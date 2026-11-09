പി.ടി ഉഷ പുറത്തേക്ക്? പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റു; പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനാകില്ല
പി.ടി ഉഷയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; ഐ.ഓ.എ എസ്.ഓ.എം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം; സൈനയ്ക്കും അഞ്ജുവിനും വിജയം.
Published : November 9, 2026 at 7:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി.ടി ഉഷയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. അസോസിയേഷന്റെ 'സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് മെറിറ്റ്' (SOM) വനിതാ വിഭാഗം പ്രതിനിധികൾക്കായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. പ്രമുഖ ഒളിമ്പ്യൻമാരായ സൈന നെഹ്വാൾ, അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്, റാണി രാംപാൽ, ഡോല ബാനർജി എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു.
വനിതാ വിഭാഗത്തിലെ ആകെ ലഭ്യമായ നാല് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നടന്ന മത്സരത്തിൽ പി.ടി ഉഷയെയും അനിത പോൾ ദുരൈയെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ നാല് മുൻനിര വനിതാ താരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ആകെ 80 വോട്ടുകളാണ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ പോൾ ചെയ്തത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് 53 വോട്ടുകൾ നേടി ഒന്നാമതെത്തി. റാണി രാംപാൽ 50 വോട്ടുകളും, ഡോല ബാനർജി 45 വോട്ടുകളും, സൈന നെഹ്വാൾ 43 വോട്ടുകളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ട പി.ടി. ഉഷയ്ക്ക് 40 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. മത്സരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായ അനിത പോൾ ദുരൈയ്ക്ക് 6 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു.
ഉഷയ്ക്ക് തിരിച്ചടി
News Alert! Indian Olympic Association President PT Usha fails to get elected as one of four female Sportspersons of Merit in a field of 6 candidates. https://t.co/rOcNLmm321— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
2022 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ തലപ്പത്തെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയായി ചരിത്രം കുറിച്ച പി.ടി ഉഷയ്ക്ക് ഈ തോൽവി വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഡിസംബർ 5-ലെ ഐ.ഒ.എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ (2026-2030 കാലാവധി) തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഈ ഫലം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പുരുഷ പ്രതിനിധികൾ എതിരില്ലാതെ
പുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന 12 സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ 8 പേർ മത്സരരംഗത്തുനിന്ന് പിൻമാറിയതിനെ തുടർന്ന് നാല് പേർ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒളിമ്പ്യൻമാരായ ഗഗൻ നാരംഗ്, യോഗേശ്വർ ദത്ത്, വിജേന്ദർ സിംഗ്, മുൻ ടേബിൾ ടെന്നീസ് താരം കമലേഷ് മേത്ത എന്നിവരാണ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുരുഷ പ്രതിനിധികൾ.
ഭാവി ഭരണസമിതിയിലെ പ്രാധാന്യം
ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഐ.ഒ.എ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുകയും, ഡിസംബർ 5-ന് നടക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനും മത്സരിക്കാനും യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷ പ്രതിനിധിക്കും ഒരു വനിതാ പ്രതിനിധിക്കും അസോസിയേഷന്റെ ഭരണ സമിതിയായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ നേരിട്ട് സ്ഥാനം ലഭിക്കും. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വോട്ടെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതോടെ ഡിസംബർ 5-ലെ ഐ.ഒ.എ നേതൃത്വത്തിലേക്കുള്ള മത്സരത്തിന് പുതിയൊരു ആവേശം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്.
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