കിവീസിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20: പരിക്കേറ്റ ഇഷാൻ കിഷൻ പുറത്ത്; പരമ്പര പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യ നാളെ ഇറങ്ങും
ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി: പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഇഷാൻ കിഷൻ മൂന്നാം ടി20യിൽ കളിക്കില്ല; വെല്ലിംഗ്ടണിൽ പരമ്പര നേടാൻ ഇന്ത്യ നാളെ ഇറങ്ങും.
Published : October 26, 2026 at 1:26 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം പോരാട്ടത്തിന് മുന്പേ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് തിരിച്ചടി. പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷാൻ കിഷനെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയതായി ബിസിസിഐ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വലതു തുടയിലെ പേശികൾക്കേറ്റ പരിക്കിൽ നിന്ന് താരം ഇപ്പോഴും മുക്തനായിട്ടില്ല.
നാളെ വെല്ലിംഗ്ടണിൽ വെച്ചാണ് മൂന്നാം ടി20 മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇഷാൻ നിലവിൽ മികച്ച രീതിയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മത്സരരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള പൂർണ്ണമായ കായികക്ഷമത കൈവരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഇഷാന് പരിക്കേൽക്കുന്നത്. പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലാത്ത ഗ്രേഡിലുള്ളതാണെങ്കിലും, വിക്കറ്റുകൾക്കിടയിലെ ഓട്ടത്തെയും മൈതാനത്തെ ചലനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് വിശ്രമം അനുവദിച്ചത്. പരിക്ക് കാരണം താരത്തിന് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരവും നഷ്ടമായിരുന്നു.
ഇഷാൻ കിഷന്റെ പരിക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബോളിംഗ് കോച്ച് മോണി മോർക്കൽ പ്രതികരിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന നിർണായക മത്സരങ്ങൾ മുന്നിൽക്കണ്ട്, ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് ഇഷാനെ മൂന്നാം ടി20യിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താരത്തെ അടിയന്തിരമായി കളിപ്പിച്ചു പരിക്ക് വഷളാക്കാൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
Update Ishan Kishan is recovering well from his low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series against New Zealand. He is yet to regain match fitness and is ruled out of the third T20I to be played on October 27, 2026 in Wellington. The BCCI Medical Team is monitoring Ishan's progress. Kumar Kushagra will continue to be with the team for the third T20I. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ ടീം ഇഷാൻ കിഷന്റെ ആരോഗ്യനിലയും കായികക്ഷമതയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ഇഷാന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ടീമിലേക്ക് ബാക്ക്-അപ്പ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ കുമാർ കുശാഗ്ര മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ടീമിനൊപ്പം തുടരുമെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു.
പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലെ മാറ്റങ്ങളും സഞ്ജുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും
ഇഷാന്റെ അഭാവത്തിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ തന്നെയായിരിക്കും മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ ചുമതല വഹിക്കുക. കിഷന് പകരം രണ്ടാം ടി20യിൽ ടീമിലെത്തിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശി മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയേക്കും. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സൂര്യവംശിക്ക് തങ്ങളുടെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്ത് തെളിയിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മികച്ച അവസരം കൂടിയാണിത്.
പരമ്പര നേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇതിനകം തന്നെ 2-0 എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ മുൻതൂക്കം നേടിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ വെല്ലിംഗ്ടണിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കൂടി വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനാകും. ന്യൂസിലൻഡ് മണ്ണിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനും പരമ്പരയിൽ തോൽവി അറിയാതെയുള്ള മുന്നേറ്റം തുടരാനുമാണ് ശ്രേയസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘം നാളെ പാഡണിയുന്നത്.
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