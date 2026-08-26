സെപ്റ്റംബറിൽ പനാമ, ഒക്ടോബറിൽ ബ്രസീൽ, നവംബറിൽ ന്യൂസിലൻഡ്; ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് മത്സരപ്പൂരം
ലോക റാങ്കിംഗിലെ 44-ാം കാരെ തളയ്ക്കാൻ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്; പനാമയും ഇന്ത്യയും ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നേർക്കുനേർ.
Published : August 26, 2026 at 10:02 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഫിഫയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാച്ച് വിൻഡോയിൽ, 2026 സെപ്റ്റംബർ 26-ന് ഇന്ത്യൻ സീനിയർ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീം പനാമയുമായി അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരം കളിക്കും. ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിന്റെ വേദി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയും പനാമയും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ കോൺകാകാഫ് രാജ്യമാണ് പനാമ. നിലവിൽ ഫിഫ ലോക റാങ്കിംഗിൽ 44-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള പനാമയ്ക്കെതിരായ മത്സരം, ലോകകപ്പ് കളിച്ച ശക്തരായ ഒരു ടീമിനെതിരെ കളി മികവ് പരിശോധിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് മികച്ച അവസരമാകും.
2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത പനാമയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം, ഈ വർഷം ലോകകപ്പ് ടീമുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന നാല് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തേതാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഒക്ടോബർ 3-ന് ബ്രസീലിനെയും, നവംബർ 12, 15 തീയതികളിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെയും ഇന്ത്യ നേരിടും.
🇮🇳 vs 🇵🇦— Indian Football (@IndianFootball) August 25, 2026
A first-ever meeting between India and Panama. 🌟
The Indian men's national team will host the World No. 44 side in an international friendly on September 26. The venue will be confirmed at a later date. 🏟️#INDPAN #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/KqWwHM9LaK
"ബ്രസീലിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി പനാമയുമായി കളിക്കുന്നത് കടുത്ത പോരാട്ടമായിരിക്കും. ലോകത്തെ മികച്ച 50 ടീമുകളിൽ ഒന്നായ പനാമയ്ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം കോച്ച് ഖാലിദ് ജമീലിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു പരീക്ഷണമാണ്. സാധാരണയായി ലോകകപ്പ് കളിച്ച ടീമുകളുമായി കളിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കാറില്ല. അതിനാൽ കടുത്ത ടീമുകളുമായി കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഫിഫ വിൻഡോ കളിക്കാർക്ക് മികച്ച പരിചയസമ്പത്ത് നൽകും," എ.ഐ.എഫ്.എഫ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ എം. സത്യനാരായണൻ പറഞ്ഞു.
സെപ്റ്റംബറിലെ മത്സരത്തിന് ശേഷം, നവംബറിലെ ഫിഫ വിൻഡോയിൽ രണ്ട് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ടീം ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് തിരിക്കും. നവംബർ 12-ന് ഓക്ലൻഡിലെ 'ഗോ മീഡിയ സ്റ്റേഡിയത്തിലും', നവംബർ 15-ന് ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ 'വൺ ന്യൂസിലൻഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലും' മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ന്യൂസിലൻഡ് സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 'കായികരംഗത്തിലൂടെയുള്ള 100 വർഷത്തെ ഐക്യം' ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കായിക പരമ്പര.
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 1981-ൽ മലേഷ്യയിൽ നടന്ന മെർദേക്ക ടൂർണമെന്റില് ഇരുടീമുകളും ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞപ്പോൾ, 2018-ൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഇന്റര് കോണ്ടിനെന്റല് കപ്പിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസിലൻഡ് സന്ദർശനമാണിത്. ഒ.എഫ്.സി (OFC) അംഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ യാത്ര കൂടിയാണിത്. ഇതിന് മുൻപ് 2005-ൽ ഫിജിക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യ രണ്ട് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചത്. അടുത്തിടെ നടന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ന്യൂസിലൻഡ്, ഇറാനോട് സമനില വഴങ്ങുകയും ഈജിപ്ത്, ബെൽജിയം എന്നീ ടീമുകളോട് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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