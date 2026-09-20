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ഹോക്കിയും ക്രിക്കറ്റും ഇന്ന്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ വേട്ടയ്‌ക്കൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം; ക്വിൻസിക്ക് ഇരട്ട മെഡൽ സാധ്യത, ക്രിക്കറ്റും ഹോക്കിയും കളത്തിൽ.

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Asian Games 2026 Todays Schedule: Quimcy Eyes Double Bronze; Hockey & Cricket Teams in Action (IANS,GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 6:00 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനു ഇന്നലെ ഔദ്യോഗികമായി തിരിതെളിഞ്ഞതോടെ, മെഡൽ വേട്ട ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് നിർണായക മത്സരങ്ങൾക്കിറങ്ങുന്നു. വ്യാഴാഴ്‌ച മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും, ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഞായറാഴ്‌ച ഇന്ത്യക്ക് മെഡൽ പ്രതീക്ഷകളുടെ വലിയൊരു നിര തന്നെയുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ക്വിൻസിയുടെ ടെക്ബോൾ മത്സരങ്ങളാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നത്.

ഒരേദിവസം രണ്ട് വെങ്കല മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് ക്വിൻസിക്കുള്ളത്. മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ ക്വിൻസിയും മുഹമ്മദ് അനസ് ഇമ്രാൻ ബേഗും സഖ്യം വിയറ്റ്നാമിന്‍റെ ഗിയാ എൻഗി ട്രിൻ - ഹോങ് മിൻ താൻ എൻഗുയേൻ സഖ്യത്തെ നേരിടും. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഈ സഖ്യത്തോടാണ് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പുറമെ, വനിതാ സിംഗിൾസ് വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ ജപ്പാന്‍റെ യുയിന സകാമോട്ടോയുമായും ക്വിൻസി ഏറ്റുമുട്ടും.

ക്രിക്കറ്റും ഹോക്കിയും ഇന്ന്

കഴിഞ്ഞ 2023 ഗെയിംസിലെ സ്വർണ്ണമെഡൽ ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം തങ്ങളുടെ കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ന് സെമിഫൈനലിന് ഇറങ്ങും. ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിതാ ഹോക്കി ടീമുകളുടെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളും ഇന്നാണ്. പൂൾ എ-യിലുള്ള പുരുഷ ടീം തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യയെയും, പൂൾ ബി-യിലുള്ള വനിതാ ടീം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെയും നേരിടും. ഷൂട്ടിങ് അരീനയിൽ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ഇളവേനിൽ വാളറിവൻ, സോനം ഉത്തം മസ്കർ, വിദർശ കെ. വിനോദ് എന്നിവർ ഇന്ത്യക്കായി മെഡൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ മത്സരക്രമം (ഇന്ത്യൻ സമയം):

വുഷു

  • 05:30 AM – പുരുഷന്മാരുടെ ചാങ്‌ക്വാൻ ഫൈനൽ (മെഡൽ മത്സരം)
  • വനിതകളുടെ 52 കിലോ (1/8 ഫൈനൽ): സോഗന്ദ് സിൻകായ്ചേതൻ (ഇറാൻ) വിഎസ് അപർണ്ണ (ഇന്ത്യ)
  • പുരുഷന്മാരുടെ 75 കിലോ (1/8 ഫൈനൽ): സുഹൈൽ മൂസാവി (ഇറാൻ) വിഎസ് വിക്രാന്ത് ബലിയാൻ (ഇന്ത്യ)

ഷൂട്ടിങ്

  • 06:15 AM – 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത യോഗ്യതാ മത്സരം
  • 06:15 AM – 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വനിതകളുടെ ടീം ഫൈനൽ (മെഡൽ മത്സരം)

ടെക്ബോൾ

  • 06:30 AM – വനിതാ സിംഗിൾസ് വെങ്കല മെഡൽ മത്സരം: യുയിന സകാമോട്ടോ (ജപ്പാൻ) വിഎസ് ക്വിൻസി ജോക്വിം ഡിസൂസ (ഇന്ത്യ)
  • 07:00 AM – മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് വെങ്കല മെഡൽ മത്സരം: ക്വിൻസി ജോക്വിം ഡിസൂസ / മുഹമ്മദ് അനസ് ഇമ്രാൻ ബേഗ് (ഇന്ത്യ) വിഎസ് ഹോങ് മിൻ താൻ എൻഗുയേൻ / ഗിയാ എൻഗി ട്രിൻ (വിയറ്റ്നാം)

ഹോക്കി

  • 07:30 AM – വനിതകളുടെ പൂൾ ബി: ഇന്ത്യ vs ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ
  • 11:30 AM – പുരുഷന്മാരുടെ പൂൾ എ: ഇന്ത്യ vs ഇന്തോനേഷ്യ

ടേബിൾ ടെന്നീസ്

  • 06:30 AM – വനിതാ ടീം ഗ്രൂപ്പ് എഫ്: ഇന്ത്യ vs ഇന്തോനേഷ്യ
  • 09:00 AM – പുരുഷ ടീം ഗ്രൂപ്പ് എഫ്: ഇന്ത്യ vs ഇന്തോനേഷ്യ
  • 12:30 PM – വനിതാ ടീം ഗ്രൂപ്പ് എഫ്: സിംഗപ്പൂർ vs ഇന്ത്യ
  • 03:00 PM – പുരുഷ ടീം ഗ്രൂപ്പ് എഫ്: ഇന്ത്യ vs ഇറാൻ

ക്രിക്കറ്റ് (വനിതാ ടി20)

  • 10:30 AM – സെമിഫൈനൽ 2: ബംഗ്ലാദേശ് vs ഇന്ത്യ

ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍

  • 11:30 AM – വനിതാ ടീം ഒന്നാം റൗണ്ട്: കസാക്കിസ്ഥാൻ വിഎസ് ഇന്ത്യ

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