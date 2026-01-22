ETV Bharat / sports

ഇന്തോനേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്‌സ്: പിവി സിന്ധുവും ലക്ഷ്യ സെന്നും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നു

എച്ച്എസ് പ്രണോയ്, തൻവി ശർമ്മ ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റുപുറത്തായി.

PV Sindhu
PV Sindhu (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജക്കാർത്ത: ഇന്തോനേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ പി.വി സിന്ധുവും പാരീസ് ഒളിമ്പിക് സെമിഫൈനലിസ്റ്റ് ലക്ഷ്യ സെനും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. വ്യാഴാഴ്‌ച നടന്ന രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇരുവരും അനായാസ വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. സിന്ധു ഡെൻമാർക്കിന്‍റെ ലൈൻ കെജെർഫെൽഡിനെതിരെ 21-19, 21-18 എന്ന സ്കോറിന് വിജയം നേടിയപ്പോൾ, ലക്ഷ്യ ഹോങ്കോങ്ങിന്‍റെ ജേസൺ ഗുണവാനെ 21-10, 21-11 എന്ന സ്കോറിനാണ് വീഴ്‌ത്തിയത്.

ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ കെജെർഫെൽഡിനെതിരെ സിന്ധുവിന്‍റെ ആറാമത്തെ ജയമാണിത്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സുദിർമാൻ കപ്പിലാണ് ഒരേയൊരു തോൽവി നേരിട്ടത്. ക്വാര്‍ട്ടര്‍ മത്സരത്തില്‍ സിന്ധു ഒന്നാം സീഡും ലോക നാലാം നമ്പർ ചൈനയുടെ ചെൻ യു ഫെയിയെ നേരിടും. ഇതുവരെ ഇരുവരും 13 തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. മൊത്തത്തിലുള്ള റെക്കോർഡിൽ ചൈനീസ് താരം 7-6 എന്ന നേരിയ ലീഡില്‍ മുന്നിലാണ്. ലക്ഷ്യ, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തായ്‌ലൻഡിന്‍റെ പനിച്ചഫോൺ തീരരത്സകുലിനെ നേരിടും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജപ്പാന്‍റെ കോക്കി വടനാബെയെ 21-15, 21-23, 24-22 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി 16-ാം റൗണ്ടിലെത്തിയ മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ കിദംബി ശ്രീകാന്ത്, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തായ്‌പെയുടെ ചൗ ടിയാൻ ചെന്നിനെതിരെ മത്സരിക്കും. അതേസമയം, വനിതാ സിംഗിൾസ് രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ അൻമോൾ ഖാർബ് ജപ്പാന്‍റെ നൊസോമി ഒകുഹാരയെ നേരിടും. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവ് എച്ച്എസ് പ്രണോയ്, തൻവി ശർമ്മ എന്നിവർ ഇന്നലെ നടന്ന ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റതോടെ ബിഡബ്ല്യുഎഫ് സൂപ്പർ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി.

പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഓപ്പണറിൽ കിരൺ ജോർജും ഇന്തോനേഷ്യയുടെ മൊഹ്. സാക്കി ഉബൈദില്ലയോട് 21-17, 21-14 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ മിക്സഡ് ഡബിൾസ് ജോഡികളായ ധ്രുവ് കപില/തനീഷ ക്രാസ്റ്റോ, രോഹൻ കപൂർ/റുത്വിക ശിവാനി ഗാഡ്ഡെ എന്നിവരും ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

ഇന്തോനേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് 2026 : ഇന്ത്യൻ ടീം

പുരുഷ സിംഗിൾസ് : ലക്ഷ്യ സെൻ, എച്ച്എസ് പ്രണോയ്, കിഡംബി ശ്രീകാന്ത്, ആയുഷ് ഷെട്ടി, തരുൺ മണ്ണേപ്പള്ളി, കിരൺ ജോർജ്.

പുരുഷ ഡബിൾസ് : ഹരിഹരൻ അംസകരുണൻ-എംആർ അർജുൻ, പൃഥ്വി കൃഷ്ണമൂർത്തി റോയ്-സായി പ്രതീക് കെ.

വനിതാ സിംഗിൾസ് : പിവി സിന്ധു, മാളവിക ബൻസോദ്, തൻവി ശർമ്മ, ഉന്നതി ഹൂഡ, അൻമോൽ ഖർബ് , തസ്നിം മിർ, ഇഷാറാണി ബറുവ.

വനിതാ ഡബിൾസ് : രശ്മി ഗണേഷ്-സാനിയ സിക്കന്ദർ.

മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് : ധ്രുവ് കപില-തനിഷ ക്രാസ്റ്റോ, രോഹൻ കപൂർ-രുത്വിക ഗദ്ദെ.

Also Read: സന്തോഷ് ട്രോഫിയില്‍ കേരളത്തിനു വിജയത്തുടക്കം; പഞ്ചാബിനെ 3-1ന് തകർത്തു, അജ്‌സലിനു ഇരട്ടഗോള്‍

TAGGED:

INDONESIA MASTERS QUARTERFINALS
LAKSHYA SEN INDONESIA MASTERS
BADMINTON INDIA
BWF WORLD TOUR
PV SINDHU INDONESIA MASTERS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.