സിംബാബ്വെയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; ആദ്യ ടി20യിൽ നാല് വിക്കറ്റ് ജയം
സ്മൃതി മന്ദാന മുഴുവൻ സമയ കാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്
Published : October 17, 2026 at 8:34 AM IST
റായ്പൂർ: സിംബാബ്വെക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ ജയം. റായ്പൂരിലെ ഷഹീദ് വീർ നാരായൺ സിങ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ സിംബാബ്വെയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സ്മൃതി മന്ദാന മുഴുവൻ സമയ കാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.
ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബോളിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സിംബാബ്വെ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 114 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം വൻ തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. എന്നാൽ, മധ്യനിരയിൽ ദീപ്തി ശർമയും അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച നികി പ്രസാദും നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. 15.4 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 116 റൺസ് നേടിയാണ് ഇന്ത്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി ദീപ്തിയും നികിയും
115 റൺസ് എന്ന ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ ഇന്ത്യയെ സിംബാബ്വെ ബോളർമാർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. രണ്ടാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ കാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാന പുറത്തായി. ഒൻപത് റൺസ് മാത്രമാണ് താരത്തിന് നേടാനായത്. തുടർന്നെത്തിയ അനുഷ്ക ശർമ (നാല്), മുൻ കാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ഒന്ന്), ഷഫാലി വർമ (നാല്) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ നാല് വിക്കറ്റിന് 19 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ വൻ തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു.
എന്നാൽ, അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച ദീപ്തി ശർമയും നികി പ്രസാദും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് കരകയറ്റി. ഇരുവരും ചേർന്ന് 63 പന്തിൽ 82 റൺസിൻ്റെ നിർണായക കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. 37 പന്തിൽ 49 റൺസ് നേടിയ ദീപ്തി ശർമയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. വിജയത്തിന് തൊട്ടരികെ ദീപ്തിയും റിച്ച ഘോഷും (ഏഴ്) മടങ്ങിയെങ്കിലും നികി പ്രസാദും അരുന്ധതി റെഡ്ഡിയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. 35 പന്തിൽ 39 റൺസുമായി നികി പ്രസാദും രണ്ട് റൺസുമായി അരുന്ധതി റെഡ്ഡിയും പുറത്താകാതെ നിന്നു. മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ദീപ്തി ശർമയാണ് പരമ്പരയിലെ താരം. സിംബാബ്വെക്കായി ന്യാഷാ ഗ്വാൻസുര 18 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
സിംബാബ്വെക്ക് കരുത്തായി കെലിസ് ന്ധ്ലോവു
നേരത്തെ, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സിംബാബ്വെയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത് ഓപ്പണർ കെലിസ് ന്ധ്ലോവുവിൻ്റെയും ഷർനെ മയേഴ്സിൻ്റെയും ബാറ്റിങ് മികവാണ്. കെലിസ് ന്ധ്ലോവു 44 പന്തിൽ 42 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ, ഷർനെ മയേഴ്സ് 33 പന്തിൽ 43 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. മോഡെസ്റ്റർ മൂപചാക്വ 16 റൺസ് നേടി. ഇന്ത്യക്കായി നന്ദനി ശർമ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ഞായറാഴ്ച നടക്കും.
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