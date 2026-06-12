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ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ശില്‍പി, ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിംഗിന്‍റെ ദ്രോണാചാര്യർ ജസ്‌പാല്‍ റാണ ഇനി ഓർമ്മ

പ്രശസ്‌ത ഷൂട്ടിംഗ് കോച്ചും മുൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണമെഡൽ ജേതാവുമായ ജസ്‌പാല്‍ റാണ അന്തരിച്ചു.

Jaspal Rana Passes Away
Indian Shooting Legend and Elite Coach Jaspal Rana Passes Away at 49 (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 10:41 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്‍റെ ഇതിഹാസ പിസ്റ്റൾ ഷൂട്ടറും ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്‌കാര ജേതാവുമായ ജസ്‌പാല്‍ റാണ (49) അന്തരിച്ചു. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഇരട്ട വെങ്കലം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ച മനു ഭാക്കറുടെ പരിശീലകനായ അദ്ദേഹം, ഇന്ത്യൻ പിസ്റ്റൾ ഷൂട്ടിംഗ് ടീമിന്‍റെ ഹൈ-പെർഫോമൻസ് കോച്ചായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു.

ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിൽ നടന്ന ഐഎസ്എസ്എഫ് ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് റാണയ്ക്ക് കടുത്ത നെഞ്ചുവേദനയും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യം അസിഡിറ്റിയാണെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ ഉടൻ അസ്വസ്ഥത വർധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഹൃദയത്തിലെ തടസ്സം നീക്കാൻ അടിയന്തര സ്റ്റെന്‍റ് സർജറിക്ക് വിധേയനാക്കി. ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെ വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രിയോടെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

റാണയുടെ വിയോഗത്തിൽ നാഷണൽ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്‍റ് കലികേഷ് നാരായൺ സിംഗ് ഡിയോ അനുശോചിച്ചു: "ഇത് കായികലോകത്തിന് നികത്താനാകാത്ത വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ചാമ്പ്യൻ ഷൂട്ടർ മാത്രമല്ല, മികച്ചൊരു വഴികാട്ടിയും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പരിശീലകനുമായിരുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Jaspal Rana Passes Away
Jaspal Rana Passes Away (IANS)

കരിയറിലെ സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ

വെറും 18-ാം വയസ്സിൽ 1994-ലെ മിലാൻ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ലോക റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം നേടി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ താരം പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിംഗിന്‍റെ മുഖമായി മാറി:

  • കോമൺവെൽത്ത് ഇതിഹാസം: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ അത്‌ലറ്റാണ് റാണ. 1994 മുതൽ 2006 വരെയുള്ള നാല് പതിപ്പുകളിലായി 9 സ്വർണം, 4 വെള്ളി, 2 വെങ്കലം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 15 മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടി.
  • ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: 1994, 1998, 2006 വർഷങ്ങളിലായി 8 മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി. 2006-ലെ ദോഹ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മൂന്ന് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടുകയും 25 മീറ്റർ സെന്റർ ഫയർ പിസ്റ്റളിൽ ലോക റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തുകയും ചെയ്തു.
  • ദേശീയ ബഹുമതികൾ: രാജ്യം 1994-ൽ അർജുന അവാർഡും 1997-ൽ പത്മശ്രീയും നൽകി ആദരിച്ചു.

ചാമ്പ്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത ദ്രോണാചാര്യർ

മത്സരരംഗത്തുനിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഷൂട്ടിംഗ് കോച്ചായി ജസ്‌പാല്‍ റാണ മാറി. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ രണ്ട് മെഡലുകൾ നേടി വിസ്മയമായി മാറിയ മനു ഭാക്കറിന്‍റെ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കരുത്ത് റാണയുടെ കഠിനമായ പരിശീലനമായിരുന്നു. മനുവിന് പുറമെ സൗരഭ് ചൗധരി, അനീഷ് ഭൻവാല, ചിങ്കി യാദവ് തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ്. കോച്ചിംഗ് രംഗത്തെ മികവിന് 2020-ൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കായിക കോച്ചിംഗ് ബഹുമതിയായ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.

Jaspal Rana Passes Away
Jaspal Rana (PTI)

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TAGGED:

JASPAL RANA DIES
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JASPAL RANA PASSES AWAY

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