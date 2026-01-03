ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ശ്രേയസ് അയ്യർ തിരിച്ചെത്തി, ഷമി പുറത്ത്
ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കും സെലക്ടർമാർ വിശ്രമം നൽകി.
Published : January 3, 2026 at 5:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശുഭ്മന് ഗിൽ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി ശ്രേയസ് അയ്യർ തിരിച്ചെത്തി. ടീമിലേക്കുള്ള ശ്രേയസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫിറ്റ്നസിന് വിധേയമായിരിക്കും. രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി jറിഷഭ് പന്ത് ടീമിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.
ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കും സെലക്ടർമാർ വിശ്രമം നൽകി. ഏകദിന മത്സരത്തിൽ പത്ത് ഓവർ എറിയുന്നതിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റും ഹാർദിക് പാസായില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിനു മുമ്പ് താരത്തിന്റെ ജോലിഭാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പരമ്പരയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിനെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
2025 ഡിസംബറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഏകദിനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഹർഷിത് റാണ എന്നിവർ ബ്ലാക്ക്ക്യാപ്സിനെതിരെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ശക്തമായ പേസ് ആക്രമണം നടത്തും. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര സീസണിൽ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും മുഹമ്മദ് ഷാമിയെ സെലക്ടർമാർ അവഗണിച്ചു. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവർക്കൊന്നും അവസരം ലഭിച്ചില്ല.
ഇന്ത്യയുടെ സ്പിൻ ആക്രമണത്തിൽ കുൽദീപ് യാദവ്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവരുണ്ട്. പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് വിശ്രമം നൽകിയതിനാൽ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി ടീമിൽ സീം ബൗളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. ശുഭ്മന് ഗിൽ, രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോഹ്ലി, കെഎൽ രാഹുൽ, ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവരുടെ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് നിരയായിരിക്കും ഇറങ്ങുക.
ജനുവരി 11ന് വഡോദരയിലാണ് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം. 14ന് രാജ്കോട്ടില് രണ്ടാം ഏകദിനവും 18ന് ഇന്ഡോറില് മൂന്നാം ഏകദിനവും നടക്കും.
ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോഹ്ലി, കെഎൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ്), ശ്രേയസ് അയ്യർ(വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഹർഷിത് സിംഗ് റാണ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, കുൽദീപ് യാദവ്, റിഷഭ് പന്ത്, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, യശ്വസി ജയ്സ്വാൾ.
