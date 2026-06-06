ടീം ഇന്ത്യയെ ഇനി ആര് നയിക്കും? അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങൾക്കുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്
ടി20 ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ആകാംഷ, അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷൻ ഇന്ന്,
Published : June 6, 2026 at 11:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടി മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ടി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവി ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം മുറുകുന്നു. അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അജിത് അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് മുംബൈയിലെ ബിസിസിഐ ആസ്ഥാനത്ത് യോഗം ചേരുമ്പോൾ പ്രധാന ചർച്ചയാകുക സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനമാണ്. ഫോമില്ലായ്മയും പ്രായവും സൂര്യകുമാറിന് തിരിച്ചടിയാകുമ്പോൾ ശ്രേയസ് അയ്യർ പുതിയ നായകനായി എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ജൂൺ 26, 28 തീയതികളിൽ അയർലൻഡിൽ രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളും, ജൂലൈ 1 മുതൽ 11 വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ റെഡ്-ബോൾ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യ 'എ' ടീമിനെയും ജപ്പാനിലെ നഗോയയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ടി20 ടീമിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയെയും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും.
🚨 TEAM INDIA SELECTION MEETING TOMORROW 🚨— Vikram Sharma (@vikram_sharma11) June 5, 2026
Ajit Agarkar-led selectors will meet in Mumbai to pick squads for the Ireland and England T20I series.
Key decisions on the agenda:
• Shreyas Iyer emerges as the frontrunner for T20I captaincy.
• India A squad for the Sri Lanka…
സൂര്യകുമാറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി തുലാസിൽ?
ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാവിഷയം ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ക്യാപ്റ്റൻസിയാണ്. മാർച്ചിൻ ഇന്ത്യയെ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച സൂര്യകുമാർ യാദവ് നിലവിൽ ഫോമില്ലായ്മയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഐപിഎൽ 2026-ൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി 20.76 ശരാശരിയിൽ 270 റൺസ് മാത്രമാണ് സൂര്യകുമാറിന് നേടാനായത്. ലോകകപ്പിലും താരം മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നില്ല. സെപ്റ്റംബറിൽ 36 വയസ്സ് തികയുന്ന സൂര്യകുമാറിന് ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് പുറമെ ടീമിലെ സ്ഥാനവും നഷ്ടമാകുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ശ്രേയസ് അയ്യർ മുൻനിരയിൽ; ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും പരിഗണനയിൽ
സൂര്യകുമാറിന് പകരം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രേയസ് അയ്യർക്കാണ്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, പഞ്ചാബ് കിങ്സ് എന്നീ ടീമുകളെ ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ച പരിചയസമ്പത്തും, മുംബൈയെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയതുമാണ് അയ്യർക്ക് തുണയാകുന്നത്. നിലവിൽ ഏകദിന ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് അയ്യർ.
അതേസമയം, ബെംഗളൂരുവിലെ ബിസിസിഐ സെന്ര് ഓഫ് എക്സലൻസിൽ (CoE) ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇവർക്ക് പുറമെ സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ്മ എന്നിവരെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കോ പരിഗണിച്ചേക്കാം.
യുവതാരങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ്
ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി, രജത് പതിദാർ എന്നിവരെ ടി20 ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കും. എന്നാൽ സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നിവരുള്ള ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഇടം നൽകുമെന്നത് കണ്ടറിയണം.
ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യ 'എ' ടീം
ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി കെ.എൽ രാഹുൽ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, സായ് സുദർശൻ, ഋഷഭ് പന്ത്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നീ സീനിയർ താരങ്ങളെ ഇന്ത്യ 'എ' ടീമിനൊപ്പം ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് അയച്ചേക്കും. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ജമ്മു കശ്മീരിനായി 60 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഫാസ്റ്റ് ബോളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടർ ഔഖിബ് നബിയും 'എ' ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കും.
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