി ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. കൂടാതെ മിഡിൽ ഓർഡറിലേക്ക് ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, തിലക് വർമ്മ എന്നിവരെ പരിഗണിക്കാൻ സെലക്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ വഴിയൊരുങ്ങും. ജൂൺ 6-ന് അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സെലക്ടർമാർ യോഗം ചേരുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും.
ഇന്ത്യ - അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏകദിന പരമ്പര
- ഒന്നാം ഏകദിനം: ജൂൺ 14, 2026 – ധർമ്മശാല – ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
- രണ്ടാം ഏകദിനം: ജൂൺ 17, 2026 – ലഖ്നൗ – ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
- മൂന്നാം ഏകദിനം: ജൂൺ 20, 2026 – ചെന്നൈ – ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
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