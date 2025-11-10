ETV Bharat / sports

രാഷ്ട്രീയ കളത്തില്‍ വിജയിച്ചവരും തോറ്റവരുമായ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ ഇതാ..!

ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയവും വഴങ്ങും.

Indian Cricketers in Politics
Indian Cricketers in Politics (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ രണ്ട് മേഖലകളാണ് ക്രിക്കറ്റും രാഷ്ട്രീയവും. വർഷങ്ങളായി നിരവധി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ കായിക രംഗത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്‌തിയും നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് അവര്‍ വ്യത്യസ്‌ത തലങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കായി മത്സരിച്ച് എംപിയും മന്ത്രിയും എംഎല്‍എയുമായ താരങ്ങളുമുണ്ട്. ചിലര്‍ തോല്‍വിയോടെ രാഷ്‌ട്രീയ കളവും വിട്ടു. ക്രിക്കറ്റിനു പുറമേ രാഷ്ട്രീയത്തിലും തന്‍റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Gautam Gambhir
Gautam Gambhir (IANS)

ഗൗതം ഗംഭീർ

2007 ലെ ടി20യിലും 2011 ലെ ലോകകപ്പ് ഏകദിനത്തിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ഗൗതം ഗംഭീർ 2019 ൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) അംഗമായതോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്. കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്‍റ് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം മലിനീകരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനായി 2024 മാർച്ചിൽ ഗംഭീർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി.

Azharuddin meets Mallikarjun Kharge
Azharuddin meets Mallikarjun Kharge (ANI)

മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ

മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലൂടെയാണ് (ഐഎൻസി) രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. 2009 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മൊറാദാബാദിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചു. നിലവില്‍ അസ്ഹറുദ്ദീൻ തെലങ്കാന സർക്കാറിൽ മന്ത്രിയാണ്. 2023 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജൂബിലി ഹിൽസിൽനിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും ബി.ആർ.എസ് സ്ഥാനാർഥി മഗാന്തി ഗോപിനാഥിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു.

chetan chauhan
chetan chauhan (GETTY)

ചേതൻ ചൗഹാൻ

ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്ററായിരുന്ന ചേതൻ ചൗഹാൻ ബിജെപിയിൽ ചേരുകയും 1991 ലും 1998 ലും ഉത്തർപ്രദേശിലെ അംറോഹ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്‍റെ യുവജന-കായിക മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു. 2020 ൽ മരിക്കുന്നതുവരെ ചൗഹാൻ കായികരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയത്തിലും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകി.

Navjot Singh Sidhu
Navjot Singh Sidhu (GETTY)

നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധു

നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലൂടെയാണ് (ബിജെപി) രാഷ്ട്രീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. 2004, 2009, 2014 വർഷങ്ങളിൽ അമൃത്സർ ലോക്‌സഭ സീറ്റ് നേടി. 2017 ൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയും പഞ്ചാബ് സർക്കാറില്‍ മന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്‌തു. പഞ്ചാബ് രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സിദ്ധു ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Yusuf Pathan
Yusuf Pathan (IANS)

യൂസഫ് പത്താൻ

ഇന്ത്യന്‍ താരം യൂസഫ് പത്താൻ 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബഹ്‌റാംപൂരിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു. ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ (എഐടിസി) പ്രതിനിധീകരിച്ച്, അഞ്ച് തവണ കോൺഗ്രസ് എംപിയായ അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയേയാണ് താരം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനൊപ്പമുള്ള പത്താന്‍റെ ജനപ്രീതി, വിജയത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു.

Kirti Azad
Kirti Azad (GETTY)

കീർത്തി ആസാദ്

1983-ൽ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിലെ അംഗമായ കീർത്തി ആസാദ്, ബീഹാറിലെ ദർഭംഗ നിയോജകമണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബിജെപിയിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. 2019-ൽ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. 2024 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ബംഗാളിലെ ബർധമാൻ-ദുർഗാപൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിലും കീർത്തി ആസാദ് മത്സരിച്ചിരുന്നു.

Mansoor Ali Khan Pataudi
Mansoor Ali Khan Pataudi (GETTY)

മൻസൂർ അലി ഖാൻ പട്ടൗഡി

1971-ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹരിയാനയിലെ ഗുഡ്ഗാവിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൻസൂർ അലി ഖാൻ പട്ടൗഡി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. വിശാൽ ഹരിയാന പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും, ക്രിക്കറ്റ് പാരമ്പര്യവും രാജകീയ പാരമ്പര്യവും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രവേശനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

MOHAMMED KAIF
MOHAMMED KAIF (GETTY)

മുഹമ്മദ് കൈഫ്

ഫീൽഡിംഗിനും ബാറ്റിംഗിനും പേരുകേട്ട മുഹമ്മദ് കൈഫ് 2014 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. അലഹബാദിലെ ഫുൽപൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും 58,000 വോട്ടുകൾ നേടി നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 2002 ലെ നാറ്റ്‌വെസ്റ്റ് ഫൈനലിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം ഉൾപ്പെടെ, അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ കൈഫിനുണ്ടായിരുന്നു.

ഹർഭജൻ സിംഗ്

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫ് സ്പിന്നർമാരിൽ ഒരാളായ ഹർഭജൻ സിംഗ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ (എഎപി) ചേരുകയും 2022 ൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തിലെ ആക്രമണാത്മക സ്വഭാവത്തിന് പേരുകേട്ട ഹർഭജൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും അത്രതന്നെ ശ്രദ്ധാലുവാണ്, യുവത്വവും കായിക വികസനവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്.

S. Sreesanth
S. Sreesanth (IANS)

എസ് ശ്രീശാന്ത്

മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും 2007, 2011 ലോകകപ്പ് ടീമംഗവുമായ എസ് ശ്രീശാന്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയ താരമാണ്. ഐപിഎല്ലിൽ ഒത്തുകളി ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് കരിയർ അവസാനിച്ചു. 2016ൽ കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല.

Also Read: 'ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും, ഹർമന്‍പ്രീതിനെ മാറ്റണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു; ക്യാപ്റ്റൻസി ചർച്ചയില്‍ അഞ്ജും ചോപ്ര

TAGGED:

INDIAN CRICKETERS IN POLITICS
MOHAMMAD AZHARUDDIN POLITICIAN
CRICKETERS TURNED POLITICIANS INDIA
LIST OF CRICKETERS IN LOK SABHA
CRICKETERS WHO CONTESTED ELECTIONS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.