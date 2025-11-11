ETV Bharat / sports

ചരിത്രമെഴുതി സാമ്രാട്ട് റാണ; ലോക ഷൂട്ടിങ് ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ സ്വര്‍ണം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷ താരം

ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ മനു ഭാക്കറിന് വ്യക്തിഗത മെഡൽ നഷ്‌ടമായി.

Samrat Rana
File Photo: Samrat Rana (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എസ്എസ്എഫ് ലോക ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പ് ഷൂട്ടിങ് പോരാട്ടത്തില്‍ സ്വര്‍ണം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷ താരമായി സാമ്രാട്ട് റാണ ചരിത്രമെഴുതി. ഈജിപ്‌തിലെ കെയ്‌റോയിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില്‍ പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ഇനത്തിലാണ് റാണയുടെ സുവര്‍ണനേട്ടം. ഇന്ത്യയുടെ വരുൺ തോമര്‍ വെങ്കലവും നേടി. രണ്ടുതവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ മനു ഭാക്കറിന് വ്യക്തിഗത മെഡൽ നഷ്ടമായപ്പോള്‍ വനിതാ ടീം വെള്ളി നേടി.

മത്സരത്തില്‍ റാണ 586-27x എന്ന സ്‌കോറോടെയാണ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്, തൊട്ടുപിന്നാലെ വരുൺ തോമർ (586-26x) രണ്ടാമതെത്തി.എന്നാല്‍ ഫൈനലിൽ ഇരുവരും കടുത്ത മത്സരം കാഴ്ചവച്ചു. 20 വയസ്സുകാരനായ റാണ 243.7 സ്കോർ നേടി ചൈനയുടെ ഹു കൈയെ 0.4 പോയിന്‍റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. 221.7 സ്കോർ നേടിയ വരുൺ തോമർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കളി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര സീനിയർ മത്സരത്തിൽ റാണയുടെ ആദ്യ മെഡലാണിത്. 2022 ലെ ജൂനിയർ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷ, മിക്‌സഡ് ടീം എയർ പിസ്റ്റൾ ഇനങ്ങളിൽ റാണ നേരത്തെ സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടിയിരുന്നു. ഒളിമ്പിക് പിസ്റ്റൾ ഷൂട്ടിംഗിൽ സീനിയർ വ്യക്തിഗത ലോക ചാമ്പ്യനായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടർ എന്ന നേട്ടവും സാമ്രാട്ട് റാണ സ്വന്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുരുഷന്മാരുടെ 25 മീറ്റർ റാപ്പിഡ് ഫയർ ഇനത്തിൽ വെള്ളി നേടിയതോടെ, ഒളിമ്പിക് ഇനത്തിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വ്യക്തിഗത പിസ്റ്റൾ ഷൂട്ടർ എന്ന ബഹുമതി അനീഷ് ഭൻവാല നേടിയിരുന്നു. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 582-16x എന്ന സ്‌കോറോടെ 12-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ സാമ്രാട്ട് റാണ, വരുൺ തോമർ, ഷർവൺ കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് 1754 പോയിന്‍റുകള്‍ നേടിയതോടെ ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണം സ്വന്തമാക്കി.

നേരത്തെ, വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ മനു ഭാക്കർ (580-20x), ഇഷാ സിംഗ് (583-25x) എന്നിവർ യഥാക്രമം ആറാം സ്ഥാനത്തും നാലാമതും ഫിനിഷ് ചെയ്‌ത് മെഡൽ റൗണ്ടിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു.സുരുചി സിംഗ് (577-17x) പതിനാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ മൂന്ന് ഐ‌എസ്‌എസ്‌എഫ് ലോകകപ്പ് ഇനങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടിയ സുരുച്ചിക്ക് ഇത്തവണ നിരാശാജനകമായ മത്സരമായിരുന്നു.

ടീം ഇനത്തില്‍ 1752-76x എന്ന ലോക റെക്കോർഡ് സ്കോറോടെ ചൈന സ്വർണം നേടിയപ്പോള്‍ 1729-58x എന്ന സ്കോറോടെ കൊറിയ വെങ്കലം നേടി. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ഫൈനലിൽ മനുവും ഇഷ സിംഗും പുറത്തായി. മനു 139.5 പോയിന്‍റ് നേടി ഏഴാം സ്ഥാനത്തെത്തി, ഇഷ 159.2 പോയിന്‍റാണ് നേടിയത്. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മനുവും ഈഷയും ഇതുവരെ വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ലഭിച്ച മൂന്ന് മെഡലുകളും ടീം വിഭാഗങ്ങളിലാണ്. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ നാല് മെഡലോടെ, കെയ്‌റോ മീറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ എണ്ണം ഒമ്പതായി ഉയർന്നു (മൂന്ന് സ്വർണ്ണം, മൂന്ന് വെള്ളി, മൂന്ന് വെങ്കലം). 12 മെഡലുകളുള്ള ചൈന മാത്രമാണ് കൂടുതൽ മെഡലുകൾ നേടിയത്.

Also Read: സഞ്ജു സാംസൺ ചെന്നൈയിലേക്ക്; രാജസ്ഥാനെ റിയാൻ പരാഗ് നയിച്ചേക്കില്ല, ഈ രണ്ടുതാരങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത

TAGGED:

ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS 2025
SAMRAT RANA GOLD 10M AIR PISTOL
VARUN TOMAR BRONZE
സാമ്രാട്ട് റാണ
CAIRO SHOOTING WORLD CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.