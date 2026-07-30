ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം നീലക്കു പകരം ‘കാവിയണിഞ്ഞ്’ ലോകകപ്പിന്; നാണകേടെന്ന് മുന് നായകന്
നീലക്കുപ്പായമില്ല, ലോകകപ്പിൽ ‘കാവി’ ജേഴ്സി; ന്യായീകരിച്ച് ഹോക്കി ഇന്ത്യ.
Published : July 30, 2026 at 1:16 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അടുത്ത മാസം നെതർലൻഡ്സിലും ബെൽജിയത്തിലുമായി നടക്കുന്ന എഫ്.ഐ.എച്ച് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ-വനിതാ ഹോക്കി ടീമുകൾ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത നീല ജേഴ്സിക്ക് പകരം കാവി (Saffron) ജേഴ്സി ധരിച്ച് കളത്തിലിറങ്ങും. ഹോക്കി ഇന്ത്യ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുതിയ ജേഴ്സി പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ മുൻ നായകൻ വീരൻ റാസ്കിൻഹ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും, ഇത് സാങ്കേതികപരമായ ഒരു അനിവാര്യത മാത്രമാണെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 30 വരെയാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ജേഴ്സി മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ 'സാങ്കേതിക' കാരണം
പരമ്പരാഗത നീല ജേഴ്സി മാറ്റിയതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നതോടെയാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് പിച്ചുകളുടെ (ആസ്ട്രോ ടർഫ്) നിലവിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിറം നീലയാണ്. കളിക്കാർ നീല ജേഴ്സി ധരിക്കുമ്പോൾ അത് പിച്ചിന്റെ നിറവുമായി കലർന്നുപോകുന്നതായും ഇത് കളിക്കളത്തിലെ ദൃശ്യപരതയെയും കളിക്കാരുടെ പ്രകടനത്തെയും ബാധിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി.
Presenting the new India jersey! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
🗓️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
തുടർന്ന് കോച്ചുമാരും കളിക്കാരും മഞ്ഞയോ കാവിയോ പോലുള്ള ബദൽ നിറങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് കാവി നിറം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സാങ്കേതിക കാരണം കൂടാതെ, ദേശീയ പതാകയിലെ ഒരു നിറമെന്ന നിലയിൽ ധീരതയുടെയും ത്യാഗത്തിന്റേയും വിജയത്തിന്റേയും പ്രതീകം കൂടിയാണ് കാവിയെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ജേഴ്സിയിലെ സാംസ്കാരിക പ്രതീകങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന 'മണ്ഡല' (Mandala) പാറ്റേണുകൾ പുതിയ ജേഴ്സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജേഴ്സിയിലെ കടും നീല (Navy Blue) ഡിസൈനുകൾ പുരോഗതിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റേയും പ്രതീകമായ അശോകചക്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. നെഞ്ചിലെ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈൻ കരുത്തിന്റേയും ഒത്തൊരുമയുടെയും പ്രതീകമായ സുദർശനചക്രത്തിന്റെ ആധുനിക രൂപമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷാ-സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനായി 'INDIA' എന്ന് ദേവനാഗരി ശൈലിയിലാണ് ജേഴ്സിക്ക് മുന്നിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തോളുകളിലും വശങ്ങളിലും ത്രിവർണ്ണ പൈപ്പിംഗും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാവിക്ക് പുറമെ ഒരു വെള്ള ജേഴ്സിയും ടീമിന്റെ കിറ്റിൽ ഉണ്ടാകും.
I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for 🇮🇳 🏑. But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026
'ഇത് നാണക്കേട്': കടുത്ത വിമർശനവുമായി മുന് നായകന്
ഹോക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും ഒളിമ്പിക് താരവുമായ വീരൻ റാസ്കിൻഹ വിമർശിച്ചു. പുതിയ യൂണിഫോം നാണക്കേടാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പാരമ്പര്യവും അടയാളവും എപ്പോഴും നീല നിറമാണെന്നും വർഷങ്ങളോളം താൻ ആ നീല ജേഴ്സി അഭിമാനത്തോടെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ആരാധകർക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നീലയിൽ കാണാനാണ് ഇഷ്ടമെന്നും ഇതിൽ ഓറഞ്ച് (കാവി) നിറം കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്നും ചോദിച്ച റാസ്കിൻഹ, പാരമ്പര്യവും സ്വത്വവും നിലനിർത്തണമെന്നാണ് തന്റെ ലളിതമായ ആവശ്യമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
മുൻപും ജേഴ്സി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ
എന്നാൽ ജേഴ്സിയുടെ നിറം മാറ്റുന്നത് ഇതാദ്യമല്ലെന്നും മുൻപും ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹോക്കി ഇന്ത്യ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 2014-ലെ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം മഞ്ഞ ജേഴ്സി ധരിച്ചും, 2018-ലെ ലോകകപ്പിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനിലുള്ള സ്കൈ ബ്ലൂ ജേഴ്സി ധരിച്ചുമാണ് കളിച്ചതെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ മാറ്റം പൂർണ്ണമായും സാങ്കേതികപരമായ ഫീഡ്ബാക്കുകളുടെയും ദേശീയ പതാകയുടെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്തതാണെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചു.
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