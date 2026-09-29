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ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വര്‍ണം; ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെ ചരിത്രം കുറിച്ച് നീരു ദണ്ഡ

ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ചാം സ്വർണം; ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് നീരു ദണ്ഡ!

NEERU DHANDA GOLD MEDAL FOR INDIA നീരു ദണ്ഡ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗ്
Filem Photo: Neeru Dhanda (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 11:45 AM IST

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നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിൽ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെ ചരിത്ര സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ നീരു ദണ്ഡ. ഐച്ചി പ്രവിശ്യയിലെ ജനറൽ ഷൂട്ടിംഗ് ഗാലറിയിൽ നടന്ന വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത ട്രാപ്പ് ഫൈനലിലാണ് തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ നീരു സ്വർണമണിഞ്ഞത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തിഗത ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന ചരിത്രനേട്ടവും ഇതോടെ നീരു സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.

നേരത്തെ നടന്ന യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 118 പോയിന്‍റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ നീരു, ഫൈനലിൽ 28 പോയിന്‍റ് സ്കോർ ചെയ്‌താണ് പുതിയ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. പുറമെ, ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന വനിതകളുടെ ട്രാപ്പ് ടീം ഇനത്തിൽ ആഷിമ അഹ്ലാവത്, മനീഷ കീർ എന്നിവർക്കൊപ്പം നീരു ഇന്ത്യയ്ക്കായി വെള്ളി മെഡലും നേടിയിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന 125 ഷോട്ടുകളുടെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 328 പോയിന്‍റ് നേടി കുവൈറ്റിന്‍റെ വെല്ലുവിളിയെ മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയത്.

ഫൈനലിൽ അസാമാന്യ ഫോമിലായിരുന്ന നീരുവിന്‍റെ ഒൻപതാമത്തെ ഷോട്ട് മാത്രമാണ് ആദ്യമായി ലക്ഷ്യം തെറ്റിയത്. ഇത് താരത്തെ താൽക്കാലികമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിയെങ്കിലും, മൂന്നും നാലും സീരീസുകളിൽ എല്ലാ ഷോട്ടുകളും കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് നീരു ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 20 ഷോട്ടുകളിൽ 19 എണ്ണവും കൃത്യമായി പായിച്ച് താരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അഞ്ചാം സീരീസിൽ ഒരു ഷോട്ട് പിഴച്ചെങ്കിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവിടാതിരുന്ന നീരു, അവസാന 5 ഷോട്ടുകളും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചാം സ്വർണം ഉറപ്പിച്ചു.

ഈ ഇനത്തിൽ ചൈനയുടെ യുനോങ് സൺ (26 പോയിന്‍റ്) വെള്ളി മെഡലും, കുവൈറ്റ് (21 പോയിന്‍റ്) വെങ്കല മെഡലും സ്വന്തമാക്കി. ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്വർണ്ണമാണിത്.

ഈ വർഷം ആദ്യം ഇറ്റലിയിലെ ലൊനാറ്റോയിൽ നടന്ന ഐഎസ്എസ്എഫ് ഷോട്ട്ഗൺ ലോകകപ്പിൽ വ്യക്തിഗത ട്രാപ്പ് ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയായി നീരു ചരിത്രം കുറിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ കസാഖ്സ്ഥാനിലെ അൽമാട്ടിയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ മിക്‌സഡ് ടീം ഇനത്തിൽ വെങ്കല മെഡലും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

നീരു ദണ്ഡ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം
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നീരു ദണ്ഡ സ്വര്‍ണം
വനിതകളുടെ ട്രാപ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്വർണം
NEERU DHANDA GOLD MEDAL FOR INDIA

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