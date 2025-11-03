പടക്കളത്തില്‍ പകരക്കാരിയായെത്തി പൊരുതി; ഷെഫാലിയുടെ ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തിളക്കത്തില്‍ നാടെങ്ങും ആഘോഷം

പടക്കളത്തില് പകരക്കാരിയായെത്തി പൊരുതി; ഷെഫാലിയുടെ ഇന്ത്യന് വിജയത്തിളക്കത്തില് നാടെങ്ങും ആഘോഷം
പ്രതിക റാവൽ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതിനാലാണ് ഷെഫാലിക്ക് ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചത്.
Published : November 3, 2025 at 3:05 PM IST
വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പെൺപട വിജയികളായി. നവി മുംബൈയിൽ ഞായറാഴ്ച നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 52 റൺസിന് തകർത്താണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫൈനലിൽ തകര്പ്പന് പ്രകടനമാണ് ഷെഫാലി വര്മ കാഴ്ചവച്ചത്. ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും തിളങ്ങിയ ഷെഫാലി തന്നെയാണ് കളിയിലെ താരമായി മാറിയത്. 78 പന്തിൽ നിന്നും ഏഴ് ഫോറുകളും രണ്ട് സിക്സുകളും സഹിതം 87 റൺസാണ് താരത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സ്.
ബൗളിങ്ങിൽ നിർണായകമായ സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റുകളും താരം വീഴ്ത്തി. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ അവസാന ലീഗ് മത്സരത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് പ്രതിക റാവൽ പുറത്തായതിനാലാണ് ഷഫാലിക്ക് ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചത്. 2024 ഒക്ടോബറിൽ അവസാന ഏകദിനം കളിച്ച താരത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ സെമിയില് വെറും 10 റൺസ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളു. എന്നാല് ഫൈനലിൽ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറിയടിച്ച താരം പിന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല. ഏകദിന ലോകകപ്പുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ അർധശതകം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററായി ഷെഫാലി മാറി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
49 പന്തുകളിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച താരം ലോകകപ്പിലെ തന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ രേഖപ്പെടുത്തി. ബൗളിങ്ങിലെ തന്റെ ആദ്യ ഓവറില് ലീസിനെയും പിന്നീട് അപകടകാരിയായ മരിസേൻ കാപ്പിനെയും താരം പുറത്താക്കി. അതേസമയം ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ ഷെഫാലി വർമ്മയുടെ അക്കാദമിയിലും വീട്ടിലും ഒരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കാണാൻ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഒത്തുകൂടി. കളി ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടെ ടിവി പ്രവർത്തനരഹിതമായതോടെ ഫോണിലായിരുന്നു പിന്നീട് അവര് മത്സരം കണ്ടത്.
ഷെഫാലിയുടെ പ്രകടനത്തില് എല്ലാവരും കൈയടിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്, ഷെഫാലിയുടെ പിതാവ് സഞ്ജീവ് വർമ്മ മകൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കസേരയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. മകളുടെ വിജയത്തിനായി അദ്ദേഹം കൈകൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ടീം ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയയുടനെ, ഏവരുടേയും സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ലായിരുന്നു, അവർ നൃത്തം ചെയ്തും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ആഘോഷിച്ചു.
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Congratulations to #TeamIndia on winning their maiden ICC Women's Cricket World Cup 🇮🇳
Take. A. Bow 🙌#WomenInBlue | #CWC25 | #Final | #INDvSA pic.twitter.com/rYIFjasxmc
മുഴുവൻ കുടുംബവും അവരുടെ അവളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിച്ചു.'നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം, മകളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ രാജ്യം മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിനുശേഷം, ഷെഫാലിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിനും ബിസിസിഐയ്ക്കും സെലക്ടർമാർക്കും അവര് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.