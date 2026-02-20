താരനിരയുണ്ട്, പക്ഷേ താളമില്ല: ജയങ്ങൾക്കിടയിലും ബാറ്റിങ്ങിലെ പതർച്ച; സൂപ്പർ 8ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ആശങ്ക
ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8-ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് വെല്ലുവിളി ബാറ്റിങ് നിരയോ..? വായിക്കാം വിശകലനം
Published : February 20, 2026 at 3:44 PM IST
മീനാക്ഷി റാവു
അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. കടലാസിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം ഏറെ പ്രൊഫഷണലായും മികവുറ്റതായും തോന്നാമെങ്കിലും, ഈ വിജയങ്ങൾക്കിടയിലും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര എതിരാളികളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും മത്സരങ്ങളിൽ കഷ്ടിച്ച് അതിജീവിക്കുകയായിരുന്നു.
അനുഭവസമ്പത്ത് തുണയ്ക്കാത്ത ബാറ്റിങ് നിര
ഇന്ത്യയുടേത് ഒരു പുനർനിർമ്മാണ പാതയിലുള്ള യുവനിരയല്ല. മറിച്ച് അനുഭവസമ്പത്തും കരുത്തും ഒത്തിണങ്ങിയ ലോകോത്തര താരങ്ങളുടെ നിരയാണ്. എതിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട ഈ ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പ്, ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ നാല് മത്സരങ്ങളിലും പതറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. തുടക്കത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുക, മധ്യ ഓവറുകളിൽ റൺറേറ്റ് കുറയുക, പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ഒരു താരം നടത്തുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സ്കോർ ഉയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലെയും രീതി.
കുഞ്ഞൻ ടീമുകൾക്ക് മുന്നിലും പതർച്ച
അമേരിക്കയും നമീബിയയും പാകിസ്ഥാനും നെതർലൻഡ്സും ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. അമേരിക്ക അപ്രതീക്ഷിത ആഘാതങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ നമീബിയ പല ചോദ്യങ്ങളും ഉയർത്തി. പാകിസ്ഥാൻ ബൗളർമാർ ഇന്ത്യയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചപ്പോൾ നെതർലൻഡ്സ് മധ്യ ഓവറുകളിൽ ഇന്ത്യയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. സ്കോർ ബോർഡിൽ മാന്യമായ റണ്ണുകൾ കണ്ട മത്സരങ്ങളിൽ പോലും, അവിടേക്കെത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്ര അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന തന്ത്രം
ഒരു മികച്ച ബാറ്റിങ് നിരയ്ക്ക് ഇത്രയധികം തവണ 'രക്ഷകരെ' ആവശ്യമായി വരുന്നത് ശുഭസൂചനയല്ല. ശിവം ദുബെയുടെ 66 റൺസോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ 49 പന്തിലെ 84 റൺസോ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു. ടോപ്പ് ഓർഡർ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, ബാറ്റിങ്ങിന്റെ താളം നിലനിർത്താൻ മധ്യനിരയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യ തകർന്നടിഞ്ഞില്ല എന്നത് സത്യമാണ്, പക്ഷേ പലപ്പോഴും തകർച്ചയുടെ വക്കിലായിരുന്നു എന്നതാണ് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്.
അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ ഫോമും മധ്യ ഓവറുകളിലെ മെല്ലെപ്പോക്കും
ഓപ്പണിങ്ങിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തിയ അഭിഷേക് ശർമ്മ മൂന്ന് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായത് ഇന്ത്യയുടെ പവർപ്ലേ തന്ത്രങ്ങളെ തകർത്തു. ടാലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രകടനത്തിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ ആധിപത്യം പുലർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിംഗ്സ് നങ്കൂരമിടാനോ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇതിനൊപ്പം മധ്യ ഓവറുകളിൽ അനാവശ്യമായി പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് മാറുന്നതും ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നു.
സൂപ്പർ 8-ൽ വെല്ലുവിളി കടുക്കും
ഇതുവരെ നേരിട്ടതിനേക്കാൾ കരുത്തരായ ബൗളർമാരാണ് ഇനി ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ഇന്ത്യയുടെ മധ്യ ഓവറുകളിലെ പതർച്ചയും ടോപ്പ് ഓർഡറിലെ അസ്ഥിരതയും കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത്തരം ടീമുകൾക്കെതിരെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ പോലെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല.
മാറ്റം അനിവാര്യം
സൂപ്പർ 8-ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റം വരണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. വ്യക്തിഗത മികവിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു ടീമെന്ന നിലയിൽ ടോപ്പ് ഓർഡർ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയും മധ്യനിര താളം നിലനിർത്തുകയും വേണം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ പ്രകടമാക്കിയ ഈ ബലഹീനതകൾ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കരുത്തരായ എതിരാളികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ അടിപതറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
