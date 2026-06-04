ഇന്തോനേഷ്യൻ ഓപ്പൺ: സിന്ധുവും ആയുഷും പുറത്ത്; ഹരിഹരൻ-അർജുൻ സഖ്യം ക്വാർട്ടറിൽ
ഇന്തോനേഷ്യൻ ഓപ്പൺ: സിംഗിൾസിൽ നിരാശ, ഡബിൾസിൽ ആവേശം, ഹരിഹരൻ-അർജുൻ സഖ്യം ക്വാർട്ടറിൽ.
Published : June 4, 2026 at 8:28 PM IST
ജക്കാർത്ത: ഇന്തോനേഷ്യൻ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയുടെ സിംഗിൾസ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നിരാശാജനകമായ അന്ത്യം. സൂപ്പർ താരം പി.വി സിന്ധുവും യുവതാരം ആയുഷ് ഷെട്ടിയും പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തോറ്റ് പുറത്തായി. എന്നാൽ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഹരിഹരൻ അംസകരുണൻ - റൂബൻ കുമാർ രേതിനസബാപതി അർജുൻ സഖ്യം ആവേശകരമായ വിജയത്തോടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി നിർത്തി.
സിന്ധുവിന് വീണ്ടും തോൽവി
വനിതാ സിംഗിൾസ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ആൻ സെ യങ്ങിനോടാണ് സിന്ധു പരാജയപ്പെട്ടത് (സ്കോർ: 17-21, 15-21). ആദ്യ ഗെയിമിൽ മികച്ച ആക്രമണ ശൈലിയുമായി സിന്ധു കൊറിയൻ താരത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയെങ്കിലും, നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്ന ആൻ സെ യങ്ങ് ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം ഗെയിമിലും തന്റെ പതിവ് മികവ് തുടർന്ന കൊറിയൻ താരം സിന്ധുവിന് ഒരവസരവും നൽകാതെ മത്സരം കൈക്കലാക്കി.
Top seed An Se Young 🇰🇷 goes up against Pusarla V. Sindhu 🇮🇳.#BWFWorldTour #IndonesiaOpen2026 pic.twitter.com/bcPFl3hgGp— BWF (@bwfmedia) June 4, 2026
പോരാടി വീണ് ആയുഷ് ഷെട്ടി
സിന്ധു പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏക സിംഗിൾസ് പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന 21-കാരൻ ആയുഷ് ഷെട്ടി ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ലീ ചിയുക് യിയുവിനോട് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് കീഴടങ്ങിയത് (സ്കോർ: 21-16, 13-21, 14-21). ആദ്യ ഗെയിം 21-16 ന് നേടി ആയുഷ് തകർപ്പൻ തുടക്കമിട്ടെങ്കിലും, പരിചയസമ്പന്നനായ ഹോങ്കോങ് താരം അടുത്ത രണ്ട് ഗെയിമുകളും തിരിച്ചുപിടിച്ച് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറി. ലക്ഷ്യ സെൻ, എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ് എന്നിവർ നേരത്തെ തന്നെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായിരുന്നു.
രക്ഷകരായി ഹരിഹരൻ-അർജുൻ സഖ്യം
സിംഗിൾസിലെ നിരാശയ്ക്കിടയിലും പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ വകനൽകുന്നതായിരുന്നു ഹരിഹരൻ-അർജുൻ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രകടനം. മലേഷ്യയുടെ എ. തായ് - കെ.എക്സ് കാങ് സഖ്യത്തെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗെയിമുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം അട്ടിമറിച്ചത് (സ്കോർ: 16-21, 21-15, 21-19). ആദ്യ ഗെയിം നഷ്ടമായ ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച ഇന്ത്യൻ സഖ്യം, മൂന്നാം ഗെയിമിലെ സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ പതറാതെ കളിച്ച് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ സഖ്യമായ മലേഷ്യയുടെ ഗോ സേ ഫീ - നൂർ ഇസുദ്ദീൻ റുംസാനി സഖ്യത്തെയാണ് ഹരിഹരനും അർജുനും നേരിടുക.
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