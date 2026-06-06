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നോർവേ ചെസിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് പ്രഗ്നാനന്ദ; കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം!

ആനന്ദിനും ഗുകേഷിനും കഴിയാത്തത് പ്രഗ്നാനന്ദ നേടി, നോർവേയിൽ ഇന്ത്യൻ വസന്തം, നോര്‍വേ ചെസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം കിരീടം ചൂടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

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Grandmaster R Praggnanandhaa (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 7:30 AM IST

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ഓസ്‌ലോ: ചെസ്‌ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ്‌മാസ്റ്റർ ആർ. പ്രഗ്നാനന്ദ ചരിത്രം കുറിച്ചു. നോർവേയിലെ ഓസ്ലോയിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ, ജർമ്മനിയുടെ വിൻസെൻ്റ് കെയ്‌മറെ പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രഗ്നാനന്ദ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ 'നോർവേ ചെസ്‌' കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ഈ ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം കിരീടം ചൂടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ പതറാതെ പോരാടിയ ഈ 20-കാരൻ, അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 15 പോയിൻ്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ക്ലാസിക്കൽ വിജയം നേടി മുഴുവൻ 3 പോയിൻ്റും പോക്കറ്റിലാക്കിയ പ്രഗ്നാനന്ദ, ആകെ 18 പോയിൻ്റുംകളോടെ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു. ഇന്ത്യൻ ചെസ്‌ ഇതിഹാസം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിനോ, നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഡി. ഗുകേഷിനോ ഇതുവരെ സാധിക്കാത്ത സുവർണ നേട്ടമാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള ഈ യുവരാജാവ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

കാൾസനെ വീഴ്ത്തിയ പോരാട്ടവീര്യം

തൻ്റെ കരിയറിലെ രണ്ടാം നോർവേ ചെസിൽ മാത്രം മാറ്റുരച്ച പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് തുടക്കം അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ താരം വിശ്വരൂപം പുറത്തെടുത്തു. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരവും ഏഴുതവണ നോർവേ ചെസ്‌ ചാമ്പ്യനുമായ മാഗ്നസ് കാൾസനെ ഈ ടൂർണമെൻ്റിൽ രണ്ട് തവണയാണ് പ്രഗ്നാനന്ദ ക്ലാസിക്കൽ ചെസ്സിൽ മുട്ടുകുത്തിച്ചത്! ഈ വർഷമാദ്യം പാഫോസിൽ നടന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെൻ്റിലേറ്റ തിരിച്ചടിക്ക് ഇതിലും മനോഹരമായൊരു മറുപടി നൽകാനില്ല.

മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സഹ ഇന്ത്യൻ താരം ഡി. ഗുകേഷ് കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായപ്പോഴും, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തോളിലേറ്റി പ്രഗ്നാനന്ദ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയായിരുന്നു.

അവസാന റൗണ്ടിലെ ട്വിസ്റ്റ്

അവസാന റൗണ്ടിന് മുൻപ് 15.5 പോയിൻ്റുമായി അമേരിക്കൻ ഗ്രാൻഡ്‌മാസ്റ്റർ വെസ്‌ലി സോ ആയിരുന്നു പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ. എന്നാൽ അവസാന മത്സരത്തിൽ അലിറെസ ഫിറൂസ്‌ജ വെസ്‌ലി സോയെ സമനിലയിൽ തളച്ചതോടെ മത്സരം അർമ്മഗെദ്ദോൻ ടൈ-ബ്രേക്കിലേക്ക് നീണ്ടു. കെയ്‌മറെ ക്ലാസിക്കൽ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ കിരീടം നേടാമെന്ന സുവർണാവസരം ഇതോടെ പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു. ആ അവസരം താരം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

വെസ്‌ലി സോ ടൈ-ബ്രേക്കിൽ വിജയിച്ചെങ്കിലും അതിലൂടെ 1.5 പോയിൻ്റ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. ഇതോടെ 17 പോയിൻ്റുമായി വെസ്‌ലി സോ രണ്ടാമതായി. 15.5 പോയിന്റോടെ അലിറെസ മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു.

"ഞാൻ കിരീടം നേടിയെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ മത്സരത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലാണ്." - കിരീടനേട്ടത്തിന് ശേഷം പ്രഗ്നാനന്ദ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, വരാനിരിക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജാവോഖിർ സിന്ദാരോവിനെതിരെ കിരീടം നിലനിർത്താനിറങ്ങുന്ന ഡി. ഗുകേഷിന് ഈ ടൂർണമെൻ്റ് കടുത്ത നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. അവസാന റൗണ്ടിൽ വെളുത്ത കരുക്കളുമായി കളിച്ച മാഗ്നസ് കാൾസൻ ഗുകേഷിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, കാൾസന് അഞ്ചാം സ്ഥാനം (13 പോയിൻ്റ്) കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ചെസ്‌ ബോർഡിലെ തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ ഈ വിജയം ഇന്ത്യൻ കായിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന അധ്യായങ്ങളിലൊന്നായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും.

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