ന്യൂസിലൻഡിൽ കടുത്ത പരിശീലനവുമായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം; ആദ്യ സൗഹൃദ മത്സരം വ്യാഴാഴ്ച
ന്യൂസിലൻഡിൽ ചരിത്ര പര്യടനത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം; ഓക്ക്ലൻഡിൽ കടുത്ത പരിശീലനം ആരംഭിച്ച് ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്.
Published : November 10, 2026 at 7:06 PM IST
ഓക്ക്ലൻഡ്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ഓക്ക്ലൻഡിൽ എത്തി. ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംഘം, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ആക്ടിവേഷൻ സെഷനോടെയാണ് പരിശീലനത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക പര്യടനമാണിത്.
നവംബർ 8-ന് അർധരാത്രിയോടെ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ടീം, മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂർ വഴിയാണ് ഓക്ക്ലൻഡിൽ എത്തിയത്. നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 23:30-നാണ് ടീം വിമാനമിറങ്ങിയത്. 16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയും നേരിയ ചാറ്റൽ മഴയുമുള്ള തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് ടീമിനെ സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും, യാത്രയുടെ യാതൊരു തളർച്ചയുമില്ലാതെ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് കളിക്കാർ ആദ്യ ദിന പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയത്.
കളിക്കാർ സജ്ജമെന്ന് ഖാലിദ് ജമീൽ
ടീമിന്റെ സന്നാഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ പ്രതികരിച്ചു: "യാത്ര സുഗമമായിരുന്നു, കളിക്കാർ എല്ലാവരും പൂർണ്ണ ഫിറ്റ്നസിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീം ആദ്യമായാണ് ന്യൂസിലൻഡിൽ വരുന്നത്, ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ്. ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല, കളിക്കാർ ഇതിനോടകം തന്നെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. മത്സരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ആവേശത്തോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്." ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മത്സരവേദിയായ ഗോ മീഡിയ സ്റ്റേഡിയത്തിലും ടീം പന്തു തട്ടും.
Kia Ora, New Zealand. 🇳🇿🇮🇳 The #BlueTigers have arrived in Auckland for the first of two friendlies against the All Whites. 🙌🏻 #IndianFootball https://t.co/QhHsNwh2lR— Indian Football (@IndianFootball) November 9, 2026
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടുമൊരു പോരാട്ടം
രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് ഇരു ടീമുകളും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് 2018-ൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഇന്റര് കോണ്ടിനെന്റല് കപ്പിലാണ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഇന്ത്യ തോറ്റെങ്കിലും ടൂർണമെന്റ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനും മുൻപ് 1981-ൽ മലേഷ്യയിൽ നടന്ന മെർദേക്ക ടൂർണമെന്റിലാണ് ഇരു ടീമുകളും ആദ്യമായി കളിച്ചത് (അന്ന് മത്സരം 0-0 സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു).
അന്യനാട്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ വലിയ വെല്ലുവിളിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച പരിശീലകൻ, ന്യൂസിലൻഡിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജരോട് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. "ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്ന് ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കണം. അവരുടെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മത്സരക്രമം
- ആദ്യ മത്സരം: നവംബർ 12, വ്യാഴാഴ്ച - (ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 11:40) ഓക്ക്ലൻഡിൽ.
- രണ്ടാം മത്സരം: നവംബർ 15, ഞായറാഴ്ച - രാവിലെ 08:40, ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ വൺ ന്യൂസിലൻഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.
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