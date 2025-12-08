സഞ്ജുവോ ജിതേഷ് ശര്മയോ..! ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ആദ്യ ടി20ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ താരങ്ങള്
ഓപ്പണിംഗില് ഇന്ത്യ അഭിഷേക് ശര്മ-ശുഭ്മന് സഖ്യത്തെ തന്നെയാവും ആദ്യ മത്സരത്തിലും ഇറക്കുക.
Published : December 8, 2025 at 6:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ടി20 പരമ്പര നാളെ (ഡിസംബർ 9) ആരംഭിക്കും. കട്ടക്കിലെ ബരാബതി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആദ്യ മത്സരം നടക്കുക. വൈകുന്നേരം 7:00 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും. പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തരായ ശുഭ്മന് ഗിൽ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവര് പരമ്പരയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗില്ലിനു കഴുത്തിന് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 ടൂർണമെന്റിനിടെയുണ്ടായ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഹാർദികും മത്സര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനെതിരായ 2025 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിലും തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലും താരത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ, സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ബറോഡയ്ക്കായി മികച്ച ഇന്നിങ്സ് കളിച്ചുകൊണ്ട് ഹാർദിക് തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് തെളിയിച്ചു. അതേസമയം ഓപ്പണിംഗില് ഇന്ത്യ അഭിഷേക് ശര്മ-ശുഭ്മന് സഖ്യത്തെ തന്നെയാവും ആദ്യ മത്സരത്തിലും ഇറക്കുക.
🚨 SKY CLARIFIES🚨— Jignesh Patel (@Jignesh7714) December 8, 2025
Suryakumar Yadav on the opening spot conundrum: " shubman deserved to take that spot" (over sanju in the top order)was to defend the team's decision to pick gill as opener and sideline sanju samson from the middle order role.👀(revsportz) pic.twitter.com/nEVc95pwu7
മൂന്നാം നമ്പറില് സൂര്യകുമാറും നാലാമനായി തിലക് വര്മയും ക്രീസിലെത്തും. അഞ്ചാം നമ്പറില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് അവസരം ലഭിച്ചേക്കും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ പരമ്പര കഴിഞ്ഞാല് ജനുവരിയില് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ അഞ്ച് മത്സര ടി20 പരമ്പരയില് കൂടി ഇന്ത്യ കളിക്കും. ടി20 ലോകകപ്പ് വരാനിരിക്കെ പരമ്പരയെ ഇരുടീമുകളും ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ:
അഭിഷേക് നായര്, ശുഭ്മന് ഗില്, സൂര്യകുമാര് യാദവ്, തിലക് വര്മ, സഞ്ജു സാംസണ്, ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സര് പട്ടേല്, കുല്ദീപ് യാദവ്/വാഷിംഗ്ടണ് സുന്ദര്, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, അര്ഷ്ദീപ് സിംഗ്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ട്വൻ്റി20 ടീം: സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശുഭ്മന് ഗിൽ, അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അർഷ്ദീപ് സിങ്, കുൽദീപ് യാദവ്, ഹർഷിത് റാണ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ.
ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ
- ആദ്യ ട്വൻ്റി20: ഡിസംബർ 9, കട്ടക്ക്, വൈകുന്നേരം 7:00
- രണ്ടാം ട്വൻ്റി20: ഡിസംബർ 11, ചണ്ഡീഗഢ് (മുള്ളൻപൂർ), വൈകുന്നേരം 7:00
- മൂന്നാം ട്വൻ്റി20: ഡിസംബർ 14, ധർമ്മശാല, വൈകുന്നേരം 7:00
- നാലാം ട്വൻ്റി20: ഡിസംബർ 17, ലഖ്നൗ, വൈകുന്നേരം 7:00
- അഞ്ചാം ട്വൻ്റി20: ഡിസംബർ 19, അഹമ്മദാബാദ്, വൈകുന്നേരം 7:00
Also Read: ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നാളെ കട്ടക്കില്: തുടര്വിജയം നേടാന് ഇന്ത്യ, അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക