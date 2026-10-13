വിരാട് കോഹ്ലിയെപ്പോലെ ഫീൽഡർമാരില്ല, പുതിയ തലമുറ ബാറ്റിങിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു; വിമർശിച്ച് ശ്രീധർ
ക്യാച്ചിംഗ് കാര്യക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു നല്ല ടീം തന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡിംഗ് പരിശീലകൻ ആർ ശ്രീധർ
Published : October 13, 2026 at 8:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്യാച്ചിങ് കാര്യക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ ആർ. ശ്രീധർ. ഒരു ഫീൽഡിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച ഫോമിലല്ലെന്നും എന്നാൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും പദ്ധതികളും അവർ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ടീമിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്കായി ഇനിയും പരിശീലനം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി."ടീം വളരെയധികം ക്യാച്ചുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ആശങ്കാജനകമായ ഒരു കാരണമാണ്.
നിങ്ങളും ഞാനും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടീം മാനേജ്മെന്റും ടീമും അതിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്" മാധ്യമങ്ങളുമായുള്ള ഓൺലൈൻ സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു."ക്യാച്ചിങ് കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും പദ്ധതികളും പരിശീലനങ്ങളും അവർ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതിനാൽ നമുക്ക് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാം. ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ അവർ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം," ശ്രീധർ പറഞ്ഞു. ടീമിന് ഫീൽഡിങ് കാര്യക്ഷമത നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഫീൽഡിങ് ഇപ്പോൾ പ്രയോഗത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക തന്ത്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും തീർച്ചയായും പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, ബാറ്റിങ്ങിൽ വ്യക്തമായ ഒരു തന്ത്രമുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ടീം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് അത് കാണിച്ചുതന്നിട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ, ഇന്ത്യൻ ടീം ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലും വ്യക്തമായ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏകദിനങ്ങളിൽ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"എന്നാൽ ഫീൽഡിങ്ങിൽ അത് കാണുന്നില്ല, പുതിയതായി ടീമിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫീൽഡിങ് കഴിവ് കുറവാണെന്നതാണ് ശരിക്കും ആശങ്കാജനകമായ കാര്യം. ചിലർ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരാണ്, ചിലർ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ്, പക്ഷേ ആരൊക്കെ വന്നാലും, അവർ കോഹ്ലിയെപ്പോലുള്ള ഫീൽഡർമാരല്ല. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യയെപ്പോലെയോ ശ്രേയസിനെപ്പോലുള്ള ഫീൽഡർമാരല്ല. അതിനാൽ തന്നെ അവർ ബാറ്റിങ് എന്ന ഒരേയൊരു കഴിവിൽ വളർന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക്
മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പറക്കും. ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ നവംബർ 27 വരെയാണ് മത്സരം. അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളും അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുമാണ് പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഒരു ടി20 പരമ്പരയാണ് ടീം ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്.
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