ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ക്ക് ഹാട്രിക് തോല്‍വി; ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് വീണത് നാല് റണ്‍സിന്, സെമിപ്രതീക്ഷകള്‍ മങ്ങി

നിർണായക മത്സരത്തില്‍ സ്‌മൃതിയും ഹര്‍മന്‍പ്രീതും ദീപ്‌തിയും തിളങ്ങിയെങ്കിലും ജയം നേടാന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

ICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025
India Women Fall Short by 4 Runs Against England in ODI World Cup 2025 (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 20, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
നിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാലു റൺസിന്‍റെ ദയനീയ തോൽവി. ആവേശം അവസാന ഓവർ വരെ നീണ്ട മത്സരത്തില്‍ സ്‌മൃതിയും ഹര്‍മന്‍പ്രീതും ദീപ്‌തിയും മിന്നിത്തിളങ്ങിയെങ്കിലും ജയം നേടാന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 289 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്‌സ് 50 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 284 റൺസിൽ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവിയാണിത്. ഇതോടെ, സെമിഫൈനലിലെത്താനുള്ള പ്രതീക്ഷകളും മങ്ങി.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി മന്ദാനയും പ്രതീക റാവലുമായിരുന്നു ഇന്നിംഗ്‌സ് ഓപ്പൺ ചെയ്‌തത്. 13 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ പ്രതീക ലോറൻ ബെല്ലിന്‍റെ പന്തിൽ ആമി ജോൺസിന് ക്യാച്ച് നൽകി പുറത്തായി. തുടർന്ന് 42 റൺസിനിടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചടിയും ലഭിച്ചു. 24 റൺസെടുത്ത ഹാർലീൻ ചാർലി ഡീനിന് ഇരയായി. പിന്നാലെ മന്ദാനയും ഹർമൻപ്രീത് കൗറും ചേർന്നുള്ള മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടില്‍ സ്‌കോര്‍ 150 കടത്തി.

മന്ദാന 60 പന്തിൽ നിന്ന് നാല് ഫോറുകൾ സഹിതം അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ചു. 70 റൺസ് നേടിയ ഹർമൻ നാറ്റ് സ്കൈവർ ബ്രണ്ടിന്‍റെ കൈകളിൽ വീണു. പിന്നാലെയെത്തിയ ദീപ്‌തി ശർമ്മയും അർധസെഞ്ച്വറി നേടി. 57 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറുകൾ സഹിതം 50 റൺസ് നേടി. മന്ദാന 94 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറുകൾ സഹിതം 88 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി. അവസാന ഓവറിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ 14 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്നു, എന്നാൽ അമൻജോത് കൗറിനും സ്നേഹ റാണയ്ക്കും ഒമ്പത് റൺസ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ, ഇന്ത്യ നാല് റൺസിന് മത്സരം തോറ്റു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഹീതർ നൈറ്റ് സെഞ്ച്വറി നേടി

നേരത്തെ, ടോസ് നേടി ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഹീതർ നൈറ്റിന്‍റെ (109) സെഞ്ച്വറിയാണ് മികച്ച സ്‌കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്. ആമി ജോൺസ് 68 പന്തിൽ 8 ഫോറുകളുടെ സഹായത്തോടെ 58 റൺസ് നേടി. ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ നാറ്റ് സ്കൈവർ ബ്രണ്ട് 38 റൺസാണെടുത്തത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ദീപ്‌തി ശർമ്മ 10 ഓവറിൽ 51 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അവസാന 12 ഓവറിനിടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ആറു വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത്.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി ദീപ്‌തി ശർമ നാലു വിക്കറ്റും ശ്രീ ചരണി രണ്ടും വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. മത്സരത്തിൽ ഹീതർ നൈറ്റിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് ജയം മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യ നാല് പോയിന്‍റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. നാല് പോയിന്‍റുമായി അഞ്ചാമതുള്ള ന്യൂസിലൻഡുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം.

