ഇന്ത്യ- ശ്രീലങ്ക വനിത ടി20: ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു; ജയിച്ചാല് പരമ്പര സ്വന്തം
പരമ്പരയിൽ നിലവിലെ സ്കോർ 2-0ന് ഇന്ത്യ മുന്നിലാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരം ജയിച്ചാല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനാകും.
Published : December 26, 2025 at 7:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വനിതാ ടി20 പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും. കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. പരമ്പരയിൽ നിലവിലെ സ്കോർ 2-0ന് ഇന്ത്യ മുന്നിലാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരം ജയിച്ചാല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനാകും. ഇന്നത്തെ മത്സരം സ്റ്റാര് സ്പോര്ട്സ് നെറ്റ്വര്ക്കിലും, ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന ആദ്യ ടി20 പോരാട്ടത്തിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക ആറ് വിക്കറ്റിന് 121 റണ്സാണ് എടുത്തത്. 14.4 ഓവറില് രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ വിജയലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയായിരുന്നു. പുറത്താകാതെ 44 പന്തില് 69 റണ്സെടുത്ത ജെമീമ റോഡ്രിഗസായിരുന്നു കളിയിലെ താരം. 43 പന്തില് 39 റണ്സെടുത്ത വിഷ്മി ഗുണരത്നെയായിരുന്നു ലങ്കയുടെ ടോപ് സ്കോറര്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ പരമ്പരയിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക നിശ്ചിത 20 ഓവറില് ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് 128 റണ്സെടുത്തു. ഇന്ത്യ 49 പന്തുകള് ബാക്കിനില്ക്കെ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നു. പരമ്പരയിലെ നാലും അഞ്ചും മത്സരങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്താണ് നടക്കുന്നത്. ഡിസംബര് 28, 30 തീയതികളിലാണ് ഈ മത്സരങ്ങള്.
ഇന്ത്യന് സ്ക്വാഡ്: ഹര്മന്പ്രീത് കൗര് (ക്യാപ്റ്റന്), സ്മൃതി മന്ഥാന (വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്), ഷഫാലി വര്മ, ജെമിമ റോഡ്രിഗസ്, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), അമന്ജോത് കൗര്, സ്നേഹ റാണ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, വൈഷ്ണവി ശര്മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, ശ്രീ ചരണി, ദീപ്തി ശര്മ, ഹര്ലീന് ഡിയോള്, രേണുക സിംഗ്, കമാലിനി.
ശ്രീലങ്കന് സ്ക്വാഡ്: ചമാരി അത്തപ്പത്തു (ക്യാപ്റ്റന്) ഹര്ഷിത സമരവിക്രമ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്) ഹാസിനി പെരേര, വിഷ്മി ഗുണരത്നെ, നിലാക്ഷിക ഡി സില്വ, കവിഷ ദില്ഹാരി, ഇമേഷ ദുലാനി, കൗഷിനി നുത്യംഗന (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്), മാല്ഷ ഷെഹാനി, ഇനോക രണവീര, ഷാഷിനി ഗിംഹാനി, നിമിഷ മധുഷാനി, കാവ്യ കാവിണ്ടി, രശ്മിക സേവ്വണ്ടി, മാല്ക്കി മദാര.
Also Read: വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി: രോഹിത്തിന് ഗോള്ഡന് ഡക്ക്, അർധസെഞ്ചുറിയിൽ തിളങ്ങി കോഹ്ലി, സഞ്ജു ഇന്നും ഇല്ല