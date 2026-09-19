ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് പാകമായ ജേഴ്സിയില്ല! നഗോയയില് താമസ ദുരിതം, സ്വന്തം ചെലവിൽ ഹോട്ടലൊരുക്കി ബിസിസിഐ
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യാത്ര തിരിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് കറക്റ്റ് സൈസ് കിറ്റുകളില്ല, ഹോട്ടൽ സ്വന്തം ചെലവില് ബുക്ക് ചെയ്ത് ബിസിസിഐ.
Published : September 19, 2026 at 5:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യാത്ര തിരിക്കാനിരിക്കെ, ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് കൃത്യമായ അളവിലുള്ള കിറ്റുകൾ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കളിക്കാരുടെ ജേഴ്സിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐയും ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ കിറ്റ് വിതരണക്കാരായ ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു ഇൻസ്പയറും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നു വരികയാണെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘം ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്.
സെപ്റ്റംബർ 22ന് ജപ്പാനെതിരെ നടക്കുന്ന ഏക ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ സാധാരണ കിറ്റാവും ധരിക്കുക. അതിനുശേഷമായിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ 28-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ജേഴ്സി താരങ്ങൾ അണിയുക.
STORY | India men's cricket team dealing with clothing issue ahead of departure for Asian Games— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026
Members of the Indian men's cricket team are awaiting right size kits ahead of their departure for the Asian Games in the wee hours of Sunday.
(Report By: Bharat Sharma)
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'ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ കിറ്റുകളുടെ സൈസിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവ ഉടൻ തന്നെ ടീമിന് കൈമാറും. കളിക്കാർക്ക് ഒരേസമയം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജേഴ്സികൾ (ഒന്ന് ഉഭയകക്ഷി മത്സരത്തിനും മറ്റൊന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും) ആവശ്യമായി വന്നതിനാലാണ് ഈ താമസം നേരിട്ടത്," ഐ.ഒ.എ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
റിസ്ക് എടുക്കാതെ ബി.സി.സി.ഐ; ഹോട്ടൽ സ്വന്തമായി ബുക്ക് ചെയ്തു
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദിയായ നഗോയയിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ കായികതാരങ്ങൾക്ക് താമസം ലഭിക്കുന്നതിൽ നേരിട്ട വലിയ താമസം കണക്കിലെടുത്ത് ബി.സി.സി.ഐ സ്വന്തം നിലയിലാണ് പുരുഷ ടീമിനായി ഹോട്ടൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന്റേയും മറ്റ് കായിക സൗകര്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും നിലവിൽ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, നിലവിൽ അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഐ.ഒ.എ ഒരുക്കിയ താമസസൗകര്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്.
"വനിതാ ടീമിന്റെ താമസസൗകര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പുരുഷ ടീമിനായി സംഘാടകർ നൽകിയ മുറികളിൽ കിറ്റ് ബാഗുകൾ പോലും വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ വലിയ ഹോട്ടലുകൾ കുറവാണെങ്കിലും, ടീം യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്വന്തം നിലയിൽ മികച്ച സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ ബി.സി.സി.ഐ-ക്ക് കഴിഞ്ഞു," ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് ചില അത്ലറ്റുകൾക്ക് മുറികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇത്തവണ കായികതാരങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഗെയിംസ് വില്ലേജ് ഇല്ലെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. ക്രൂയിസ് കപ്പലുകളിലും കണ്ടെയ്നറുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലുമായാണ് സംഘാടകർ അത്ലറ്റുകൾക്ക് താമസമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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