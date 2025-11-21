ഐഎസ്എൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇടപെടണമെന്ന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ, കത്തെഴുതി
ആഭ്യന്തര ലീഗുകള്ക്കു പുറമേ ദേശീയ ടീമും ആശങ്കാജനകമായ തകർച്ചയിലാണ്.
Published : November 21, 2025 at 5:15 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഇപ്പോൾ വലിയ ചോദ്യമായി മാറുകയാണ്. ഐഎസ്എല്ലിന്റെ ഭാവിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അനിശ്ചിതത്വം രാജ്യത്തെ വിശാലമായ ഫുട്ബോൾ ഘടനയെ തന്നെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആഭ്യന്തര ലീഗുകള്ക്കു പുറമേ ദേശീയ ടീമും ആശങ്കാജനകമായ തകർച്ചയിലാണ്. ഐഎസ്എലിന് സ്പോൺസർമാരെ തേടിയുള്ള ടെൻഡർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 7ന് അവസാനിച്ചെങ്കിലും കമ്പനികളൊന്നും വരാതിരുന്നതോടെയാണ് ലീഗ് പ്രതിസന്ധിയിലായത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ നാഴികക്കല്ലായി ഒരിക്കൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഐഎസ്എല്ലിന് താൽപ്പര്യം ആകർഷിക്കുന്നതിലെ പരാജയം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ലീഗിന്റെ സ്ഥിരതയെയും ഭാവി ദിശയെയും കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. പുതിയ സീസണിന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ആരംഭ തീയതിയില്ലാത്തതിനാൽ, ടൂര്ണമെന്റ് നിലവില് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്, കളിക്കാരെയും ക്ലബ്ബുകളെയും ആരാധകരെയും ഒരുപോലെ നിരാശയിലാക്കുന്നതാണിത്.
ലീഗിന്റെ ഭാവിയില് വ്യക്തത തേടി 12 ഐഎസ്എൽ ക്ലബ്ബുകൾ സംയുക്തമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡറുകൾ ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണവും ടെൻഡർ നിബന്ധനകളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റവും ബിഡ് ഇവാല്യുവേഷൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് രൂപത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ടീമായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നേരിട്ട് കത്തെഴുതി. നിലവിലെ അനിശ്ചിതത്വം ഫുട്ബോൾ സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് മുരാരി ലാൽ ലോഹ്യ കത്തിൽ പറഞ്ഞു.
'ഐഎസ്എൽ എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തതയില്ല. ഈ അനിശ്ചിതത്വം വ്യാപകമായ ഉത്കണ്ഠ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കായികരംഗത്തിന്റെ സമഗ്രതയെയും ഭാവിയെയും ഇത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് പിന്തുണയിൽ ഗുരുതരമായ ഇടിവ് ഉണ്ടായതായി ക്ലബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ആത്മവിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
🚨 AIFF Statement 🔊#IndianFootball pic.twitter.com/z0da2txWIo— Indian Football (@IndianFootball) November 7, 2025
നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബിസിസിഐയോട് ഒരു അപൂർവ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു. നിക്ഷേപം കുറയുന്നതും ഭരണപരമായ അനിശ്ചിതത്വവും കണക്കിലെടുത്ത് കായികരംഗത്തെ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ "സ്പോൺസർ" ചെയ്യണമെന്ന് ദേബബ്രത സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവില് ദേശീയ ടീമും വഴുതിവീഴുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴേക്കിറങ്ങി 142-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗ്ലാദേശിനോട് തോറ്റതിനു പിന്നാലെയാണ് ടീം കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. 2023 ജൂലൈയിലാണ് അവസാനമായി ഇന്ത്യ ആദ്യ നൂറില് (99) സ്ഥാനം പിടിച്ചത്.
Also Read: നാണക്കേടില് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം: ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 142-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി, സ്പെയിന് ഒന്നാമത്