ഐഎസ്എല് പങ്കാളിത്തം സ്ഥിരീകരിച്ച് 14 ക്ലബ്ബുകളും; ഇന്ത്യന് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന് കത്തെഴുതി
14 ടീമുകളും സീസണിലെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടുകള് ഫുട്ബോള് ഫെഡറേഷനെ അറിയിച്ചു.
Published : January 13, 2026 at 11:48 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐഎസ്എല് 2025-26 സീസണിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട്, 14 ക്ലബ്ബുകളും അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന് കത്തെഴുതി. ഫെബ്രുവരി 14നു ടൂര്ണമെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാണിജ്യ പങ്കാളിയുടെ അഭാവം മൂലം നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ഐഎസ്എൽ ഫെബ്രുവരി 14 ന് ആരംഭിക്കുമെന്നും 14 ക്ലബ്ബുകളും പങ്കെടുക്കുമെന്നും കായിക മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ജനുവരി 6 ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ചില ക്ലബ്ബുകൾ "തത്വത്തിൽ" മാത്രമേ ഐഎസ്എല്ലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നുള്ളു. എന്നാല് ഇപ്പോൾ, എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി എഐഎഫ്എഫിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. 14 ടീമുകളും സീസണിലെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടുകള് അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോള് ഫെഡറേഷനെ അറിയിച്ചു.
ലീഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുമെന്നും എല്ലാ വാണിജ്യ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ അതിന് അധികാരം നൽകുമെന്നും കല്യാൺ ചൗബെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംയുക്തമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി എഐഎഫ്എഫും ക്ലബ്ബുകളും ഇന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തും.
'ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിൽ പ്രൊപ്പോസൽ അഭ്യർത്ഥനയും (വാണിജ്യ അവകാശ പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള) മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേരത്തെ എഐഎഫ്എഫ് ക്ലബ്ബുകളോട് അവരുടെ ഹോം മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന വേദികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നല്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
'ഐഎസ്എല്ലിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന സീസൺ സുഗമമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും വേദികള് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും എഐഎഫ്എഫ് പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇളവുകൾ തേടുന്നതിനും എഐഎഫ്എഫ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം സത്യനാരായണന് പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള മാസ്റ്റർ റൈറ്റ്സ് കരാറിലെ (എംആർഎ) അനിശ്ചിതത്വം കാരണം, റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എഐഎഫ്എഫിന്റെ വാണിജ്യ പങ്കാളിയായ എഫ്എസ്ഡിഎൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നിർത്തിവച്ചതു മുതൽ ഐഎസ്എൽ 2025-26 അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ 2025 ഡിസംബർ 8-ന് എംആർഎ അവസാനിച്ചു. പിന്നീട്, സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു വാണിജ്യ അവകാശ പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു ടെൻഡർ വിളിച്ചു, പക്ഷേ എ.ഐ.എഫ്.എഫിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആരും അത് ഏറ്റെടുത്തില്ല.
