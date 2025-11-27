ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ താരങ്ങള് ഇവര്
ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നവംബർ 30 ന്.
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നവംബർ 30 ന് നടക്കും. റാഞ്ചിയിലെ ജെഎസ്സിഎ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും. പരമ്പരയില് സൂപ്പര് താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ്മയും വിരാട് കോലിയും വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ കൊൽക്കത്ത ടെസ്റ്റിൽ കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റതിനാൽ ശുഭ്മന് ഗില് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് പുറത്താണ്.
ഇതേതുടര്ന്ന് രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം യശസ്വി ജയ്സ്വാളാകും ഓപണിങ് ആരംഭിക്കുക. റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്ഷനാണ്. എന്നാല് താരത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. വിരാട് കോലിയാകും മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുക. പരിക്ക് കാരണം ശ്രേയസ് അയ്യരും പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്.
നാലാം നമ്പറിലേക്ക് രണ്ട് കളിക്കാരാണ് സാധ്യത കാണുന്നത്. യുവ ഇടംകൈയ്യന് ബാറ്റര് തിലക് വര്മ്മയായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചോയ്സ്. ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പണര് റുതുരാജിനെയും മധ്യനിരയില് പരീക്ഷിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായി ക്യാപ്റ്റൻ കെ.എൽ. രാഹുൽ എത്തും. തുടർന്ന് ആറാം സ്ഥാനത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിനും ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിക്കും അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ഇറങ്ങും. ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് കുൽദീപ് യാദവും പത്താം സ്ഥാനത്ത് ജസ്പ്രീത് ബുംറയും പതിനൊന്നാമനായി അർഷ്ദീപ് സിംഗും കളിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതാ താരങ്ങള്
- രോഹിത് ശർമ്മ
- യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ
- വിരാട് കോഹ്ലി
- തിലക് വർമ്മ/റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്
- കെഎൽ രാഹുൽ (ക്യാപ്റ്റൻ/വിക്കറ്റ് കീപ്പർ)
- വാഷിങ്ടണ് സുന്ദർ
- നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി
- രവീന്ദ്ര ജഡേജ
- കുൽദീപ് യാദവ്
- ജസ്പ്രീത് ബുംറ
- അർഷ്ദീപ് സിംഗ്
ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന മത്സരക്രമം
- ആദ്യ ഏകദിനം: നവംബർ 30 ഞായറാഴ്ച (റാഞ്ചി) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
- രണ്ടാം ഏകദിനം: ഡിസംബർ 3 ബുധനാഴ്ച (റായ്പൂര്) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
- മൂന്നാം ഏകദിനം: ശനിയാഴ്ച, ഡിസംബർ 6 (വിശാഖപട്ടണം) ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീം:
രോഹിത് ശർമ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, വിരാട് കോലി, തിലക് വർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ (ക്യാപ്റ്റൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിങ്ടന് സുന്ദർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കുൽദീപ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഹർഷിത് റാണ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ധ്രുവ് ജുറേൽ.
