ഇന്തോനേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്‌സ്: ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു; പി.വി സിന്ധുവും ലക്ഷ്യ സെന്നും പുറത്തായി

ഇന്തോനേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ നിന്നും പി.വി സിന്ധുവും ലക്ഷ്യ സെന്നും പുറത്തായി.

PV Sindhu (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 5:55 PM IST

ജക്കാർത്ത: ഇന്തോനേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ നിന്നും മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ പി.വി സിന്ധുവും പാരീസ് ഒളിമ്പിക് സെമിഫൈനലിസ്റ്റ് ലക്ഷ്യ സെന്നും പുറത്തായി. ജക്കാർത്തയിലെ ഇസ്റ്റോറ സെനയനിൽ നടന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഇരുതാരങ്ങളും തോറ്റതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു. ലോക 13-ാം നമ്പർ താരവും രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവുമായ സിന്ധു, 42 മിനിറ്റ് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ ചൈനയുടെ ടോക്കിയോ 2020 വനിതാ സിംഗിൾസ് ചാമ്പ്യനുമായ ചെൻ യു ഫെയിയോട് 21-13, 21-17 എന്ന സ്‌കോറിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. 14 മത്സരങ്ങളിൽ എട്ടാം തോൽവിയാണ് സിന്ധു ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

മത്സരത്തില്‍ 27 കാരനായ ചെൻ യു ഫെയ് ആദ്യ ഗെയിമിൽ തന്നെ 5-0 ന് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ താരം 9-8 എന്ന നിലയിൽ തിരിച്ചെത്തി, പക്ഷേ കളിയുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചെൻ യു ഫെയ് നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുത്തു, കളി ആധിപത്യത്തോടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പിവി സിന്ധു ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു.

വനിതാ സിംഗിൾസില്‍ സിന്ധുവിനെ 20-22, 21-12, 21-15 എന്ന സ്‌കോറിന് വിയറ്റ്‌നാമിന്‍റെ നുയാൻ തുയ് ലിനാണ് തോല്‍പ്പിച്ചത്. നീണ്ട ഇളവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം കോര്‍ട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ സിന്ധു മലേഷ്യ ഓപ്പണില്‍ സെമിയില്‍ തോറ്റു പുറത്തായിരുന്നു. 2024 ഡിസംബറിൽ സയ്യിദ് മോദി ഇന്‍റര്‍നാഷണൽ സൂപ്പർ 300 ലാണ് താരം അവസാനമായി കിരീടം നേടിയത്.

പുരുഷ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ, പാരീസ് 2024 സെമിഫൈനലിസ്റ്റ് ലക്ഷ്യ സെന്നിനെ 46 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ തായ്‌ലൻഡിന്‍റെ പനിച്ചഫോൺ തീരരത്സകുൽ 21-18, 22-20 എന്ന സ്‌കോറിന് തോല്‍പ്പിച്ചു.പന്ത്രണ്ടാം റാങ്കിലുള്ള സെന്നും ബിഡബ്ല്യുഎഫ് റാങ്കിംഗിൽ 44-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള തീരരത്സകുളും ഇരു മത്സരങ്ങളിലും മൂന്ന് പോയിന്‍റിൽ കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം നേടിയില്ല, എല്ലായിടത്തും മാർജിനുകൾ കുറവായിരുന്നു.

പനിച്ചഫോൺ നേരത്തെ 16-ാം റൗണ്ടിൽ പാരീസ് 2024 വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ മലേഷ്യയുടെ ലീ സി ജിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച പടുംവാനിൽ നടക്കുന്ന തായ്‌ലൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് സൂപ്പർ 300 ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റിലാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അടുത്തതായി മത്സരിക്കുന്നത്.

