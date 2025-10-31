ETV Bharat / sports

ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി, മുൻ ഹോക്കി താരം മാനുവൽ ഫ്രഡറിക്ക് അന്തരിച്ചു

ഇന്ന് രാവിലെ ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്നു അന്ത്യം.

Manuel frederick (FB@manuel frederick)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
കണ്ണൂർ: ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി താരം മാനുവൽ ഫ്രഡറിക്ക് അന്തരിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിലെ ഹെബ്രാൽ ആസ്‌റ്റർ സിഎംഐ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

1972-ലെ മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്‌സിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം അംഗമായിരുന്നു മാനുവൽ ഫ്രഡറിക്ക്. 2019 ലെ ധ്യാൻചന്ദ് അവാർഡ് ജേതാവുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി രണ്ടു ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കുകയും ഏഴു വർഷത്തോളം ദേശീയ ടീമിൻ്റെ ഭാഗവുമായിരുന്നു മാനുവൽ ഫ്രഡറിക്ക്. പിആർ ശ്രീജേഷിന് മുൻപ് ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ നേടിയ മലയാളി ഹോക്കി താരമാണ് മാനുവല്‍. ഹോക്കിയിലൂടെ കേരളത്തിലേക്കെത്തിയ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്‌സ് മെഡലുകള്‍ കൊണ്ടുവന്ന മാനുവലും ശ്രീജേഷും ഗോള്‍ കീപ്പർമാരായിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

അറിയാം ഒളിമ്പ്യൻ ഫ്രഡറിക്കിനെ

ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി താരമാണ് മാനുവൽ ഫ്രഡറിക്ക് എന്നത് മതി അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർക്കാൻ. 1972-ലെ മ്യൂണിക്ക് ഒളിമ്പിക്‌സിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം അംഗമായിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ മാനുവല്‍. കായികരംഗത്തെ സംഭാവനകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം 2019ൽ ധ്യാൻചന്ദ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു.

മാനുവൽ ഫ്രഡറിക്ക് (FB@manuel frederick)

1947 ഒക്ടോബർ 20-ന് കണ്ണൂരിലെ ബർണശ്ശേരിയിലാണ് മാനുവൽ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ ജോസഫ് ബോവറും അമ്മ സാറയും കോമൺ വെൽത്ത് ഫാക്‌ടറിയിലെ തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. കണ്ണൂരിലെ ബിഎംപിയുപി സകൂളിനു വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്ന മാനുവൽ 12-ാം വയസിലാണ് ആദ്യമായി ഹോക്കി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

15-ാം വയസിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ചേർന്ന മാനുവലിനെ മികച്ച ഹോക്കി താരമാക്കി തീർത്തത് സർവീസസ് ക്യാമ്പിൽ വച്ച് ലഭിച്ച പരിശീലനമാണ്. 1971-ൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പറായി അരങ്ങേറി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം (1972) നടന്ന മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്‌സിൽ ഇന്ത്യയെ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാക്കളാക്കുന്നതിൽ മാനുവലിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പിങ് മികവ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.

16 ദേശീയ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകൾ ടൈബ്രേക്കറിൽ ജയിപ്പിച്ച ഗോളി എന്ന ബഹുമതിയും ഇദ്ദേഹത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണ്. ഏഴു വർഷത്തോളം ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചു. 1973 ഹോളണ്ട് ലോകകപ്പിലും 1978 അർജൻ്റീന ലോകകപ്പിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളത്തിലിറങ്ങി.

21-ാം വയസിൽ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായിട്ടും രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അർഹിച്ച ആദരം നൽകാൻ വൈകി എന്നത് കായിക ലോകത്ത് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപമാണ്. മ്യൂണിക്കിൽ മെഡൽ നേടിയ ടീമിലെ എട്ടു പേരെ രാജ്യം അർജുന അവാർഡ് നൽകിയും രണ്ടു പേർക്ക് പത്മഭൂഷൺ നൽകിയും ആദരിച്ചിരുന്നു.

ഭാര്യ: പരേതയായ ശീതള. മക്കൾ: ഫ്രെഷീന പ്രവീൺ (ബെംഗളൂരു), ഫെനില (മുംബൈ). മരുമക്കൾ: പ്രവീൺ, ടിനു തോമസ്.

ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് പിആർ ശ്രീജേഷ്

മുൻ ഹോക്കി താരം മാനുവൽ ഫ്രഡറിക്കിൻ്റെ മരണം മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയ്‌ക്കും തീരാ നഷ്‌ടമാണ്. വാർത്ത അറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ അനുശോചനം അറിയിച്ച് നിരവധി പോരാണ് എത്തുന്നത്. മാനുവൽ ഫ്രഡറിക്കിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ഗോൾകീപ്പർ പി ആർ ശ്രീജേഷ് കുറിപ്പ് പങ്കിട്ടു. 'പോസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ ഉയർന്നു നിന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇതിഹാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ്. തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി. ഇതിഹാസമേ, സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കൂ' എന്ന് ശ്രീജേഷ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

