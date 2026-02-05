ETV Bharat / sports

ടി20 ലോകകപ്പ്: 40 ഇന്ത്യൻ വംശജരായ താരങ്ങള്‍ വിവിധ വിദേശ ടീമുകള്‍ക്കായി കളത്തില്‍

ടി20 ലോകകപ്പ് ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി ആരംഭിക്കും.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 4:04 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി ആരംഭിക്കും. ആദ്യമായി 20 ടീമുകൾ ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കും. 20 ടീമുകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ മാർച്ച് 4 ന് കൊളംബോയിലോ കൊൽക്കത്തയിലോ നടക്കും, രണ്ടാം സെമി മുംബൈയിലായിരിക്കും. ഫൈനൽ മാർച്ച് 8 ന് അഹമ്മദാബാദിലോ കൊളംബോയിലോ നടക്കും.

ടീം ഇന്ത്യയിലെ 15 താരങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ വിവിധ വിദേശ ടീമുകൾക്കായി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ 40-ഓളം താരങ്ങള്‍. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കണമെന്ന് സ്വപ്‌നം കണ്ടിരുന്ന മോനാങ് പട്ടേൽ, സൗരഭ് നേത്രാവൽക്കർ, ജസ്പ്രീത് സിംഗ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ വംശജരായ കളിക്കാർ വിവിധ ടീമുകൾക്കായി കളിക്കും. കനേഡിയൻ ടീമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിക്കാർ ഉള്ളത്. 15 അംഗ കാനഡ ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ 11 ഇന്ത്യൻ വംശജരായ കളിക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 40 പേരില്‍ 34 താരങ്ങളും കാനഡ, അമേരിക്ക, ഒമാന്‍, യുഎഇ ടീമുകളിലായാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.

കാനഡ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ കളിക്കാർ അമേരിക്കയിലാണ്. പരമ്പരയിൽ 9 താരങ്ങളാണ് അമേരിക്കന്‍ ടീമിനായി കളിക്കുക. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒമാനിനും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിനുമായി ഏഴ് കളിക്കാർ വീതമുണ്ട്. ന്യൂസിലാൻഡില്‍ രണ്ടും ഇറ്റലി, നെതർലാൻഡ്‌സ് ടീമുകള്‍ ഓരോ കളിക്കാരനുമായാണ് വരുന്നത്. അവരിൽ ചില പ്രധാന കളിക്കാരെ നോക്കാം.

മൊനാങ് പട്ടേൽ: രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഗുജറാത്തിനു വേണ്ടി കളിച്ച മൊനാങ് പട്ടേൽ നിലവിൽ ടി20 ലോകകപ്പിൽ യുഎസ് ടീമിനെ നയിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ മതിയായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് യുഎസിലേക്ക് കുടിയേറി കളിച്ചത്. യുഎസ് ടീമിനായി ഇതുവരെ 43 ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരം ഒരു സെഞ്ച്വറിയും 6 അർദ്ധസെഞ്ച്വറികളുമടക്കം 920 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ദിൽപ്രീത് ബജ്‌വ: പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയായ ദിൽപ്രീത് ബജ്‌വ അവസരങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറി. തുടർന്ന് 2023 ൽ കാനഡയ്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള കനേഡിയൻ ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിതനായി. ഇതുവരെ 17 ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ദിൽപ്രീത് 397 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ജസ്പ്രീത് സിംഗ്: ഇറ്റലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ജസ്പ്രീത് സിങ്ങും ടീമിൽ ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാകണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട ജസ്പ്രീത് ഇറ്റലിയിലേക്ക് താമസം മാറി. 2019 ൽ ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയ ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബൗളറായ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ 27 അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 23 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ആര്യൻ ദത്ത്: 2021 ൽ നെതർലാൻഡ്‌സ് ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ആര്യൻ ദത്ത് ഇതുവരെ ടീമിനായി 24 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, 24 വിക്കറ്റുകളാണ് സമ്പാദ്യം. കൂടാതെ, 2023 ലെ ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള നെതർലാൻഡ്‌സ് ടീമിൽ ഇടം നേടിയ അദ്ദേഹം നിലവിൽ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിലുണ്ട്.

ടി20 ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജരായ കളിക്കാർ

കാനഡ: ദിൽപ്രീത് ബജ്‌വ (ക്യാപ്റ്റൻ), അജയ്‌വീർ ഹൻഡാൽ, അൻഷ് പട്ടേൽ, ഹർഷ് താക്കറെ, ജസ്‌കരൻദീപ് ഭട്ടർ, കൻവർപാൽ തഡ്‌കൂർ, നവനീത് ധലിവാൾ, രവീന്ദർ പാൽ സിങ്, ശിവം ശർമ, ശ്രേയസ് മോവ, യുവരാജ് ശർമ.

ഒമാൻ: ജതീന്ദർ സിംഗ് (ക്യാപ്റ്റൻ), വിനായക് ശുക്ല, കരൺ സോനോവാൾ, ജയ് ഒഡെതാര, ആശിഷ് ഒഡെത്തറ, ജിതൻ രാമാനന്ദി, വസീം അലി.

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് : ആര്യാൻഷ് ശർമ്മ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ധ്രുവ് പരാശർ, ഹർഷിത് കൗശിക്, മായങ്ക് കുമാർ, രോഹിത് സിംഗ്, സിമ്രൻജീത് സിംഗ്, അലിഷൻ ഷറഫ്,

ഇറ്റലി: ജസ്പ്രീത് സിംഗ്.

നെതർലാൻഡ്‌സ്: ആര്യൻ ദത്ത്

ന്യൂസിലൻഡ്: റാച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, ഇഷ് സോധി

യുഎസ്എ: മൊണാങ് പട്ടേൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജെസ്സി സിംഗ് (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), മിലിന്ദ് കുമാർ, സൈദേജ മുക്കാമല, സഞ്ജയ് കൃഷ്ണമൂർത്തി, ഹർമീത് സിംഗ്, സൗരഭ് നേത്രവാൾക്കർ, ശുഭം രഞ്ജൻ, നെസ്റ്റസ് കെഞ്ചികെ.

