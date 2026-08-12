ഇന്ത്യയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് പര്യടനം തുലാസിൽ; സെപ്റ്റംബറില് അഫ്ഗാനുമായി ടി20 പരമ്പര
ബംഗ്ലാദേശോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോ? ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സെപ്റ്റംബറിലെ മത്സരക്രമത്തിൽ കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പം.
Published : August 12, 2026 at 8:27 AM IST
ധാക്ക: ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ. സെപ്റ്റംബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കേണ്ട ടി20 പരമ്പരയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇതേ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ടി20 പരമ്പര കളിക്കുമെന്ന് അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് പര്യടനം നടക്കുമോ എന്നതിൽ ആശങ്ക ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ത്യയുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ പരമ്പര നടത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും അവിടുത്തെ പുതിയ സര്ക്കാരും. നിലവിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും മന്ത്രിതലത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ പരമ്പര രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് 2026-ലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ബിസിസിഐക്ക് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് സൂചനകൾ.
മുൻ ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ടീമിനെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിലേക്ക് അയച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ബംഗ്ലാദേശിന് പകരം സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ് ലോകകപ്പിൽ കളിച്ചത്. തുടർന്ന് വന്ന പുതിയ സര്ക്കാരും പുതിയ ബിസിസി പ്രസിഡന്റ് തമീം ഇഖ്ബാലും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലാണ്.
🚨 NO INDIA Vs BANGLADESH SERIES 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) August 11, 2026
- With the Afghanistan series confirmed, the possibility of India touring Bangladesh in September has almost been ruled out. (Cricbuzz). pic.twitter.com/8iCOSV46Lf
അഫ്ഗാന് പരമ്പര ഉയർത്തുന്ന പ്രതിസന്ധി
ബംഗ്ലാദേശ് പരമ്പരയെ പൂർണ്ണമായും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ 17 വരെ ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയുമായി മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുമെന്ന് അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നസീബ് ഖാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബിസിസിഐയുമായി തീയതികളിലും വേദികളിലും ധാരണയായതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബർ 13, 15, 17 തീയതികളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളുമായി ഇത് നേരിട്ട് ഒത്തുപോകാത്തതാണ് വലിയ പ്രശ്നം. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. ഏകദിനങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 1, 3, 6 തീയതികളിലും ടി20 മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 9, 12, 13 തീയതികളിലുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഫ്ഗാൻ പരമ്പര പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതികൾ ഇതിനോട് ഒത്തുപോകുന്നതിനാൽ, ഇന്ത്യ രണ്ട് പരമ്പരകളും കളിക്കണമെങ്കിൽ മത്സരക്രമത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും. 2022-ന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം ബംഗ്ലാദേശിൽ പര്യടനം നടത്തിയിട്ടില്ല.
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