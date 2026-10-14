കായിക വേദിയിലെ പെൺകരുത്തിന് ആദരം; ശ്രദ്ധേയമായി ഡോ. എം.സി. വസിഷ്ഠിൻ്റെ 'ഇന്ത്യൻ നാരി ശക്തി'
2026ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും ഇന്ത്യക്ക് മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ച വനിതാ കായിക താരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ബുക്ലെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
Published : October 14, 2026 at 10:02 AM IST
കോഴിക്കോട്: കായിക വേദിയിൽ ത്രിവർണ പതാക പാറിച്ച ഇന്ത്യൻ പെൺകരുത്തിന് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒരു ചരിത്രാധ്യാപകൻ്റെ ആദരം. രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയ വനിതാ കായിക താരങ്ങളുടെ പോരാട്ടവീര്യം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 'ഇന്ത്യൻ നാരി ശക്തി' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ബുക്ലെറ്റുകൾ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് ചരിത്ര വിഭാഗം മുൻ മേധാവി ഡോ. എം.സി. വസിഷ്ഠ് ആണ് ഈ വേറിട്ട ഉദ്യമത്തിന് പിന്നിൽ.
2026ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും ഇന്ത്യക്ക് മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ച വനിതാ കായിക താരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ബുക്ലെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ നേട്ടങ്ങൾ, മീരാബായ് ചാനു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ വനിതകളുടെ വിജയങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഈ രണ്ട് ബുക്ലെറ്റുകളിലെയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രൊവിഡൻസ് വിമൻസ് കോളജിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവുമധികം വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളായതിനാലാണ് ഈ ബുക്ലെറ്റിന് 'ഇന്ത്യൻ നാരി ശക്തി' എന്ന് പേര് നൽകിയതെന്ന് ഡോ. എം.സി. വസിഷ്ഠ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ കബഡി ടീം, ഹോക്കി ടീം, ക്രിക്കറ്റ് ടീം എന്നിവരടക്കമുള്ള വനിതാ താരങ്ങൾ നേടിയ തിളക്കമാർന്ന വിജയങ്ങളാണ് ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടിയ കോഴിക്കോട്ടുകാരി വിദർശ കെ വിനോദ് ആണ് ബുക്ലെറ്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്.
ഇന്ത്യൻ കരുത്തായി വനിതകൾ
വനിതാ കായികതാരങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ പങ്കാളിത്തമാണ് ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തിൻ്റെ കരുത്ത്. അവർ 11 സ്വർണ മെഡലുകൾ നേടിയപ്പോൾ, മിക്സഡ് ഇനങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം കൂടി രാജ്യത്തിന് ലഭിച്ചു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണത്തിനായി 44 വർഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് വനിതാ ഹോക്കി ടീം ചൈനയ്ക്കെതിരെ ചരിത്രപരമായ വിജയം നേടി. വനിതകളുടെ റിലേ ടീം രാജ്യത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം തിരിച്ചുപിടിച്ചപ്പോൾ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ കന്നി ഗോൾഫ് സ്വർണം നേടി പ്രണവി ഉർസും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.
2026ലെ ഐച്ചി-നഗോയ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനം നേടിയത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കായിക ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന അധ്യായമാണ്. 21 സ്വർണവും 27 വെള്ളിയും 37 വെങ്കലവുമടക്കം ആകെ 85 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. ഹാങ്ചൗവിൽ നേടിയ ചരിത്രപരമായ 106 മെഡലുകളേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിലും, മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം വലിയ തോതിൽ ആവേശം നൽകുന്നതാണ്. 1951ൽ ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആരംഭിച്ചതുമുതൽ രാജ്യം 20 സ്വർണ മെഡൽ എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത് രണ്ടുതവണ മാത്രമാണ്.
തിരിച്ചുവരവും കായിക പ്രേമവും
തുടക്കത്തിൽ ഒരു സ്വർണവുമായി 13-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ കായികതാരങ്ങൾ മികച്ച തിരിച്ചുവരവാണ് നടത്തിയത്. അഞ്ച് സ്വർണ മെഡലുകൾ നേടി ആർച്ചറി മികച്ച സംഭാവന നൽകിയപ്പോൾ, ഷൂട്ടിങ്ങും ബോക്സിങ്ങും മൂന്ന് വീതം നേടി. ഗുസ്തി, ക്രിക്കറ്റ്, ഹോക്കി, കബഡി എന്നിവയും ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നേട്ടം വർധിപ്പിച്ചു. കായികരംഗത്തോടുള്ള താത്പര്യവും കായിക മത്സരങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണവും ചെറുപ്പകാലം മുതലേ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതായി ഡോ. എം.സി. വസിഷ്ഠ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പിതാവ് പ്രൊഫ. എം.പി. ശ്രീധരൻ നൽകിയ സ്വാധീനമാണ് തന്നിൽ കായിക മത്സരങ്ങളോടുള്ള താത്പര്യം വളർത്തിയെടുത്തത്.
ഒരിക്കലും ഒരു കായികതാരമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, സ്കൂളിലും കോളജിലും പഠിക്കുമ്പോൾ ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും ചെറിയ തോതിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് കടുത്ത സ്പോർട്സ് പ്രേമിയായി മാറുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സ്പോർട്സിൽ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിനെ പിന്തുണച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അറിയാതെ ആ ടീമിനോട് ചേർന്നുപോവുകയോ ചെയ്യും.
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ഇന്ത്യ കായികരംഗത്ത് തോൽക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിയാണ് താനെന്നും, ഇന്ത്യ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നതും പരാജയപ്പെടുന്നതുമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒളിമ്പിക്സിന് പുറമേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കങ്ങളായ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പിന്തുടരാറുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാർ നേടുന്ന ഓരോ വിജയങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു ബുക്ലെറ്റ് രൂപത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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