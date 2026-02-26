ചെപ്പോക്കിലെ 'ചെന്നൈ സിങ്കങ്ങൾ'; സിംബാബ്വെക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് തുണയാകുന്നത് ഈ നാല് താരങ്ങളോ?
മഞ്ഞപ്പടയുടെ തട്ടകത്തിൽ നീലപ്പടയുടെ പടയൊരുക്കം.
Published : February 26, 2026 at 3:18 PM IST
ചെന്നൈ: ചില മൈതാനങ്ങൾ താരങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തും, എന്നാൽ ചിലത് അവരെ ചേർത്തുപിടിക്കും. ചെന്നൈയിലെ എം.എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം (ചെപ്പോക്ക്) ഇതിന് രണ്ടിലൊന്ന് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട്. ടി20 ലോകകപ്പിൽ സിംബാബ്വെക്കെതിരെ നിർണ്ണായകമായ 'മസ്റ്റ് വിൻ' മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ടീമിന് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനപ്പാഠമായ ഒരു കൂട്ടം താരങ്ങൾ ടീമിലുണ്ട് എന്നതാണ്. ചെന്നൈയുടെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരും ദത്തുപുത്രന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഈ സംഘം ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമാകും.
വരുൺ ചക്രവർത്തി
അഹമ്മദാബാദിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിട്ട വരുൺ ചക്രവർത്തിക്ക് ഇത് തന്റെ വിദ്യാലയത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവാണ്. എരിക്കരൈ, കോഴിപ്പണ്ണ, അൽഫോൺസ, സോമസുന്ദരം തുടങ്ങിയ ചെന്നൈയിലെ പ്രാദേശിക മൈതാനങ്ങളിലെ പൊടിനിറഞ്ഞ പിച്ചുകളിൽ പന്തെറിഞ്ഞാണ് വരുൺ തന്റെ 'മിസ്റ്ററി' ബൗളിംഗ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. 2018-ലെ ടിഎൻപിഎല്ലിൽ 125 ഡോട്ട് ബോളുകളും 4.7 എന്ന കുറഞ്ഞ ഇക്കോണമി റേറ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയ വരുണിന്റെ മികവാണ് അദ്ദേഹത്തെ 8.4 കോടിയുടെ ഐപിഎൽ താരമാക്കിയത്. ചെപ്പോക്കിൽ സാധാരണയായി 6.5 - 7.5 ഇക്കോണമി റേറ്റിൽ പന്തെറിയുന്ന വരുൺ, കെകെആറിന് വേണ്ടി സിഎസ്കെ അടക്കമുള്ള ടീമുകൾക്കെതിരെ ഇവിടെ 10ലധികം വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ശിവം ദുബെ
ഐപിഎല്ലിലൂടെ ചെന്നൈയുടെ ദത്തുപുത്രനായി മാറിയ താരമാണ് ശിവം ദുബെ. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനായി കളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ലോ പിച്ചുകളിൽ എങ്ങനെ സിക്സറുകൾ പായിക്കണമെന്ന് ദുബെ പഠിച്ചെടുത്തു. ചെപ്പോക്കിൽ സ്പിന്നർമാർക്കെതിരെ 155ന് മുകളിൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുള്ള ദുബെ മധ്യ ഓവറുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്താണ്. 2024 ഐപിഎല്ലിൽ ഇവിടെ നേടിയ 27 പന്തിൽ 66 റൺസ് താരത്തിന്റെ മികവിന് തെളിവാണ്. 2022 മുതൽ സിഎസ്കെയ്ക്കായി നേടിയ 1,100 റൺസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ മൈതാനത്താണ് പിറന്നത്.
വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ:
ചെന്നൈ ക്രിക്കറ്റ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ വളർന്ന സുന്ദറിന് ചെപ്പോക്ക് തന്റെ വീട് പോലെയാണ്. പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം എപ്പോൾ മാറുമെന്ന് സുന്ദറിന് കൃത്യമായി അറിയാം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം മറ്റ് മൈതാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ സുന്ദറിന്റെ പ്രകടനം അല്പം കുറവാണെങ്കിലും, 2017 ടിഎൻപിഎല്ലിലെ ടോപ്പ് സ്കോററും (459 റൺസ്) വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനും (15 വിക്കറ്റ്) ആയിരുന്ന സുന്ദറിന്റെ അനുഭവം പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമാകും.
സഞ്ജു സാംസൺ
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗമാണ് സഞ്ജു സാംസണ്. ബാറ്റിംഗ് കോച്ച് സിതാൻഷു കൊട്ടക് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെടുക്കുന്ന കാര്യം സജീവ പരിഗണനയിലാണ്. 2026 ഐപിഎല്ലിന് മുന്നോടിയായി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിലേക്കുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ മാറ്റം ഈ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മടക്കയാത്ര പോലെയാക്കുന്നു. ചെന്നൈയിലെ മഞ്ഞ ജേഴ്സിയിൽ പുതിയ സ്വത്വം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന സഞ്ജുവിന് പരിചിതമായ ഈ വേദി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ സഹായിക്കും.
ചെപ്പോക്കിലെ പിച്ചും തന്ത്രങ്ങളും
ചെപ്പോക്കിലെ പിച്ച് സാധാരണ ബാറ്റിംഗ് പറുദീസയല്ല. കളി പുരോഗമിക്കുന്തോറും സ്ലോ ആവുകയും സ്പിന്നിനെ തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പിച്ചിൽ എപ്പോൾ ആക്രമിച്ച് കളിക്കണമെന്നും എപ്പോൾ പന്ത് സ്ലോ ചെയ്യണമെന്നും വരുണിനും സുന്ദറിനും ദുബെയ്ക്കും കൃത്യമായി അറിയാം. സിംബാബ്വെ സ്പിന്നർമാരെ നേരിടുമ്പോൾ ദുബെയുടെ 'ഹിറ്റിംഗ് വിത്ത് ടേൺ' തന്ത്രം നിർണ്ണായകമാകും.
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതൊരു സ്റ്റേഡിയത്തേക്കാളും ക്രിക്കറ്റ് വിവേകമുള്ള കാണികളാണ് ചെന്നൈയിലേത്. വരുണിനും സുന്ദറിനും ഇത് സ്വന്തം നഗരമാണ്, ദുബെയ്ക്കും സഞ്ജുവിനും ഐപിഎല്ലിലൂടെ ലഭിച്ച ആരാധകക്കൂട്ടവുമുണ്ട്. സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പിന്തുണ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.
ചുരുക്കത്തിൽ, വെറുമൊരു മത്സരവേദി എന്നതിലുപരി സാംസ്കാരികമായും സാങ്കേതികമായും ഇന്ത്യക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഇടമാണ് ചെന്നൈ. സന്ദർശകരെന്ന നിലയിലല്ലാതെ, സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ആവേശത്തോടെയാകും ഇന്ത്യ ഇന്ന് സിംബാബ്വെയെ നേരിടുക.
