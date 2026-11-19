കിരീടപ്പോരാട്ടം കടുക്കും; ഐഎസ്എൽ രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു, പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ..!
ഐഎസ്എൽ രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ജനുവരി 22ന് തുടക്കം.
Published : November 19, 2026 at 9:28 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐഎസ്എൽ ഷീൽഡിനും പ്ലേഓഫ് യോഗ്യതയ്ക്കുമായി 13 ക്ലബ്ബുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ആവേശകരമായ രണ്ടാം പാദ മത്സരങ്ങൾക്ക് 2027 ജനുവരി 22ന് തുടക്കമാകും.
ജനുവരി 22ന് രാത്രി 7:30-ന് ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പഞ്ചാബ് എഫ്സിയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിയും തമ്മിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരം. ഡബിൾ റൗണ്ട് റോബിൻ ഫോർമാറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആകെ 78 മത്സരങ്ങളാണുള്ളത്. എല്ലാ ടീമുകളും മറ്റ് 12 ടീമുകളുമായി രണ്ടാം തവണയും ഏറ്റുമുട്ടും. ഏപ്രിൽ 14 മുതൽ 18 വരെയാണ് അവസാന റൗണ്ട് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക.
The calendar turns. The battle goes on. ⚔️ Here are the fixtures for Phase Two of the #MGISL13, which kicks off in January. 🗓️ #WeAreOpen #MGIndianSuperLeague https://t.co/Sch6eDq5CL— MG Indian Super League (@IndSuperLeague) November 17, 2026
പ്ലേഓഫും ഫൈനലും
- ലീഗ് ഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്ന ടീം ഐഎസ്എൽ ഷീൽഡ് ജേതാക്കളാകും. ആദ്യ ആറ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾ പ്ലേഓഫിന് യോഗ്യത നേടും.
- ഏപ്രിൽ 24: നാലാം സ്ഥാനക്കാരും അഞ്ചാം സ്ഥാനക്കാരും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ പ്ലേഓഫ്.
- ഏപ്രിൽ 25: മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും ആറാം സ്ഥാനക്കാരും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം പ്ലേഓഫ്.
- സെമി ഫൈനൽ: പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ നേരിട്ട് സെമിയിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. രണ്ട് പാദങ്ങളിലായി ഏപ്രിൽ 28, 29 തീയതികളിലും മെയ് 2, 3 തീയതികളിലുമാണ് സെമി മത്സരങ്ങൾ.
- ഫൈനൽ: 2027 മെയ് 8 ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7:30ന് കിരീടപ്പോരാട്ടം നടക്കും.
പ്രധാന മത്സരങ്ങളും ഡെർബികളും
- കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മത്സരങ്ങൾ: ജനുവരി 23 ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7:30-ന് കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മോഹൻ ബഗാനെ നേരിടും. മാർച്ച് 18-ന് കൊച്ചിയിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്സിയുമായും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നിർണ്ണായക പോരാട്ടമുണ്ട്.
- കൊൽക്കത്ത ഡെർബി: ഫെബ്രുവരി 28 ഞായറാഴ്ച രാത്രി 7:30-ന് കൊൽക്കത്ത സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മോഹൻ ബഗാനും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്സിയും നേർക്കുനേർ വരും. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ തുല്യ പോയിന്റുകളായെങ്കിലും ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ കിരീടം നേടിയതിനാൽ ഇത്തവണ പോരാട്ടം കടുക്കും.
- ഗോവ ഡെർബി: ഫെബ്രുവരി 21 ഞായറാഴ്ച രാത്രി 7:30-ന് ബാംബോലിം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എഫ്സി ഗോവയും ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സ് എസ്സിയും ഏറ്റുമുട്ടും.
- മറ്റ് പ്രമുഖ മത്സരങ്ങൾ: ജനുവരി 24-ന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ - ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി പോരാട്ടത്തോടെ ചാമ്പ്യന്മാർ രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങും. ജനുവരി 30-ന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ - ബെംഗളൂരു എഫ്സി, ഫെബ്രുവരി 12-ന് മോഹൻ ബഗാൻ - എഫ്സി ഗോവ, ഫെബ്രുവരി 17-ന് മുംബൈ സിറ്റി - എഫ്സി ഗോവ, ഫെബ്രുവരി 21-ന് ചെന്നൈയിൻ - ബെംഗളൂരു എഫ്സി, മാർച്ച് 14-ന് ബെംഗളൂരു - മോഹൻ ബഗാൻ എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ.
ഏപ്രിൽ 14-നും 18-നും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന അവസാന റൗണ്ടിൽ ഒഡീഷ എഫ്സി - മോഹൻ ബഗാൻ, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ - മുംബൈ സിറ്റി, സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ഡൽഹി - ബെംഗളൂരു എഫ്സി മത്സരങ്ങൾ പ്ലേഓഫ്, ഷീൽഡ് ജേതാക്കളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാകും.
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