2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ മത്സരക്രമം ഇങ്ങനെ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ ഏറെ
ഇതുവരെ ഇന്ത്യ 30 മെഡലുകളാണ് നേടിയത്. മെഡൽ പട്ടികയിൽ നിലവിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരക്രമം ഇങ്ങനെ
Published : September 27, 2026 at 10:51 AM IST
ഐച്ചി-നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇന്ന് എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. മിന്നും വിജയമായി ഇന്ത്യയും അക്കൂട്ടത്തിൽ മുന്നേറുകയാണ്. ഇതുവരെ ഇന്ത്യ 30 മെഡലുകളാണ് നേടിയത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. മെഡൽ പട്ടികയിൽ നിലവിൽ പത്താം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു.
2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ മത്സരക്രമം (IST)
അമ്പെയ്ത്ത്
- പുരുഷന്മാരുടെ റിക്കർവ് (വ്യക്തിഗത അമ്പെയ്ത്ത്): രാവിലെ 10:45ന്. ഇന്ത്യ (ധീരജ് ബൊമ്മദേവര, നീരജ് ചൗഹാൻ, യാഷ്ദീപ് ഭോഗെ) vs ഫിലിപ്പീൻസ്
- വനിത റിക്കർവ് (വ്യക്തിഗത അമ്പെയ്ത്ത്): രാവിലെ 10.45ന്. ഇന്ത്യ (അങ്കിത ഭകത്, കുങ്കും അനിൽ മോഹോദ്, കീർത്തി ശർമ്മ) vs മംഗോളിയ
ഇരുവിഭാഗത്തിലും ടീം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ യോഗ്യത നേടിയാൽ 11.15ന് റിക്കർവ് മത്സരം നടക്കും. അതേസമയം ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിതാ കോമ്പൗണ്ട് ആർച്ചറി ടീമുകൾ സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. സാഹിൽ ജാദവ്, ഗണേഷ് മണി രത്നം, കുശാൽ ദലാൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പുരുഷ ടീം ഭൂട്ടാനെ 235-232 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ചിക്കിത തനിപാർത്തി, ജ്യോതി സുരേഖ വെണ്ണം, പൃഥ്തിക പ്രദീപ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന വനിതാ ടീം കസാക്കിസ്ഥാനെ 233-230 എന്ന സ്കോറിന് തോൽപ്പിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കെതിരായ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടം ഉറപ്പിച്ചു.
Nine and counting for India in Kabaddi. 🇮🇳🥇— Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) September 27, 2026
Down 18-17 at half-time, India came storming back to beat Iran 40-34 and retain their Men's Kabaddi crown 👏
Their ninth Asian Games gold in the sport since it debuted in 1990 🔥#20thAsianGames #AichiNagoya2026 #ImagineOneAsia pic.twitter.com/t9Vb8SR6ak
DECATHLON UPDATE: Tejaswin Shankar leading with 5270 points at end of 6 events.— India_AllSports (@India_AllSports) September 27, 2026
Holds 47 points lead over 2nd placed athlete
Next: Discus Throw at 8:10 AM IST #AG2026withIAS #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/WObPujzdp1
അത്ലറ്റിക്സ്
- പുരുഷന്മാരുടെ ഡെക്കാത്ലോൺ പോൾവോൾട്ട്: രാവിലെ 09.50ന് (തേജസ്വിൻ ശങ്കർ, തൗഫീഖ് നൗഷാദ്).
- പുരുഷന്മാരുടെ ഡെക്കാത്ലൺ ജാവലിൻ ത്രോ: ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 03.35ന് (തേജസ്വിൻ ശങ്കർ, തൗഫീഖ് നൗഷാദ്).
- പുരുഷന്മാരുടെ 800 മീറ്റർ റൗണ്ട് 1 ഹീറ്റ്സ് 1: വൈകുന്നേരം 5:06ന് (മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ പുളിക്കലകത്ത്).
- പുരുഷന്മാരുടെ 800 മീറ്റർ റൗണ്ട് 1 ഹീറ്റ് 2: വൈകുന്നേരം 5:14ന് (കൃഷൻ കുമാർ)
- വനിതകളുടെ 4x100 മീറ്റർ റിലേ റൗണ്ട് 1 ഹീറ്റ് 2: വൈകുന്നേരം 6:15ന് (ഇന്ത്യൻ ടീം)
മെഡൽ ഇവൻ്റ്
- വനിത ലോങ്ജമ്പ്: ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 03.25ന് (ആൻസി സോജൻ, ഷൈലി സിംഗ്)
- വനിത 200 മീറ്റർ ഓട്ടം ഫൈനൽ: ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 03.55ന് (ഹരിത ഭദ്ര, ഉന്നതി അയ്യപ്പ ബൊളണ്ട്).
- പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്റർ ഫൈനൽ: വൈകുന്നേരം 04:05ന് (അനിമേഷ് കുഴൂർ).
- പുരുഷന്മാരുടെ ഹൈജമ്പ് ഫൈനൽ: 04:15ന്(സർവേഷ് കുഷാരെ, ആദർശ് റാം ജ്യോതി ശങ്കർ).
- പുരുഷന്മാരുടെ ഡെക്കാത്ലോൺ 1500 മീറ്റർ: വൈകുന്നേരം 5:40ന് തേജസ്വിൻ ശങ്കർ, തൗഫീഖ് നൗഷാദ്).
- വനിതകളുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസ് ഫൈനൽ: വൈകുന്നേരം 5:52ന് (പരുൾ ചൗധരി, അങ്കിത).
ബാഡ്മിൻ്റൺ
- വനിതാ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ (യോഗ്യത നേടിയാൽ): രാവിലെ 9:30 മുതൽ പി.വി. സിന്ധു (IND) vs ചെൻ യു ഫെയ്.
- വനിതാ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: രാവിലെ 9:30 മുതൽ ഉന്നതി ഹൂഡ (IND) vs അകാനെ യമാഗുച്ചി (JPN)
ബോക്സിങ്
- പുരുഷന്മാരുടെ 80kg ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ:രാവിലെ 9:45ന്. അങ്കുഷ് പംഗൽ (IND) vs സലിമോവ് നെക്രുസ് (TJK).
- വനിതകളുടെ 65kg ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: ഉച്ചയ്ക്ക് 2:00 മണിക്ക്. പർവീൻ ഹൂഡ (IND) vs ഖമിദോവ നവ്ബഖോർ (UZB)
- പുരുഷന്മാരുടെ 60kg ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: ഉച്ചയ്ക്ക് 2:45ന്.സച്ചിൻ സിവാച്ച് (IND) vs കിറ്റാമോട്ടോ ഷുൻസുക്കെ (JPN)
- പുരുഷന്മാരുടെ +90kg ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: ഉച്ചയ്ക്ക് 3:45ന്. നരേന്ദർ ബെർവാൾ (IND) vs സാംഗ്ടെപ് അദ്തപോംഗ് (THA)
അശ്വാഭ്യാസം (Equestrian)
- മെഡൽ മത്സരം: ഡ്രെസ്സേജ് (Dressage) വ്യക്തിഗത ഇനം ഫൈനൽ (ഹൃദയ് ഛേദ, ജയ് സുദ്). രാവിലെ 6:00ന് കഴിഞ്ഞു.
ഫെൻസിങ്
- വനിതാ സേബർ ടീം ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ (യോഗ്യത നേടിയാൽ): രാവിലെ 9:20 മുതൽ
മെഡൽ ഇവൻ്റ്
- വനിതാ സേബർ ടീം സെമി ഫൈനൽ (യോഗ്യത നേടിയാൽ): ഉച്ചയ്ക്ക് 1:50 മുതൽ
- വനിതാ സേബർ ടീം ഫൈനൽ (യോഗ്യത നേടിയാൽ): വൈകുന്നേരം 4:10 മുതൽ
ഹോക്കി
- വനിതാ വിഭാഗം പൂൾ ബി: ഇന്ത്യ vs സിംഗപ്പൂർ - ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30ന്
കുരാഷ്
- വനിതാ വിഭാഗം -57kg ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ (യോഗ്യത നേടിയാൽ): രാവിലെ 10:30-ന്. (സംഗീത ബൽഹാര)
- വനിതാ വിഭാഗം -57kg സെമി ഫൈനൽ (യോഗ്യത നേടിയാൽ):രാവിലെ 10:30-ന് (ഭാരതി)
- പുരുഷന്മാരുടെ +90 കി.ഗ്രാം വിഭാഗം സെമി-ഫൈനൽ (യോഗ്യത നേടിയാൽ): രാവിലെ 11:00ന് (യാഷ് കുമാർ ചൗഹാൻ) വിശാൽ
മെഡൽ ഇവൻ്റ്
- വനിതകളുടെ -57 കി.ഗ്രാം വിഭാഗം ഫൈനൽ (യോഗ്യത നേടിയാൽ): രാവിലെ 11:30ന് സംഗീത ബൽഹാര, ഭാരതി)
- പുരുഷന്മാരുടെ +90 കി.ഗ്രാം വിഭാഗം ഫൈനൽ (യോഗ്യത നേടിയാൽ): രാവിലെ 11:45ന് (യാഷ് കുമാർ ചൗഹാൻ, വിശാൽ)
സെയിലിങ്
- പെൺകുട്ടികളുടെ ഡിംഗി/ILCA 4 - റേസുകൾ 1 & 2 (മാഹി വർമ്മ)രാവിലെ 7:30 മുതൽ
- മിക്സഡ് ഡിംഗി/470 - റേസുകൾ 3 & 4 (ശ്രദ്ധ വർമ്മ, രവീന്ദ്)
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