22 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്, ബഗാനെ വെട്ടിച്ച് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന് കന്നി ഐഎസ്എൽ കിരീടം

മോഹൻ ബഗാനെ അട്ടിമറിച്ച് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഐഎസ്എൽ സിംഹാസനത്തിൽ.

East Bengal win maiden title with 2-1 win over Inter Kashi (Etv Bharat)
Published : May 22, 2026 at 9:33 AM IST

കൊൽക്കത്ത: പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട നിരാശകൾക്കും കാത്തിരിപ്പിനും വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്‍റെ സിംഹാസനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇന്‍റര്‍ കാശിയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്ക് തകർത്ത് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ തങ്ങളുടെ കന്നി ഐഎസ്എൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒരു ദേശീയ ലീഗ് കിരീടം നേടുന്നത്.

കൊൽക്കത്തയിലെ കിഷോർ ഭാരതി ക്രിരംഗൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് റാഷിദ് നേടിയ നിർണായക ഗോളാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. അവസാന വിസിൽ മുഴങ്ങിയതോടെ സ്റ്റേഡിയം ആനന്ദക്കണ്ണീരിലും വലിയ ആഘോഷങ്ങളിലും അമർന്നു.

തുടക്കത്തിലെ ഞെട്ടൽ, പിന്നീട് തിരിച്ചടി

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ആതിഥേയരായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 14-ാം മിനിറ്റിൽ ആൽഫ്രഡ് പ്ലാനാസിലൂടെ ഇന്‍റര്‍ കാശിയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. ഡേവിഡ് മുനോസിന്‍റെ ലോങ് പാസ് സ്വീകരിച്ച് പ്ലാനാസ് തൊടുത്ത വോളി ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗോൾകീപ്പർ പ്രഭ്സുഖൻ ഗില്ലിനെ മറികടന്ന് വലയിലെത്തി (1-0). ഈ ഗോൾ സ്റ്റേഡിയത്തെ നിശബ്‌ദമാക്കി.

ആദ്യ പകുതിയിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന് മറ്റ് അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സൂപ്പർ താരം യൂസഫ് എസെജ്ജാരിക്ക് ലഭിച്ച സുവർണ്ണാവസരം ക്രോസ്ബാറിന് മുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇന്‍റര്‍ കാശി നിരന്തരം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഗോൾകീപ്പർ ഗില്ലിന്‍റെ മികച്ച സേവുകൾ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ കൂടുതൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു.

രണ്ടാം പകുതിയിലെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയ ഓസ്‌കാര്‍ ബ്രൂസോണിന്‍റെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ കളം നിറഞ്ഞു കളിച്ചു. 50-ാം മിനിറ്റിൽ അൻവർ അലി സ്വന്തം പകുതിയിൽ നിന്ന് നൽകിയ മനോഹരമായ പാസ് സ്വീകരിച്ച എസെജ്ജാരി, ഇന്‍റര്‍ കാശി പ്രതിരോധത്തെയും ഗോൾകീപ്പറെയും വെട്ടിച്ച് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു (1-1). ഈ ഗോളോടെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആരാധകർക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടി.

സമനില ഗോൾ നേടിയതോടെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. ഒടുവിൽ 72-ാം മിനിറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച ആ വിജയഗോൾ പിറന്നു. ബിപിൻ സിങ് വലതുവിങ്ങിൽ നിന്ന് നൽകിയ ക്രോസ് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്‌ത് മുഹമ്മദ് റാഷിദ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ കിരീടമുറപ്പിച്ച ഗോൾ നേടി (2-1).

ഗോളടി മികവിൽ കിരീടം

ഈ വിജയത്തോടെ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 26 പോയിന്‍റുമായാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഐഎസ്എൽ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സരത്തിൽ മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സും സ്പോർട്ടിങ് ക്ലബ് ഡൽഹിയെ 2-1 ന് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഇരുപൂളുകൾക്കും 26 പോയിന്‍റ് വീതമായി. എന്നാൽ മികച്ച ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിന്‍റെ (5 ഗോൾ അധികം) കരുത്തിലാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്.

