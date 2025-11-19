ETV Bharat / sports

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പണില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നേറ്റം: ലക്ഷ്യ, പ്രണോയ്, ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍

ആയുഷ് ഷെട്ടിയും തരുൺ മന്നെപ്പള്ളിയും പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.

Lakshya Sen
Lakshya Sen (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 19, 2025 at 4:28 PM IST

2 Min Read
സിഡ്‌നിയിൽ നടക്കുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂർണമെന്‍റില്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ഷട്ട്‌ലർമാർ. ലക്ഷ്യ സെൻ, എച്ച്എസ് പ്രണോയ്, കിദംബി ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറി. കൂടാതെ ആയുഷ് ഷെട്ടിയും തരുൺ മന്നെപ്പള്ളിയും പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഓപ്പണിംഗ് റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ച് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.

ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ലോക 40-ാം നമ്പർ താരം സു ലി-യാങ്ങിനെ 43 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 21-17, 21-13 എന്ന സ്‌കോറിനാണ് ലക്ഷ്യ സെൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയാത്. അതേസമയം, ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവ് എച്ച്.എസ്. പ്രണോയ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ നിരാശകളെ മറികടന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ യോഹന്നസ് സൗത്ത് മാർസെല്ലിനോയെ 6-21, 21-12, 21-17 എന്ന സ്കോറിന് വീഴ്‌ത്തി.

Kidambi Srikanth
Kidambi Srikanth (IANS)

ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്ന മാരത്തൺ മത്സരത്തിൽ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ 20-ാം റാങ്കുകാരൻ ലീ ചിയ-ഹാവോയെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം കിദംബി ശ്രീകാന്ത് റൗണ്ട് ഓഫ് 16 ലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നേടിയത്. മൂന്ന് ഗെയിമുകൾ നീണ്ടുനിന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ ഡെന്മാർക്കിന്‍റെ മാഗ്നസ് ജോഹന്നാസനെ 21-13, 17-21, 21-19 എന്ന സ്കോറിന് തരുൺ മന്നെപ്പള്ളി പരാജയപ്പെടുത്തി. കാനഡയുടെ സാം യുവാനെ 21-11, 21-15 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആയുഷ് ഷെട്ടിക്ക് 33 മിനിറ്റാണെടുത്തത്.

ഈ വർഷം ആദ്യം യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടം നേടിയ ആയുഷ് ഷെട്ടി അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ജാപ്പനീസ് താരം കൊടൈ നരോകയെ നേരിടും. അതേസമയം, നരോകയുടെ സഹ ജാപ്പനീസ് ഷട്ട്ലർ കെന്‍റ നിഷിമോട്ടോ, കിരൺ ജോർജിനെ ഒരു മണിക്കൂറും ഒരു മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 11-21, 24-22, 21-17 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി, സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏക തോൽവി ഇതായിരുന്നു.

HS Prannoy
HS Prannoy (AP)

മിക്‌സഡ് ഇനത്തിൽ നിന്ന് മോഹിത്-ലക്ഷിത ജഗ്ലാൻ സഖ്യം കാനഡയുടെ നൈൽ യാകുര-ക്രിസ്റ്റൽ ലായ് സഖ്യത്തോട് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായി. ഇതോടെ, ഈ വർഷം ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ ഇന്ത്യൻ ഡബിൾസിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക ആശ്വാസമായി സാത്വിക് സായ്‌രാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി-ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം മാറി.

ചൊവ്വാഴ്ച പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഓപ്പണർ വിജയിച്ച സാറ്റ്ചി, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം നേടാൻ ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ സു ചിങ്-ഹെങ്, വു ഗുവാൻ-സുൻ സഖ്യത്തെ നേരിടും. ചൊവ്വാഴ്ച വനിതാ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ട്രീസ ജോളിയും ഗായത്രി ഗോപിചന്ദും പുറത്തായിരുന്നു.

