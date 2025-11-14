ജപ്പാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റണ്: മുൻ ലോക ചാമ്പ്യനെ വീഴ്ത്തി ലക്ഷ്യ സെൻ സെമിഫൈനലിൽ
സെമി ഫൈനലിൽ ലക്ഷ്യ സെൻ 2018 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവ് ജപ്പാന്റെ കെന്റ നിഷിമോട്ടോയെ നേരിടും.
Published : November 14, 2025 at 8:38 PM IST
കുമാമോട്ടോ ജപ്പാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെൻ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. ക്വാര്ട്ടര് മത്സരത്തില് മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ലോഹ് കീൻ യൂവിനെയാണ് ലക്ഷ്യ വീഴ്ത്തിയത്. ബാഡ്മിന്റണ് റാങ്കിംഗിൽ 15-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലക്ഷ്യ, ലോക 9-ാം നമ്പർ താരം ലോഹ് കീൻ യൂവിനെ 40 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 21-13, 21-17 എന്ന സ്കോറിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 10 ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് മത്സരങ്ങളില് ലോഹ് കീൻ യൂവിനെതിരെ സെന്നിന്റെ ഏഴാമത്തെ വിജയമാണിത്. സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ഹോങ്കോംഗ് ഓപ്പണിൽ റണ്ണറപ്പായ സെന്നിന് ഇതൊരു തിരിച്ചുവരവാണ്. പ്രീ ക്വാര്ട്ടറില് സിംഗപ്പൂരിന്റെ ജിയ ഹെങ് ജേസൺ തെഹിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് താരം ക്വാര്ട്ടര് കടന്നത്.
അതേസമയം കളിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സെൻ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 11-8 എന്ന ലീഡ് താരം നേടിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ലീഡ് 18-9 ആയി ഉയർത്തി, തുടർന്ന് 21-13 എന്ന നിലയിൽ കളി അവസാനിപ്പിച്ചു. രണ്ടാം ഗെയിമില് ലോഹ് കീൻ യൂ ആദ്യ നീക്കങ്ങൾ നടത്തി, 9-7 ന് മുന്നിലെത്തി, പക്ഷേ ലക്ഷ്യ നിർണായക മുന്നേറ്റത്തോടെ മറുപടി നൽകുകയും എട്ട് പോയിന്റുകളോടെ പരമ്പര താരത്തിന് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
ബിഡബ്ല്യുഎഫ് സൂപ്പർ 500 ടൂർണമെന്റിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ ലക്ഷ്യ സെൻ ഇനി ലോക 13-ാം നമ്പർ താരവും 2018 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവുമായ ജപ്പാന്റെ കെന്റ നിഷിമോട്ടോയെ നേരിടും. 2025 ലെ ബിഡബ്ല്യുഎഫ് വേൾഡ് ടൂർ സീസണിൽ ലക്ഷ്യ സെൻ സെമിഫൈനലിൽ എത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ മത്സരമായിരിക്കും നാളെ നടക്കുക. സെപ്റ്റംബറിൽ ഹോങ്കോംഗ് ഓപ്പണിലും ഓഗസ്റ്റിൽ മക്കാവു ഓപ്പണിലും ഇന്ത്യൻ ഷട്ട്ലർ ഫൈനലിലെത്തിയിരുന്നു.
Semifinals up for grabs as Lakshya Sen 🇮🇳 challenges Loh Kean Yew 🇸🇬.#BWFWorldTour #KumamotoMasters2025 pic.twitter.com/xsUHnNXwen— BWF (@bwfmedia) November 14, 2025
ഈ വർഷം 19 ഇനങ്ങളിൽ നിന്നായി 11 ആദ്യ റൗണ്ട് തോൽവികളുമായി ലക്ഷ്യ സെൻ മോശം സീസണാണ് നേരിട്ടത്. എന്നാല് ഡെൻമാർക്ക് ഓപ്പണിൽ ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരം ആൻഡേഴ്സ് ആന്റണ്സണിനെതിരെ നേടിയ ഒരു വിജയം ഉൾപ്പെടെ ചില മികച്ച വിജയങ്ങൾ താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ലെ കുമാമോട്ടോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ജപ്പാൻ ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റില് കളിക്കുന്ന നിലവിലെ ഏക ഇന്ത്യൻ താരം ലക്ഷ്യ സെൻ ആണ്. ഡബിൾസിലും വനിതാ സിംഗിൾസിലും ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനിച്ചു.
