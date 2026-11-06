ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ജയ്പാലിന് വെള്ളി തിളക്കം, ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യതയും സ്വന്തം
ഐഎസ്എസ്എഫ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ജയ്പാൽ മാളവ്യയ്ക്ക് വെള്ളി; ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിനു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ യോഗ്യത.
Published : November 6, 2026 at 10:00 AM IST
ദോഹ: ഐഎസ്എസ്എഫ് ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇരട്ട നേട്ടം. പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ജയ്പാല് മാളവ്യ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. ഈ മിന്നും പ്രകടനത്തിലൂടെ 2028-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ യോഗ്യതയും താരം ഉറപ്പിച്ചു.
ലുസൈൽ ഷൂട്ടിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിച്ചാണ് ജയ്പാല് വെള്ളിയിലേക്ക് വെടിയുതിർത്തത്. ആകെ ലഭ്യമായിരുന്ന മൂന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് ക്വാട്ടകളിൽ ഒന്നാണ് താരം ഇന്ത്യയ്ക്കായി നേടിയെടുത്തത്. 24 ഷോട്ടുകൾ അടങ്ങിയ ഫൈനലിൽ 242.2 സ്കോർ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ജയ്പാല് രണ്ടാമതെത്തിയത്. ഈ ഇനത്തിൽ ചൈനയുടെ ഹു കൈ (243.9 സ്കോർ) സ്വർണ്ണവും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ജിൻഡ്രിച് ദുബോവി (220.9 സ്കോർ) വെങ്കലവും നേടി. ഇരുവരും ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യതയും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
🚨 BREAKING - JAYPAL MALVIYA WINS A SILVER FOR INDIA IN WORLD C’SHIP! 🇮🇳🥈 INDIA’S FIRST SHOOTING QUOTA FOR LA 2028 OLYMPICS IS SECURED!!!!!! 🎯 Jaypal Malviya clinches a brilliant Silver MEDAL in the Men’s 10m Air Pistol at the ISSF World C’ships! WHAT A BRILLIANT PERFORMANCE! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) November 5, 2026
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ജയ്പാല് ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടുകളിൽ 10.8, 10.7 എന്നിങ്ങനെ മികച്ച സ്കോറുകൾ തുടർച്ചയായി നേടി മുന്നേറിയ ഇന്ത്യൻ താരം, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് താരത്തെ പിന്നിലാക്കി വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
വനിതാ ടീമിനും വെള്ളി
രാവിലെ നടന്ന വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ടീം ഇനത്തിലും ഇന്ത്യ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇരട്ട ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് മനു ഭാക്കർ, സുരുചി ഇന്ദർ സിംഗ്, സൈന്യം എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യമാണ് 1738 പോയിന്റുകളോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 583 സ്കോർ നേടിയ മനു ഭാക്കറാണ് ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. സുരുചി 580 സ്കോറും ജൂനിയർ ലോക ചാമ്പ്യനായ സൈന്യം 575 സ്കോറും നേടി ടീമിന്റെ വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഈ ഇനത്തിൽ ചൈന സ്വർണ്ണവും ദക്ഷിണ കൊറിയ വെങ്കലവും നേടി.
BREAKING: THIS IS HUGE FOLKS 🔥🔥🔥 JAYPAL MALVIYA wins SILVER medal in 10m Air Pistol event at World Shooting Championships and crucially, secures an Olympic quota place for India! WORLD CHAMPIONSHIPS 🥈 MEDAL ✅ OLYMPIC QUOTA secured ✅— India_AllSports (@India_AllSports) November 5, 2026
അതേസമയം, പുരുഷന്മാരുടെ ടീം ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏഴാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു (ആകെ സ്കോർ: 1730). ടീമിൽ വ്യക്തിഗതമായി 585 സ്കോർ നേടിയ ജയ്പാല് മാളവ്യ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായാണ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നത്. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ കമൽജീത് 27-ാം സ്ഥാനത്തും രവിൻ കുമാർ നിരാശാജനകമായ പ്രകടനത്തോടെയും പുറത്തായി. പുരുഷ ടീം ഇനത്തിൽ ചൈനയ്ക്കാണ് സ്വർണ്ണം. ദക്ഷിണ കൊറിയ വെള്ളിയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വെങ്കലവും നേടി.
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