ലങ്കൻ സിംഹങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ഇന്ത്യൻ പെൺപട; എട്ടാമത് ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് ഇന്ത്യ
ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ 72 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തുവിട്ടത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 184 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് 111 റൺസിന് കളി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു
Published : September 14, 2026 at 8:45 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: യുഎഇയുടെ മണ്ണിൽ വീണ്ടുമൊരു ഇന്ത്യൻ വിജയഗാഥ. ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഒരുപോലെ ലങ്കൻ സിംഹങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ വനിതാപ്പട എട്ടാമത് വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു. ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ 72 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തുവിട്ടത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 184 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക്, ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരുടെ കൃത്യതയാർന്ന ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ മറുപടിയില്ലാതെ 111 റൺസിന് കളി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്മൃതി മന്ദാനയും ഷഫാലി വർമ്മയും ചേർന്ന് റെക്കോഡ് ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ (129 റൺസ്) മികച്ച തുടക്കം നൽകിയതോടെ ടീം സ്കോർ 183/5-ൽ എത്തി. മറുപടി ബോളിങ്ങിൽ നാല് ഓവറിൽ 20 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ശ്രീ ചരണി ഇന്ത്യൻ ബോളിംഗ് നിരയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു. നാല് ഓവറിൽ 19 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ദീപ്തി ശർമ്മയും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Congratulations to #TeamIndia on winning their maiden ICC Women's Cricket World Cup 🇮🇳
Take. A. Bow 🙌#WomenInBlue | #CWC25 | #Final | #INDvSA pic.twitter.com/rYIFjasxmc
ഫൈനലിൽ 184 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. ഇമേഷ ദുലാനി ഒരു ഫോറോടെയാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ പേസർ ക്രാന്തി ഗൗഡ് ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച് നാലാം പന്തിൽ അവരെ ബോൾഡാക്കി ശ്രീലങ്കയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ചാമരി അത്തപ്പത്തു വിഷ്മി ഗുണരത്നയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇന്നിംഗ്സ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പവർപ്ലേയിൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച അത്തപ്പത്തു, അഞ്ചാം ഓവറിൽ ഷഫാലി വർമ്മയ്ക്കെതിരെ ഒരു സിക്സറും ഫോറും പറത്തി.
പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ശ്രീലങ്ക 38/1 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ അച്ചടക്കമുള്ള ബോളിങ് റൺറേറ്റ് ഉയരാൻ അനുവദിച്ചില്ല. പവർപ്ലേ അവസാനിച്ചയുടൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ സ്പിൻ ബോളർമാരെ രംഗത്തിറക്കി. ശ്രീ ചരണിയും ദീപ്തി ശർമ്മയും ചേർന്ന് മിഡിൽ ഓവറുകളുടെ നിയന്ത്രണം വേഗത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു. ചരണി ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്റർമാരെ നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോൾ, ദീപ്തി മറുഭാഗത്തുനിന്ന് റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സമ്മർദ്ദം നിലനിർത്തി.
📸📸— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
A picture-perfect moment to cap off a successful and unbeaten #WomensAsiaCup campaign 🏆#TeamIndia | #INDvSL pic.twitter.com/gzmoDKtUL9
ആവശ്യമായ റൺറേറ്റ് ഓവറിൽ 10-ന് മുകളിലായതോടെ ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്റർമാർ കൂടുതൽ ഷോട്ടുകൾക്ക് നിർബന്ധിതരായി. 32 പന്തിൽ 36 റൺസ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ചാമരി അത്തപ്പത്തു മാത്രമാണ് ശ്രീലങ്കൻ നിരയിൽ അല്പമെങ്കിലും പോരാടിയത്. പത്താം ഓവറിൽ ദീപ്തി ശർമ്മ അവരെ പുറത്താക്കി. അതേ ഓവറിൽ തന്നെ വിഷ്മി ഗുണരത്നയെയും പുറത്താക്കിയ ദീപ്തി, 10 ഓവറിൽ ശ്രീലങ്കയെ 63/3 എന്ന നിലയിലാക്കി.
𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙁𝙞𝙧𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙄𝙘𝙚 𝙢𝙚𝙩 🥵🥶— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
One word for that opening stand 👇
Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvSL pic.twitter.com/rwndg6YaBo
14-ാം ഓവറിൽ ഹർഷിത സമരവിക്രമയെ (9) പുറത്താക്കിയ ചരണി, 16-ാം ഓവറിൽ കവിഷ ദിൽഹാരി (7), നിലാക്ഷിക സിൽവ (22) എന്നിവരെയും മടക്കി അയച്ചു. ഇതോടെ 16 ഓവറിൽ 102/6 എന്ന നിലയിൽ ശ്രീലങ്കൻ വനിതകൾ തകർന്നു. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ ഷഫാലി വർമ്മ ഹസിനി പെരേരയെ (1) പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് സുഗന്ധിക കുമാരിയെ കൂടി പുറത്താക്കി ശ്രീ ചരണി തൻ്റെ 4 വിക്കറ്റ് നേട്ടം തികച്ചു. 4 ഓവറിൽ 20 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന മികച്ച പ്രകടനത്തോടെയാണ് താരം ബോളിങ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.
Innings Break!— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
A terrific batting show propels #TeamIndia to 1⃣8⃣3⃣ in the Final 📈
Over to our bowlers 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #WomensAsiaCup | #INDvSL pic.twitter.com/7TkmvLaDLv
മിതാലി അയോധ്യയെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കി പ്രേമ റാവത്തും, കൗഷാനി നുത്യാംഗനയെ (9) പുറത്താക്കി ദീപ്തി ശർമ്മയും ശ്രീലങ്കയുടെ തകർച്ച പൂർത്തിയാക്കി. ശ്രീലങ്കൻ നിര മുഴുവനായി പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ വനിതകൾക്ക് 72 റൺസിൻ്റെ സമഗ്ര വിജയവും ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടവും സ്വന്തമായി.
ഷഫാലി-സ്മൃതി സഖ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്ര നേട്ടം
നേരത്തെ, ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷഫാലി വർമ്മയും സ്മൃതി മന്ദാനയും ചേർന്നുള്ള ഓപ്പണിങ് സഖ്യം വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ചു. 39 പന്തിൽ 9 ഫോറും 2 സിക്സറുമടക്കം 68 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഷഫാലി വെറും 24 പന്തിലാണ് അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ചത്. സ്മൃതി മന്ദാന 39 പന്തിൽ 5 ഫോറും 3 സിക്സറുമടക്കം 59 റൺസ് നേടി മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർധസെഞ്ച്വറിയാണ് ഷഫാലി ഇവിടെ കുറിച്ചത് (24 പന്തിൽ 50). 2022-ൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ സ്മൃതി മന്ദാന കുറിച്ച 25 പന്തിലെ അർധസെഞ്ച്വറി റെക്കോഡാണ് ഷഫാലി മറികടന്നത്. ഈ ടൂർണമെൻ്റിൽ ഷഫാലിയുടെ മൂന്നാമത്തെ 50+ സ്കോറാണിത്. ഇതോടെ ഒരു ഏഷ്യാ കപ്പ് പതിപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർധസെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡിൽ ചാമരി അത്തപ്പത്തുവിനൊപ്പം (2024-ൽ നേടിയത്) ഷഫാലിയും എത്തി.
𝙈𝙖𝙟𝙚𝙨𝙩𝙞𝙘 𝙈𝙖𝙣𝙙𝙝𝙖𝙣𝙖 👑— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
5⃣9⃣ Runs of pure class in the Final by Vice-Captain Smriti Mandhana 🤌🤌
Updates ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvSL | @mandhana_smriti pic.twitter.com/LfFIksYW50
ഈ വർഷത്തെ ടൂർണമെൻ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയതും ഷഫാലിയാണ്. 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 47.20 ശരാശരിയിലും 171.01 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 236 റൺസ്. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്നുള്ള 129 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാര്ട്ണര്ഷിപ്പായി. 2022-ൽ യുഎഇക്കെതിരെ ജെമീമ റോഡ്രിഗസും ദീപ്തി ശർമ്മയും ചേർന്നുള്ള 128 റൺസിൻ്റെ റെക്കോഡാണ് ഇവർ തകർത്തത്. വനിതാ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണിത്. 2016 വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരങ്ങളായ ഹെയ്ലി മാത്യൂസും സ്റ്റാഫാനി ടെയ്ലറും ചേർന്നുള്ള 120 റൺസിൻ്റെ റെക്കോഡാണ് ഇവർ തിരുത്തിയത്.
വനിതാ ടി20യിൽ സ്മൃതിയും ഷഫാലിയും ചേർന്ന് നേടുന്ന ആറാമത്തെ 100+ റൺസ് കൂട്ടുകെട്ടാണിത്. ഇതോടെ യുഎഇയുടെ ഈഷ ഓജ-തീർത്ത സതീഷ് സഖ്യത്തിൻ്റെ റെക്കോഡിനൊപ്പം ഇവരുമെത്തി. 105 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി ഇരുവരും ചേർന്ന് 38.32 ശരാശരിയിലും 8.26 റൺ റേറ്റിലും 3,909 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 6 സെഞ്ച്വറി പാര്ട്ണര്ഷിപ്പും 24 അർധസെഞ്ച്വറിപാര്ട്ണര്ഷിപ്പും ഉൾപ്പെടുന്നു. വനിതാ ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ മറ്റൊരു സഖ്യവും 3000-ൽ അധികം റൺസ് നേടിയിട്ടില്ല. കുറഞ്ഞത് 1500 റൺസെങ്കിലും നേടിയ 14 സഖ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും 8-ന് മുകളിൽ റൺ റേറ്റിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും ഇവരുടെ സവിശേഷതയാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് സഖ്യം പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (14 പന്തിൽ 14), റിച്ചാ ഘോഷ് (13 പന്തിൽ 17) എന്നിവർക്ക് വലിയ സ്കോർ നേടാനായില്ല. എന്നാൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ ഭാരതി ഫുൽമാലി നടത്തിയ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം (5 പന്തിൽ ഒരു ഫോറും സിക്സറുമടക്കം പുറത്താകാതെ 15* റൺസ്) ഇന്ത്യയെ 183/5 എന്ന ശക്തമായ സ്കോറിലെത്തിച്ചു. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി മിതാലി അയോധ്യ (1/33), ചാമരി അത്തപ്പത്തു (1/34) എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.
'ഉയർന്ന നിലവാരം നിലനിർത്തി': ഹർമൻപ്രീത്
തങ്ങൾ സ്വയം നിശ്ചയിച്ച ഉയർന്ന നിലവാരം നിരന്തരം നിലനിർത്തിയതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ റെക്കോഡ് വിജയമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ പ്രതികരിച്ചു. "ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായി ചില ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു, എല്ലാ ദിവസവും അത് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഉയർന്ന രീതിയിൽ കളിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്," അവർ പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കഴിവും ശേഷിയുമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഫൈനലിൽ 184 റൺസ് കണ്ടെത്തുക എന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്." താരം പറഞ്ഞു.
"തിരിച്ചുവരവ് അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്മൃതിയും ഷഫാലിയും മികച്ച രീതിയിലാണ് ബാറ്റ് ചെയ്തത്. ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം ഷഫാലി മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും അവൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കാണുന്നത് സന്തോഷകരമാണ്." ഓപ്പണർമാരെക്കുറിച്ച് ഹർമൻപ്രീത് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ ബാറ്റിങ് നിരയെ ഹെഡ് കോച്ച് അമോൽ മുജുംദാർ അഭിനന്ദിച്ചു. "എല്ലാ കളിക്കാരെക്കുറിച്ചും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനെക്കുറിച്ചും അഭിമാനമുണ്ട്. ഇതൊരു മികച്ച പിച്ചായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ നന്നായി കളിച്ചു. ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം പിച്ച് കുറച്ച് മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. അതിനാൽ ഒരു വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി അത് പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു തന്ത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ച മൂന്ന് സ്പിന്നർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ തന്ത്രം കൃത്യമായി ഫലിച്ചു," കോച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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