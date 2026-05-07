സിംബാബ്‌വെ ടീം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക്! വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇനി ആവേശപ്പോരാട്ടം

ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ പടയൊരുക്കത്തിൽ, ഒക്ടോബറിൽ സിംബാബ്‌വെയുമായി വൈറ്റ് ബോൾ മാമാങ്കം.

Published : May 7, 2026 at 5:01 PM IST

മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സിംബാബ്‌വെ വനിതാ ടീം ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ പരമ്പര കളിക്കാനെത്തുന്നു. 2026 ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന വൈറ്റ് ബോൾ പരമ്പരയുൾപ്പെടെ, വരാനിരിക്കുന്ന ആവേശകരമായ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് സീസണിന്‍റെ കലണ്ടർ ബിസിസിഐ പുറത്തുവിട്ടു.

സീനിയർ ടീമുകൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യ എ, അണ്ടർ-19 വിഭാഗങ്ങളിലായി പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന നിരവധി മൾട്ടി-ഫോർമാറ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‌വെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ടീമുകൾ വരും മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തും.

സിംബാബ്‌വെ പരമ്പര: ചരിത്രപരമായ ചുവടുവെപ്പ്

ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം സിംബാബ്‌വെയുമായി ഒരു വൈറ്റ്-ബോൾ പരമ്പരയിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഈ പര്യടനത്തിൽ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണുള്ളത്. ടി20 മത്സരങ്ങൾ റായ്‌പൂരിലും ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ ബറോഡയിലുമായി നടക്കും. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ വ്യാപനത്തിന് വലിയ ഊർജ്ജം നൽകുന്ന ഒന്നാകും ഈ പരമ്പരയെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ 'എ' ടീമുകളുടെ പോരാട്ടം

പുരുഷ വിഭാഗം: ഇന്ത്യ എ പുരുഷ ടീം സെപ്റ്റംബർ - ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ എ ടീമിനെ നേരിടും. പുതുച്ചേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ രണ്ട് മൾട്ടി-ഡേ മത്സരങ്ങളും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വനിതാ വിഭാഗം: ഓസ്‌ട്രേലിയ എ വനിതാ ടീം സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തും. മൊഹാലിയിലും ധർമ്മശാലയിലുമായി മൂന്ന് ടി20, മൂന്ന് ഏകദിനം, ഒരു മൾട്ടി-ഡേ മത്സരം എന്നിവ നടക്കും. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ട് എ ടീമുമായി പൂനെയിലും നവി മുംബൈയിലുമായി ഇന്ത്യ എ വനിതകൾ ഏറ്റുമുട്ടും.

ജൂനിയർ തലത്തിലെ ആവേശം (U-19)

ഭാവി താരങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള മികച്ച അവസരമായാണ് ജൂനിയർ തലത്തിലെ മത്സരങ്ങളെ ബിസിസിഐ കാണുന്നത്.

  • ഓസ്‌ട്രേലിയ അണ്ടർ-19: അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പര്യടനത്തിനായി ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പുരുഷ ജൂനിയർ ടീം ഇന്ത്യയിലെത്തും. രാജ്‌കോട്ട്, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും രണ്ട് മൾട്ടി-ഡേ മത്സരങ്ങളും നടക്കും.
  • ഇംഗ്ലണ്ട് അണ്ടർ-19: ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ ജൂനിയർ ടീം നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ബറോഡയിലും സൂററ്റിലുമായി അഞ്ച് ടി-20 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും.
  • ശ്രീലങ്ക അണ്ടർ-19: ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ശ്രീലങ്കൻ വനിതാ ജൂനിയർ ടീമുമായി ആറ് വൈറ്റ് ബോൾ മത്സരങ്ങൾ ചെന്നൈയിലും പുതുച്ചേരിയിലുമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

