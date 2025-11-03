ETV Bharat / sports

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

2005 ഏകദിന ലോകകപ്പിലാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ആദ്യമായി ഫൈനൽ കളിക്കുന്നത്.

Indian Women's Cricket team
India's captain Harmanpreet Kaur, centre, lifts the trophy as team members and others celebrate after winning ICC Women's World Cup 2025, at the DY Patil Stadium, in Navi Mumbai, early Monday, Nov. 3, 2025 (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 9:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദ്യ രണ്ടു തവണയും കൈവിട്ടു പോയ ലോകകിരീടം മൂന്നാം തവണ ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ കയ്യെത്തിപ്പിടിച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​രു​ഷ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ വീ​തം ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ലും ടി20​യി​ലും ലോ​ക കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടപ്പോഴും, ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യാ​യി​ട്ടും ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ലോ കു​ട്ടി​ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലോ ചാമ്പ്യന്‍പട്ടം സ്വന്തമാക്കാന്‍ വി​മ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ​വി​നാ​യി​ല്ലാരുന്നു. 2005 ഏകദിന ലോകകപ്പിലാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ആദ്യമായി ഫൈനൽ കളിക്കുന്നത്. മി​താ​ലി രാ​ജ് ന​യി​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​ന് പ​ക്ഷേ ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കി​രീ​ടം അ​ടി​യ​റ​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Indian Women's Cricket team
Indian Women's Cricket team (IANS)

ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഏഴിൽ നാലു മത്സരവും ജയിച്ച്, സെമിയില്‍ കിവീസിനെയും തോൽപ്പിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്കു പക്ഷേ ഫൈനലിൽ കാലിടറുകയായിരുന്നു. 2017ൽ ​ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റൊ​രു ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. മി​താ​ലി​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അന്നും ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിരുന്നത്. ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​തും മ​ന്ദാ​ന​യും ദീ​പ്‌തി ശ​ർ​മ​യു​മെ​ല്ലാം ക​ളി​ച്ച മത്സരത്തില്‍ ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​രോ​ട് മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി. ഒടുവില്‍ മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ കപ്പടിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍.

വനിതാ ലോകകപ്പിലും (ഏകദിനം) വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ പ്രകടനങ്ങള്‍ അറിയാം

ഐസിസി വനിതാ ലോകകപ്പ് (ഏകദിന ഫോർമാറ്റ്)

  • 1973 ഇംഗ്ലണ്ട് - ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തില്ല.
  • 1978 ഇന്ത്യ – (ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു; അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിനപ്പുറം മുന്നേറിയില്ല)
  • 1982 ന്യൂസിലൻഡ് – (ആദ്യ ലോകകപ്പ് വിജയം നേടി; ഡയാന എഡുൽജിയുടെ കീഴിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു)
  • 1988 ഓസ്ട്രേലിയ - ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തില്ല
  • 1993 ഇംഗ്ലണ്ട് – റൗണ്ട് റോബിൻ ഘട്ടത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തു, അതുവരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം.
  • 1997 ഇന്ത്യ – സെമിഫൈനലിസ്റ്റ് (രണ്ടാം തവണയും ടൂർണമെന്‍റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു; സെമിഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോട് പരാജയപ്പെട്ടു)
  • 2000 ന്യൂസിലൻഡ് – സെമിഫൈനലിസ്റ്റ് (സെമിയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനോട് തോറ്റു)
  • 2005 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക – റണ്ണേഴ്‌സ്-അപ്പ് (ഫൈനലിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയോട് തോറ്റു)
  • 2009 ഓസ്ട്രേലിയ – മൂന്നാം സ്ഥാനം (മൂന്നാം സ്ഥാന പ്ലേ ഓഫിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി)
  • 2013 ഇന്ത്യ – (മൂന്നാം തവണ ഇന്ത്യയിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു; സൂപ്പർ സിക്സിൽ ഇടം നേടാനായില്ല, നാല് ടീമുകളുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായി)
  • 2017 ഇംഗ്ലണ്ട് – റണ്ണേഴ്‌സ്-അപ്പ് (ലോർഡ്‌സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോറ്റു)
  • 2022 ന്യൂസിലൻഡ് - ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം (സെമിഫൈനലിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല, റൗണ്ട് റോബിൻ ലീഗിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനം നേടി)
  • 2025 ഇന്ത്യ – ചാമ്പ്യന്മാർ (നവി മുംബൈയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 52 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു)

ടി20 ലോകകപ്പ്

  • 2009 ഇംഗ്ലണ്ട് – സെമിഫൈനലിസ്റ്റ് (ന്യൂസിലൻഡിനോട് തോറ്റു)
  • 2010 വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് – സെമിഫൈനലിസ്റ്റ് (ഓസ്ട്രേലിയയോട് തോറ്റു)
  • 2012 ശ്രീലങ്ക – ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം
  • 2014 ബംഗ്ലാദേശ് – ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം
  • 2016 ഇന്ത്യ – ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം
  • 2018 വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് – സെമിഫൈനലിസ്റ്റ് (ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോറ്റു)
  • 2020 ഓസ്ട്രേലിയ – റണ്ണേഴ്സ്-അപ്പ് (എംസിജിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോട് തോറ്റു)
  • 2023 ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക – സെമിഫൈനലിസ്റ്റ് (ഓസ്ട്രേലിയയോട് തോറ്റു)
  • 2024 യുഎഇ - ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം.
  1. Also Read: ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ കീശ നിറയും..! ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ഒരു ടീമിനും ലഭിക്കാത്ത റെക്കോര്‍ഡ് സമ്മാനത്തുക
  2. Also Read:ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 52 റൺസിന് വീഴ്ത്തി കന്നി ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം
  3. Also Read:'സൂപ്പർ സുന്ദർ'... വാഷിങ്‌ടണ്‍ സുന്ദറിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്, തകർന്ന് ഓസീസ്; ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് ജയം

TAGGED:

JOURNEY OF INDIAN WOMENS WORLD CUP
WOMENS WC
INDIAN WOMEN CRICKET
WORLD CUP TRIUMPH
WOMENS WORLD CUP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.