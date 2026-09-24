പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ടീം ഇന്ത്യ; സഞ്ജുവും സംഘവും ഇൻഡോർ നെറ്റ്സ് പരിശീലനത്തിൽ
പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ടീം ഇൻഡോർ നെറ്റ്സ് പരിശീലനത്തിൽ.
Published : September 24, 2026 at 3:39 PM IST
ഐച്ചി-നാഗോയ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇൻഡോർ നെറ്റ്സ് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. സഞ്ജു സാംസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നെറ്റ്സിൽ പരിശീലനത്തിലേർപ്പെടുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ബിസിസിഐ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യ പരിശീലകൻ വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു താരങ്ങളുടെ പരിശീലനം.
വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ 147 റൺസിന് തകർത്ത് കിരീടം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചു നടന്ന 50 ഓവർ ലോകകപ്പിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയെ കന്നി കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഹർമൻപ്രീതിന്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു വലിയ നേട്ടമായി ഇത് മാറി. സെപ്റ്റംബർ 18-ന് ജപ്പാനെതിരെയുള്ള ക്വാർട്ടർ ഫൈനലോടെയാണ് വനിതാ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.
🎥 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩𝙬𝙖𝙧𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙘𝙚𝙣𝙚𝙨 from a historic Japan-India clash 🤝🫶#TeamIndiaInJapan | @CricketJapan pic.twitter.com/CpyAmneyoe— BCCI (@BCCI) September 23, 2026
ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ പുരുഷ ടീം
മുൻപ് ഹാങ്ഷൗവിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. അന്ന് മഴ വില്ലനായ ഫൈനലിൽ ഉയർന്ന സീഡിംഗിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ സ്വർണമണിഞ്ഞത്. ആ ടീമിലെ പല യുവതാരങ്ങളും പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലും പങ്കാളികളായി.
ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നായകത്വത്തിൽ പുതിയ ലക്ഷ്യം
ഇത്തവണ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് പുരുഷ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനു ഐപിഎൽ കിരീടം നേടിക്കൊടുത്തതും, മുംബൈയെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയതും, ഡൽഹി കാപിറ്റൽസ്, പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ടീമുകളെ ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചതുമെല്ലാം ശ്രേയസിന്റെ നായകമികവിലാണ്. നായകൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ കിരീടനേട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം കൂടി ചേർക്കാനാകും ശ്രേയസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Keeping the intensity high 💪— BCCI (@BCCI) September 24, 2026
🎥 Glimpses from #TeamIndia's indoor training session as we inch closer to the #AsianGames 🔥 pic.twitter.com/88tI2dxgK5
ശക്തമായ ഇന്ത്യൻ നിര
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ക്രിക്കറ്റ് സംഘവുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരുടെ ടൂർണമെന്റ് സെപ്റ്റംബർ 24 മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ എതിരാളികൾ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാകൂ.
ഇന്ത്യന് ടീം: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റന്) , അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശിവം ദുബെ, തിലക് വർമ്മ, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, വിപ്രാജ് നിഗം, രവി ബിഷ്ണോയ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, യഷ് താക്കൂർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വൈഭവ് സൂര്യവംശി.
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