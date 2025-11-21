ETV Bharat / sports

നാണക്കേടില്‍ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം: ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 142-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി, സ്‌പെയിന്‍ ഒന്നാമത്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിലെ ദേശീയ ടീമിന്‍റെ ഏറ്റവും മോശം റാങ്കിംഗാണിത്.

Indian Football Team Slips To 142 In FIFA Rankings
Indian Football Team Slips To 142 In FIFA Rankings (Indian Football/X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനോട് തോറ്റതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീമിനു കനത്ത തിരിച്ചടി. ഏറ്റവും പുതിയ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴേക്കിറങ്ങി 142-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിലെ ദേശീയ ടീമിന്‍റെ ഏറ്റവും മോശം റാങ്കിംഗാണിത്. 2003 ന് ശേഷം ഖാലിദ് ജാമിലിന്‍റെ ടീം ബംഗ്ലാദേശിനോട് ആദ്യമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ഒരു ഗോള്‍ പോലും നേടാനോ മികച്ച കളി കാഴ്‌ചവയ്ക്കാനോ ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

India's Men's Football Team
India's Men's Football Team (Indian Football/X)

കഴിഞ്ഞ മാസം ഗോവയിൽ സിംഗപ്പൂരിനോട് തോറ്റതോടെ ടീം ഇതിനകം തന്നെ ഏഷ്യൻ കപ്പ് മത്സരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായിരുന്നു. 2016 ഒക്ടോബറിൽ 148-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നതിനുശേഷം ടീമിന്‍റെ ഏറ്റവും ദയനീയ റാങ്കിംഗാണിത്. 2023 ജൂലൈയിലാണ് അവസാനമായി ഇന്ത്യ ആദ്യ നൂറില്‍ (99) സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. 2023 ൽ സാഫ് കപ്പും ഇന്‍റർകോണ്ടിനെന്‍റൽ കപ്പും ത്രിരാഷ്ട്ര കപ്പും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 2025-ല്‍ 11 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളില്‍ മൂന്നെണ്ണത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത്.

ബുധനാഴ്‌ചയാണ് ഫിഫ റാങ്കിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിലവില്‍ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. യൂറോ ചാംപ്യന്‍മാരായ സ്‌പെയിന്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ലോക ചാംപ്യന്‍മാരായ അര്‍ജന്‍റീന രണ്ടാമതും മുന്‍ ലോക ചാംപ്യന്‍മാരായ ഫ്രാന്‍സ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഇംഗ്ലണ്ട് നാലാമതും നില്‍ക്കുന്നു. ബ്രസീൽ രണ്ട്‌ പടി കയറി അഞ്ചാമതാണ്‌. പോർച്ചുഗൽ ആറാംസ്ഥാനത്തേക്കിറങ്ങി. നെതർലൻഡ്‌സ്‌ (7), ബൽജിയം (8), ജർമനി (9), ക്രൊയേഷ്യ (10) ടീമുകളാണ്‌ ആദ്യ പത്തിൽ. ഏഷ്യയിൽനിന്ന്‌ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാൻ അഞ്ച്‌ പടി കയറി 50–ാം റാങ്കിലെത്തി.

India's Men's Football Team
India's Men's Football Team (Indian Football/X)

ജപ്പാൻ 18-ാം സ്ഥാനത്തും ഇറാൻ (20-ാം സ്ഥാനം), ദക്ഷിണ കൊറിയ (22-ാം സ്ഥാനം), ഓസ്‌ട്രേലിയ (26-ാം സ്ഥാനം) നില്‍ക്കുന്നു. ഫിലിപ്പീന്‍സ് (136), തുര്‍ക്ക്‌മെനിസ്ഥാന്‍ (137) എന്നിവ പുതിയ റാങ്കിങില്‍ ഇന്ത്യയെ മറികടന്നു. സിംഗപ്പൂര്‍ നാല് സ്ഥാനങ്ങള്‍ മുന്നേറി 151-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിച്ച ബംഗ്ലാദേശ് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തി 180-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്നു. 46 ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇപ്പോൾ 27-ാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. 1996 ഫെബ്രുവരിയിൽ 94-ാം സ്ഥാനം നേടിയതാണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച റാങ്കിംഗ്.

