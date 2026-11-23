കിവീസിനെ തളച്ച് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം; 'സെഞ്ചുറി ഓഫ് സ്പോർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റി' പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി
ഹോക്കി: ന്യൂസിലൻഡിൽ തോൽവിയറിയാതെ ഇന്ത്യ; 'സെഞ്ച്വറി ഓഫ് സ്പോർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റി' പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി (1-0)
Published : November 23, 2026 at 4:38 PM IST
ഓക്ലൻഡ്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ഹോക്കി മത്സരത്തിൽ 2-2 സമനില വഴങ്ങിയതോടെ, 'ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് സെഞ്ചുറി ഓഫ് സ്പോർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റി' പരമ്പര ഇന്ത്യൻ സ്വന്തമാക്കി. ഓക്ലൻഡിലെ ലോയ്ഡ് എൽസ്മോർ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അവസാന മത്സരത്തിലും തോൽവിയറിയാതെയാണ് ഇന്ത്യ പരമ്പര വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്.
മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഒരു ജയവും രണ്ട് സമനിലയുമാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്. നവംബർ 19-ന് നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 3-2 ന് വിജയിച്ച ഇന്ത്യ, നവംബർ 21, 22 തീയതികളിൽ നടന്ന തുടർന്നുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും 2-2 എന്ന സ്കോറിന് സമനില പാലിച്ചു. പരമ്പരയിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ഗോൾ നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജയ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയശില്പി. മൂന്ന് ഗോളുകളുമായി സഞ്ജയ് പരമ്പരയിലെ ടോപ് സ്കോററായി.
SERIES WIN FOR INDIA! 🇮🇳🏆 The Indian Men’s Hockey Team played out a 2-2 draw against hosts New Zealand in the third match of the 2026 India/New Zealand Century of Sporting Unity Event, sealing the three-match series 1-0! 👏🔥 A strong finish to the series in Auckland! 🏑🤝 #HockeyIndia #IndiaKaGame #INDvNZ— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 23, 2026
അവസാന മത്സരത്തിലെ ആവേശം
നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ ഡിലൻ തോമസിലൂടെ ന്യൂസിലൻഡാണ് ആദ്യം ലീഡ് നേടിയത്. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ രണ്ട് ഗോളുകൾ തിരിച്ചടിച്ച് ഇന്ത്യ കളിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. 16-ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ സഞ്ജയ് സമനില ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ, രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം കാർത്തി സെൽവം നേടിയ ഫീൽഡ് ഗോളിലൂടെ ഇന്ത്യ 2-1 ന് മുന്നിലെത്തി. എന്നാൽ അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ (55-ാം മിനിറ്റ്) ബെഞ്ചി കുൽഹെയ്ൻ ന്യൂസിലൻഡിനായി സമനില ഗോൾ നേടി. തുടർന്ന് ഇരുടീമുകൾക്കും വിജയഗോൾ നേടാനാകാതെ വന്നതോടെ മത്സരം സമനിലയിൽ പിരിയുകയും ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ
നേരത്തെ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ 3-2 ന് ന്യൂസിലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 25-ാം മിനിറ്റിൽ ജോണ്ടി എൽമ്സിലൂടെ ന്യൂസിലൻഡ് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും അതേ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഉത്തം സിംഗ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി സമനില പിടിച്ചു. തുടർന്ന് ശാരദാനന്ദ് തിവാരി (38'), സഞ്ജയ് (43') എന്നിവർ ഇന്ത്യയുടെ ലീഡ് 3-1 ആക്കി ഉയർത്തി. 55-ാം മിനിറ്റിൽ സാം ഹിഹ ന്യൂസിലൻഡിനായി ഒരു ഗോൾ കൂടി മടക്കിയെങ്കിലും ഇന്ത്യ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
രണ്ടാം മത്സരവും 2-2 എന്ന സ്കോറിന് സമനിലയിലാണ് അവസാനിച്ചത്. ഡിലൻ തോമസ് (25'), സാം ഹിഹ (56') എന്നിവരിലൂടെ ന്യൂസിലൻഡ് ലീഡ് നേടിയ മത്സരത്തിൽ അംഗദ് ബിർ സിംഗ് (35'), സഞ്ജയ് (57') എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ സമനില പിടിച്ചത്.
ചരിത്രപരമായ നൂറാം വാർഷികം
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള കായിക ബന്ധത്തിന്റെ 100-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പരമ്പര സംഘടിപ്പിച്ചത്. 1926-ൽ ഇതിഹാസ താരം മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ആർമി ഹോക്കി ടീം ന്യൂസിലൻഡിൽ പര്യടനം നടത്തിയതോടെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കായിക ബന്ധത്തിന് തുടക്കമായത്.
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